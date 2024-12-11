РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9500 посетителей онлайн
Новости Война
6 843 104

За уклонение от мобилизации к четырем годам за решеткой осужден житель Львовщины

Вирок за ухилання від мобілізації

Четыре года за решеткой присудили 39-летнему жителю г. Новый Роздол за уклонение от мобилизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

"При принципиальной позиции прокуроров Львовской областной прокуратуры апелляционный суд вынес новый приговор, которым признал 39-летнего мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в суде доказано, что житель г. Новый Роздол был признан пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается заключением ВВК. Однако мужчина отказался проходить службу в рядах ВСУ, о чем был составлен соответствующий акт об отказе.

Смотрите также: Вышедший под залог переправщик и двое его попутчиков пытались бежать через Тису в Румынию, - ГПСУ. ФОТО

Как рассказали в прокуратуре, предварительно решением районного суда фигурант был приговорен к 4 годам за решеткой, но освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Прокуроры не согласились с такой позицией суда первой инстанции и подали апелляционную жалобу. Львовский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и вынес новый приговор.

Читайте также: ГБР за год задокументировало более 11 млн грн взяток, которые уклонисты платили за выезд из страны. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

мобилизация (2756) уклонисты (821) Львовская область (2902) Новый Роздол (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
За принципової позиції прокурорів Львівської обласної прокуратури апеляційний суд ухвалив новий вирок
Принципові інваліди-прокурори?
Це якийсь треш
показать весь комментарий
11.12.2024 13:10
+20
Ухилянти-менти, привели громадянина в суд, де ухилянти-прокурори, звинуватили його, а ухилянти в мантіях присудили йому строк, бо звинувачений визнаний придатним згідно висновків ВЛК.

Але жоден ухилянт-мент, а далі ухилянт-прокурор, не інкримінували злочини медикам ВЛК, за неналежне виконання своїх обов'язків, що призвело до смертей/каліцтв людей, що за станом здоров'я не мали б служити на 0. Я вже не кажу, про масові порушення закону зі сторони тих же ментів, чи працівників ТЦК.

Все по-справедливості....
показать весь комментарий
11.12.2024 13:20
+16
Особисто співчуваю Вашому досвіду і знанню процесів.....
показать весь комментарий
11.12.2024 13:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Справедливості заради, вони за це те шо зараз в країні робиться не голосували. А жахаються від ТЦК в основному ота домбаська та лугандонська шушера, яка з"їхалася до славетного міста Лева зі всієї України
показать весь комментарий
11.12.2024 15:26 Ответить
Нормально, дах над головою є, стабільне харчування є, за комуналку не треба сплачувати...
показать весь комментарий
11.12.2024 17:25 Ответить
Платиш все життя податки державі, в тому числі за те щоб вона тебе оберігала, як почалась війна виявилось що обирігати тепер ти маєш, бо всі гроші вкрали а ти як недивно чомусь винен цій державі. Але це ти винен ґ, а влада не винна, у влади все добре, закордонні поїздки мільярдні надприбутки вкрадені з бюджету і щасливе майбутнє. Ну а у тебе мій любий ухилянт не багато варіантів, або тюрма, або війна, дети ти з 50% щансов станеш або калікою або трупом і будеш жити залишок життя працюючи на ліки і психологів зьневролагами (це якщо роботу найдеш) ps. Не забуваючи сплачувати податки, бо герой героєм, а діти депутатів теж хочуть мільярд.
показать весь комментарий
11.12.2024 18:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 