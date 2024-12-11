За уклонение от мобилизации к четырем годам за решеткой осужден житель Львовщины
Четыре года за решеткой присудили 39-летнему жителю г. Новый Роздол за уклонение от мобилизации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.
"При принципиальной позиции прокуроров Львовской областной прокуратуры апелляционный суд вынес новый приговор, которым признал 39-летнего мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в суде доказано, что житель г. Новый Роздол был признан пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается заключением ВВК. Однако мужчина отказался проходить службу в рядах ВСУ, о чем был составлен соответствующий акт об отказе.
Как рассказали в прокуратуре, предварительно решением районного суда фигурант был приговорен к 4 годам за решеткой, но освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Прокуроры не согласились с такой позицией суда первой инстанции и подали апелляционную жалобу. Львовский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и вынес новый приговор.
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Принципові інваліди-прокурори?
Це якийсь треш
Але жоден ухилянт-мент, а далі ухилянт-прокурор, не інкримінували злочини медикам ВЛК, за неналежне виконання своїх обов'язків, що призвело до смертей/каліцтв людей, що за станом здоров'я не мали б служити на 0. Я вже не кажу, про масові порушення закону зі сторони тих же ментів, чи працівників ТЦК.
Все по-справедливості....