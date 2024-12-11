За уклонение от мобилизации к четырем годам за решеткой осужден житель Львовщины

Четыре года за решеткой присудили 39-летнему жителю г. Новый Роздол за уклонение от мобилизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

"При принципиальной позиции прокуроров Львовской областной прокуратуры апелляционный суд вынес новый приговор, которым признал 39-летнего мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в суде доказано, что житель г. Новый Роздол был признан пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается заключением ВВК. Однако мужчина отказался проходить службу в рядах ВСУ, о чем был составлен соответствующий акт об отказе.

Смотрите также: Вышедший под залог переправщик и двое его попутчиков пытались бежать через Тису в Румынию, - ГПСУ. ФОТО

Как рассказали в прокуратуре, предварительно решением районного суда фигурант был приговорен к 4 годам за решеткой, но освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Прокуроры не согласились с такой позицией суда первой инстанции и подали апелляционную жалобу. Львовский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и вынес новый приговор.

Читайте также: ГБР за год задокументировало более 11 млн грн взяток, которые уклонисты платили за выезд из страны. ИНФОГРАФИКА