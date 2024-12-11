Враг атаковал наши укрепления западнее Видродження, южнее Новотроицкого в Донецкой области, ВСУ восстанавливает позиции, - ОСГВ "Хортиця"

Российские войска атакуют украинские позиции вблизи Видродження, Новотроицкого, Новооленовки, Сосновки, проводят штурмовые действия в районе населенных пунктов Вознесенка, Сонцовка и Гродовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

По его словам, в течение суток противник пытался улучшить тактическое положение севернее Новооленовки и северо-восточнее Сосновки, проводил штурмовые действия в районе населенных пунктов Вознесенка, Сонцовка и Гродовка: успеха не имел, понес потери, отошел.

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"В то же время противник активно атаковал наши укрепления западнее Видродження, южнее Новотроицкого. В результате длительных боестолкновений две позиции уничтожены, одна потеряна. Сейчас проводятся мероприятия по восстановлению позиций", - отметил спикер.

Также продолжаются бои на юго-западной окраине населенного пункта Шевченко: противник пытается закрепиться и инфильтрировать свои ДРГ.

"Хочу подчеркнуть, стратегическая оборонительная операция, которая проводится Силами обороны, предусматривает максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса и, соответственно, сохранение нашего личного состава. Поэтому врага нужно, прежде всего, максимально остановить, а также стабилизировать линию фронта", - отметил Назар Волошин.

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