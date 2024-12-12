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В настоящее время реальный состав ВР - около 360 народных депутатов, - Стефанчук

Спікер парламенту Руслан Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что по состоянию на сейчас в составе ВР около 360 народных депутатов.

Об этом он сказал в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"От этих четырехсот (численность Верховной Рады - 401 нардеп - Ред.) отнимите, человек 30-40, - это и будет сегодня реальный состав парламента", - отметил он.

Он также добавил, что ежемесячно анализирует присутствие народных депутатов в Верховной Раде.

"И раз в месяц тем, кто не ходит, я пишу письмо. Другой реакции, к сожалению, у меня, как спикера, нет... В отличие, например, от спикера в Соединенных Штатах, украинский спикер - это первый среди равных. Я такой же депутат, просто у меня есть определенные организационные нагрузки и обязанности, и поэтому я... прошу их присоединиться к выполнению парламентских обязанностей, потому что присяга народного депутата, которую они давали, в том числе, предусматривает работу на благо украинского народа, и они должны быть конкретно в зале (зале заседаний Верховной Рады - Ред.), принимать конкретные решения... Так не может быть, что они находятся вне зала, и мы только ведем с ними активную переписку", - пояснил Стефанчук.

Он также добавил, что есть нардепы, о которых даже неизвестно, где они сегодня находятся.

Читайте: 52 нардепа сложили мандаты за 5 лет работы ВР IX созыва, большинство из них - "слуги народа", - "Честно". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ВР (29244) депутат (3314)


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Топ комментарии
+16
що значить "близько"? голова ВР не знає точну кількість депутатів? *********
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12.12.2024 00:56
+15
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12.12.2024 00:48
+15
"...станом на зараз у складі ВР близько 360 народних депутатів" - точність підрахунку як в стаді баранів

"...є нардепи, про яких навіть невідомо, де вони..." - Так картки ж їхні працюють на просування єрмаковських ідей, чи не так?
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12.12.2024 00:58
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12.12.2024 00:48 Ответить
Хоче повноважень? А на рило.... обличчя не хоче?
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12.12.2024 00:55 Ответить
Всим скупченням на фронт!
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12.12.2024 00:56 Ответить
Не для цього із мама народила.)
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12.12.2024 01:22 Ответить
що значить "близько"? голова ВР не знає точну кількість депутатів? *********
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12.12.2024 00:56 Ответить
Ну як голова?Так-головка.
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12.12.2024 09:01 Ответить
"...станом на зараз у складі ВР близько 360 народних депутатів" - точність підрахунку як в стаді баранів

"...є нардепи, про яких навіть невідомо, де вони..." - Так картки ж їхні працюють на просування єрмаковських ідей, чи не так?
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12.12.2024 00:58 Ответить
Міг би й прізвища дармоїдів оприлюднити, якщо б не був сцикуном-пристосуванцем. Зі спікером США він себе порівнює - ще з Джорджем Вашингтоном порівняй, міняйло базарний.
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12.12.2024 01:01 Ответить
На відміну, наприклад, від спікера у Сполучених Штатах, український спікер - це перший серед рівних

Нє.
Український спікер - це правильніше піськер!
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12.12.2024 01:06 Ответить
Близько 360-ти - це на вагу?
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12.12.2024 01:12 Ответить
Якщо зважити того хряка, то буде вже близько 370 штук, бо він один на вагу за десятьох
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12.12.2024 01:36 Ответить
У зелених все на вагу. Яйця Рєзнікова згадайте, по 170 за кіло
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12.12.2024 04:59 Ответить
На кожного депутата повісити повне забезпечення 1000 чоловік зсу, ітого 360 тис. + на кожного міністра по 1000 і перший варіант або ці даромоїди самі потікають, або другий варіант кожна тисяча знатиме прізвище того завдяки кому вони не мають того чи іншого спорядження.
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12.12.2024 01:20 Ответить
Це зрозуміло, а людей скільки
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12.12.2024 02:15 Ответить
Його пика це "обличчя українського державотворення"... Жодних ознак інтелекту, але присутні хтивість, плотоядність і жадоба... І взагалі ця пика втілює класичні "сім смертних гріхів"...
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12.12.2024 06:31 Ответить
Самі ж навибирали!...
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12.12.2024 06:45 Ответить
Там до хряка був трохи кращий,напевно не такий слухняний *возомнил* собі що він голова ВР ну і...
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12.12.2024 12:04 Ответить
Якби вас всіх поміняти на тих заброньованах клоунів з цирку, ніхто би і не помітив.
А може ще й більше толку було б
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12.12.2024 07:35 Ответить
А цей свинорил іде як один за двох?
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12.12.2024 08:15 Ответить
А платню 90 зайвих хто отримуе? Цікаво.
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12.12.2024 08:34 Ответить
дивлюсь на тупе %бло стефанчука та й думку гадаю....де беруться такі дегенерати?він до садочку із зе ходив чи їх на якійсь фермі вирощували?
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12.12.2024 08:44 Ответить
Від навантаження скоро ряха лусне. Бідолажний. Днями не спить, ночами не їсть. Під час повітряних тривог давиться мівіною і запиває краденим у сейфі елітним віном. Все о народі думає. Що ще можна вкрасти і як капітулювати, щоб рятувати від України вкраїнчиків , які його обрали. Це не жарти! Смарадовий колір на світлофори *** безпеки вкраїнчиків, нові автозаки,нові ******** в'язниці з пратними елітними камерами, обмеження руху коштів на картках, збільшеня податків, 1000 грн в обмін на добровільну відмову від банківської таємниці на 20 років з передачею ваших даних невідомим третім особам... Закінчення війни... Все для вас, любі вкраїнчики!
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12.12.2024 08:51 Ответить
агента Кремля Бужанського коли на нари покладете??????????????????????????
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12.12.2024 09:04 Ответить
Але стабільно отримують зарплату, ще й помічники
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12.12.2024 09:15 Ответить
Коли йдемо на шашлики?

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12.12.2024 09:16 Ответить
Оце цирк на дроті, безпорадний спікер пише листа, замість звільнити чи ініціювати якийсь закон

"І раз на місяць тим, хто не ходить, я пишу листа. Іншої реакції, на жаль, у мене як спікера немає"
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12.12.2024 09:23 Ответить
Якщо пригадати відео з зали засідань ВР, котрі іноді потрапляють в ютуб, то там можна депутатів на пальцях перелічити. Особливо після обідньої перерви. Хтось розпинається на трибуні, боров Стефанчук посміхається і длубається в носі, а решта депутатів (20-30 штук) вільно переміщуються по приміщенню, розмовляють, сміються та замовляють повій на вечір... Просто зборище тварюк.
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12.12.2024 09:48 Ответить
Потрібно не більше 200 депутатів.
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12.12.2024 10:19 Ответить
Шо ж ти за спікер такий, що не знаєш скільки в тебе у парламенті депутатів. Скоріш всього тобі ця посада вже набридла…. Треба вас всіх міняти, країна вимагає змін. Думаю що кількість депутатів в Раді повинна бути не більше 100 тим більш що населення в країні значно поменшало. Всіх нероб які засіли там на фронт!!!
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12.12.2024 12:36 Ответить
 
 