В настоящее время реальный состав ВР - около 360 народных депутатов, - Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что по состоянию на сейчас в составе ВР около 360 народных депутатов.

Об этом он сказал в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"От этих четырехсот (численность Верховной Рады - 401 нардеп - Ред.) отнимите, человек 30-40, - это и будет сегодня реальный состав парламента", - отметил он.

Он также добавил, что ежемесячно анализирует присутствие народных депутатов в Верховной Раде.

"И раз в месяц тем, кто не ходит, я пишу письмо. Другой реакции, к сожалению, у меня, как спикера, нет... В отличие, например, от спикера в Соединенных Штатах, украинский спикер - это первый среди равных. Я такой же депутат, просто у меня есть определенные организационные нагрузки и обязанности, и поэтому я... прошу их присоединиться к выполнению парламентских обязанностей, потому что присяга народного депутата, которую они давали, в том числе, предусматривает работу на благо украинского народа, и они должны быть конкретно в зале (зале заседаний Верховной Рады - Ред.), принимать конкретные решения... Так не может быть, что они находятся вне зала, и мы только ведем с ними активную переписку", - пояснил Стефанчук.

Он также добавил, что есть нардепы, о которых даже неизвестно, где они сегодня находятся.

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