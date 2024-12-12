Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 10, из-под завалов достали тело женщины
Спасатели в Запорожье достали из-под завалов тело женщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Тело женщины достали спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря. Таким образом количество погибших возросло до десяти. 22 человека ранены", - говорится в сообщении.
Под завалами остается еще один человек.
Удар РФ по Запорожью 10 декабря 2024 года
Как сообщалось, войска РФ днем 10 декабря атаковали Запорожье. В результате обстрела разрушена частная клиника.
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Но мне вот что интересно, как тебя не забанили за 6 лет? Или ты только что из бана вышел