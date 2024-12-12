Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 10, из-под завалов достали тело женщины

Спасатели в Запорожье достали из-под завалов тело женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Тело женщины достали спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря. Таким образом количество погибших возросло до десяти. 22 человека ранены", - говорится в сообщении.

Под завалами остается еще один человек.

Удар РФ по Запорожью 10 декабря 2024 года

Как сообщалось, войска РФ днем 10 декабря атаковали Запорожье. В результате обстрела разрушена частная клиника.