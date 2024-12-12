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Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 10, из-под завалов достали тело женщины

До 10 зросла кількість загиблих у Запоріжжі

Спасатели в Запорожье достали из-под завалов тело женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Тело женщины достали спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря. Таким образом количество погибших возросло до десяти. 22 человека ранены", - говорится в сообщении.

Под завалами остается еще один человек.

Удар РФ по Запорожью 10 декабря 2024 года

Как сообщалось, войска РФ днем 10 декабря атаковали Запорожье. В результате обстрела разрушена частная клиника.

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жертвы (2071) Запорожское (2) война в Украине (3761)


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****** русня...
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12.12.2024 08:03 Ответить
Я перепрошую, ну а як ви хотіли? Вже майже накануні перемовин про припинення вогню. Вже всі майже домовилися про перемовини. А Україна б`є у глиб росії. То ж й "орешнік" незабаром буде, а як інакше? До того ж це Україна повинна бути зацікавлена у перемовинах, бо до нового року, з усього видно, орки захоплять залишки донетчини та витіснять ВСУ з курської області. Ба навіть більше - вже зайшли там же на теріторію сумської.
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12.12.2024 11:38 Ответить
Тебе как орку не идёт быть таким оптимистичным. И кстати никого ты здесь своим транслитным суржиком не обманешь, чудачек.
Но мне вот что интересно, как тебя не забанили за 6 лет? Или ты только что из бана вышел
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12.12.2024 12:24 Ответить
Ні в яку Сумську область вони не зайшли, випий пігулки та заспокойся.
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12.12.2024 12:44 Ответить
 
 