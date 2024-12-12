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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 758 730 человек (+1390 за сутки), 9532 танка, 21 072 артсистемы, 19 644 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 758 730 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 758 730 (+1390) человек,

танков - 9532 (+6) единицы,

боевых бронированных машин - 19 644 (+28) единицы,

артиллерийских систем - 21 072 (+5) единицы,

РСЗО - 1253 (+0) единицы,

средств ПВО - 1023 (+0) единицы,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 111 (+0) единиц,

крылатых ракет - 2861 (+2) единица,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 31 127 (+54) единиц,

специальной техники - 3642 (+1) единицы.

Также смотрите: Наши воины разгромили вражескую бронеколонну и уничтожили 8 единиц техники россиян под Кругляковкой Харьковской области. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19168) Генштаб ВС (6254) ликвидация (3527) уничтожение (6892)


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Ані танків, ані арти...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.12.2024 08:36 Ответить
Минув 3949 день москальсько-української війни.
Техніка суттєво просіла, логістика добивається, чумардоси пруть пішкодралом далі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 758 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Курганська область.
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12.12.2024 08:44 Ответить
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12.12.2024 08:51 Ответить
Вже на зараз під Покровськом кацапи втратили живої сили й техніки більше, ніж німці під Сталінградом за всю операцію.
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12.12.2024 10:22 Ответить
 
 