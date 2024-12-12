Общие боевые потери РФ с начала войны - около 758 730 человек (+1390 за сутки), 9532 танка, 21 072 артсистемы, 19 644 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 758 730 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 758 730 (+1390) человек,

танков - 9532 (+6) единицы,

боевых бронированных машин - 19 644 (+28) единицы,

артиллерийских систем - 21 072 (+5) единицы,

РСЗО - 1253 (+0) единицы,

средств ПВО - 1023 (+0) единицы,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 111 (+0) единиц,

крылатых ракет - 2861 (+2) единица,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 31 127 (+54) единиц,

специальной техники - 3642 (+1) единицы.

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