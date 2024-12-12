На фронте - более 200 боестолкновений. Больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, продолжает атаки наших позиций. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные потери. В общей сложности, за минувшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 15 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 24 КАБа. Кроме этого, совершил три с половиной тысячи обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 134 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более тысячи дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Крымское, Петровка, Торецк, Покровск, Комар, Разлив и Временка Донецкой области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении захватчики 30 раз атаковали позиции украинских защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебово, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанки и в Серебрянском лесу.

На Сиверском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник проводил две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

Активно применяя управляемые авиабомбы на Торецком направлении за минувшие сутки оккупанты пять раз штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию. Штурмовал украинские позиции в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лысовка, Миролюбовка, Проминь и Покровск.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 49 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Сонцевки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.

На Времевском направлении противник совершил 29 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении противник вчера наступательных действий не проводил.

За минувшие сутки на Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Пять раз безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава противника.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1390 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 28 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, две крылатые ракеты, 54 автомобиля и единицу специальной техники.

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