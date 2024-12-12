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Новости Война
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Россия открыла пропагандистские "центры" для искажения истории о Второй мировой войне на ВОТ Донетчины, - ЦНС

Росія відкрила

На ВОТ Донецкой области Кремль открыл так называемые "волонтерские" центры, которые занимаются переписыванием истории Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Волонтерские" центры якобы готовятся к празднованию 80-летия "победы" во Второй мировой войне, однако настоящая их деятельность заключается в искажении исторических фактов.

Эти ячейки продвигают идею о России как единственном победителе в войне, игнорируя или минимизируя вклад Украины. Кремль использует эти "центры" для отрицания значения украинского народа и армии в победе над нацизмом.

Кроме того, манипуляции с историей поддерживают идеологический контроль над временно оккупированными территориями. Как сообщается, в сентябре в Донецкую область доставили 6100 комплектов учебников по истории, написанных в Кремле. На их закупку для местных техникумов и колледжей потратили около 7 миллионов российских рублей.

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Автор: 

Вторая мировая война (418) оккупация (10135) Донецкая область (9612) Центр национального сопротивления (564)


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На нацистській россії вже давно переписали історію. По новим поняттям Другу Світову нацистська россія вела проти України. Одне тільки питання зосталося не вирішенним- чому Рейхстаг знаходився в Берліні а не в Києві. Мединський ще не придумав відповідної відмазки. Страдає в нього креатив і фантазія.
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12.12.2024 14:46 Ответить
 
 