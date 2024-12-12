На ВОТ Донецкой области Кремль открыл так называемые "волонтерские" центры, которые занимаются переписыванием истории Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Волонтерские" центры якобы готовятся к празднованию 80-летия "победы" во Второй мировой войне, однако настоящая их деятельность заключается в искажении исторических фактов.

Эти ячейки продвигают идею о России как единственном победителе в войне, игнорируя или минимизируя вклад Украины. Кремль использует эти "центры" для отрицания значения украинского народа и армии в победе над нацизмом.

Кроме того, манипуляции с историей поддерживают идеологический контроль над временно оккупированными территориями. Как сообщается, в сентябре в Донецкую область доставили 6100 комплектов учебников по истории, написанных в Кремле. На их закупку для местных техникумов и колледжей потратили около 7 миллионов российских рублей.

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