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ЕС готовится пройти зиму без транзита газа РФ через Украину, - Bloomberg

У ЄС готуються пройти зиму без транзиту газу РФ через Україну

Страны ЕС 16 декабря обсудят подготовку к зиме, на фоне окончания срока действия соглашения о транзите газа между РФ и Украиной. Евросоюз постепенно отказывается от поставок из Москвы.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Так, министры проведут встречу с новым комиссаром ЕС по энергетике Даном Йоргенсеном, чтобы рассмотреть варианты снижения цен и повышения конкурентоспособности промышленности ЕС в период перехода к зеленой энергетике.

"Доступность энергии остается актуальной проблемой, поскольку нестабильные цены обусловлены геополитической напряженностью, сбоями в цепочке поставок и зависимостью от импорта ископаемого топлива", - заявили в Венгрии, которая будет председательствовать на встрече в Брюсселе как страна, председательствующая в ЕС.

Еврокомиссия проинформирует страны-члены о подготовке к зиме, поскольку межправительственное транзитное соглашение между Украиной и РФ истекает 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Словакия ведет "очень интенсивные" переговоры, чтобы Украина продолжила транзит российского газа в 2025 году.

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Я уявляю, як зараз підгорає срака у фіцо й орбана? 😁
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16.12.2024 09:37 Ответить
А як же фіцулічка? Він же хоче і рибку з'їсти і на *** сісти, тобто і газу від ***ла з труби задешево і газів особисто ***ла на параді сидячи на мавзолеї занюхнути???
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16.12.2024 09:39 Ответить
А скількі вже той зими - зараз 16 грудня
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16.12.2024 09:39 Ответить
Фіцо-говнєцо та Орбан-чморбан вже не у ЄС ? Брехня ця стаття.
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16.12.2024 09:43 Ответить
А я чомусь вважав, що зима вже почалася 1.12.2024. А може в ЄС якась інша зима? До речі, а чому немає бавовни на ТЕЦ Мацкви та інших містах у кацапстані? Морозити тільки Україну можна?
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16.12.2024 09:45 Ответить
Про який транзит ще може йти мова? Ви що, звихнулися?
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16.12.2024 09:48 Ответить
Ердоган скоро пустит газ из Катара. И вряд ли Сосия уже вернется на Европейский рынок и с помощью газа сможет влиять на политиков ЕС. Поетому ***** и его ************* рвут и мечут сейчас. Главное не реагировать и не поддаться на ихние визги
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16.12.2024 09:53 Ответить
Так ви ж при цьому замовчуєте чому саме. Бо впродовж минулих півтора року вони закачували газ у сховища, сплачуючи мордору, оплачуючи, таким чином, агресію проти України. Це так зваані партнери та "друзі"...
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16.12.2024 13:18 Ответить
 
 