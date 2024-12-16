ЕС готовится пройти зиму без транзита газа РФ через Украину, - Bloomberg
Страны ЕС 16 декабря обсудят подготовку к зиме, на фоне окончания срока действия соглашения о транзите газа между РФ и Украиной. Евросоюз постепенно отказывается от поставок из Москвы.
Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Так, министры проведут встречу с новым комиссаром ЕС по энергетике Даном Йоргенсеном, чтобы рассмотреть варианты снижения цен и повышения конкурентоспособности промышленности ЕС в период перехода к зеленой энергетике.
"Доступность энергии остается актуальной проблемой, поскольку нестабильные цены обусловлены геополитической напряженностью, сбоями в цепочке поставок и зависимостью от импорта ископаемого топлива", - заявили в Венгрии, которая будет председательствовать на встрече в Брюсселе как страна, председательствующая в ЕС.
Еврокомиссия проинформирует страны-члены о подготовке к зиме, поскольку межправительственное транзитное соглашение между Украиной и РФ истекает 31 декабря.
Ранее сообщалось, что Словакия ведет "очень интенсивные" переговоры, чтобы Украина продолжила транзит российского газа в 2025 году.
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