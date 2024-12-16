Над Черкасщиной уничтожили 14 "Шахедов": повреждены линии электропередач

Утром 16 декабря 2024 года войска РФ атаковали Черкасскую область ударными дронами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего на счету наших защитников: минус 14 "шахедов" в черкасском небе. Без пострадавших. Обломками российских БпЛА повреждены линии электропередач. Ремонтники уже работают", - говорится в сообщении.

Больше информации относительно атаки на Черкасскую область на эту минуту нет.

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Ранее сообщалось, что вблизи Черкасс и в Хмельницкой области прогремели взрывы. По данным Воздушных сил, ПВО сбила 27 российских БпЛА, еще 19 беспилотников не достигли целей.