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ЕС сегодня примет 15-й пакет санкций против РФ, - Каллас

ЄС сьогодні ухвалить новий пакет санкцій проти РФ

Европейский Союз сегодня примет 15-й пакет санкций против России.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешних отношений и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имеем сегодня три главные темы: Сирия, Украина и Грузия... По Украине министры иностранных дел сегодня примут 15-й пакет санкций, которые включают (меры против. - Ред.) теневого флота, санкции против официальных лиц Северной Кореи, а также против китайских компаний, которые делают возможным эту войну Это посылает четкое послание - кто бы ни подпитывал продолжение этой войны, есть цена, которую он должен заплатить", - отметила она.

Также Каллас прокомментировала возможность направления европейских миротворцев в Украину.

По ее словам, перед тем, как такие решения могут рассматриваться, должен быть достигнут мир, но пока нет никаких признаков желания Кремля искать мирные решения.

"Сначала должен быть мир, чтобы посылать миротворцев. Россия не хочет мира, и это очень очевидно. Если вы посмотрите на интервью Лаврова, например, для Такера Карлсона, - они (россияне. - Ред.) не отступают от своих целей. Поэтому мы не можем это обсуждать", - добавила высокая представительница ЕС.
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Ну, то все...
Пі@@ець расії
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16.12.2024 10:25 Ответить
Надсилати миротворців після настання миру??? Найуха вони потрібні тоді?🐿
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16.12.2024 10:45 Ответить
як казав Пьотр Кульпа, вони там будуть не як миротворці, а як заручники. і в першу чергу там мають бути миротворці Німеччини і Франції, бо ці країни найбільше винні у тому, що ху йло посунуло на Україну.
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16.12.2024 10:49 Ответить
якщо введуть санкції проти тіньового флоту та ще й будуть ретельно слідкувати за їх дотриманням - це буде дуже вагомий аругмент для послаблення тої рахи. на болотах уже виють через це. якісь навколокремлівські ікспєрди прогнозують жл кінця наступного року інфляцію як мінімум 100% і є навіть ризик, що вона може сягнути і 300%, а ставку центробанку вони пропонують зробити на рівні 35%. Тож Трамп якщо не повний дурень, то це має чітко усвідомлювати і не йти з кацапами на переговори. і якщо він такий палкий прихильник того, щоб не давати Україні "пустий чек", то той чек потрібно наповнити із заморожених цапських резервів. там тих 300 лярдів - якраз на 2 роки українцям на зброю буде. Мир через силу. в даному випадку і через економічну силу (посилення санкцій)...
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16.12.2024 10:46 Ответить
15й 16й 2001й 2002й і шо
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16.12.2024 13:23 Ответить
 
 