ЕС сегодня примет 15-й пакет санкций против РФ, - Каллас

Европейский Союз сегодня примет 15-й пакет санкций против России.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешних отношений и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имеем сегодня три главные темы: Сирия, Украина и Грузия... По Украине министры иностранных дел сегодня примут 15-й пакет санкций, которые включают (меры против. - Ред.) теневого флота, санкции против официальных лиц Северной Кореи, а также против китайских компаний, которые делают возможным эту войну Это посылает четкое послание - кто бы ни подпитывал продолжение этой войны, есть цена, которую он должен заплатить", - отметила она.

Также Каллас прокомментировала возможность направления европейских миротворцев в Украину.

По ее словам, перед тем, как такие решения могут рассматриваться, должен быть достигнут мир, но пока нет никаких признаков желания Кремля искать мирные решения.

"Сначала должен быть мир, чтобы посылать миротворцев. Россия не хочет мира, и это очень очевидно. Если вы посмотрите на интервью Лаврова, например, для Такера Карлсона, - они (россияне. - Ред.) не отступают от своих целей. Поэтому мы не можем это обсуждать", - добавила высокая представительница ЕС.