Враг стал чаще применять ДРГ на северной границе, - ОТГВ "Северск"
Из-за ухудшения погодных условий и природных особенностей враг стал чаще применять диверсионно-разведывательных группы на северной границе.
Об этом в телеэфире сказал пресс-офицер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Олег Бажан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На нашем направлении сохраняется применение врагом диверсионно-разведывательных групп. Этому способствуют как ухудшение погодных условий, так и природные особенности - сплошные лесные массивы, болотистая местность, мелкие реки, водоемы. Однако Силы обороны выстроили эффективную систему обороны, работают средства разведки, которые позволяют за километры выявлять такие попытки и наносить максимальное поражение, также задействуются противодиверсионные резервы", - отметил Бажан.
По его словам, по ту сторону северной границы нет признаков накопления сил противника, которое могло бы представлять угрозу.
"Вдоль всей полосы ответственности нашей группировки враг сохраняет свое военное присутствие, обстреливает приграничье, проводит разведывательную деятельность, а также наращивает минно-взрывные заграждения и проводит фортификационные работы. Однако признаков создания какой-то масштабной группировки не обнаружено", - заверил Бажан.
Он также рассказал, что враг продолжает обстреливать приграничье Черниговской, части Сумской и части Харьковской областей. Так, за прошедшие сутки было 37 обстрелов из различных видов вооружения и 89 взрывов. Потерь среди местного населения или повреждений гражданской инфраструктуры не обнаружено. Также уничтожено 7 БПЛА типа "Шахед".
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что попытку захода российской ДРГ отбили пограничники на Харьковщине.
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