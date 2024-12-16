Враг стал чаще применять ДРГ на северной границе, - ОТГВ "Северск"

Из-за ухудшения погодных условий и природных особенностей враг стал чаще применять диверсионно-разведывательных группы на северной границе.

Об этом в телеэфире сказал пресс-офицер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Олег Бажан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На нашем направлении сохраняется применение врагом диверсионно-разведывательных групп. Этому способствуют как ухудшение погодных условий, так и природные особенности - сплошные лесные массивы, болотистая местность, мелкие реки, водоемы. Однако Силы обороны выстроили эффективную систему обороны, работают средства разведки, которые позволяют за километры выявлять такие попытки и наносить максимальное поражение, также задействуются противодиверсионные резервы", - отметил Бажан.

По его словам, по ту сторону северной границы нет признаков накопления сил противника, которое могло бы представлять угрозу.

Читайте: Попытку захода российской ДРГ отбили пограничники на Харьковщине, - ГПСУ

"Вдоль всей полосы ответственности нашей группировки враг сохраняет свое военное присутствие, обстреливает приграничье, проводит разведывательную деятельность, а также наращивает минно-взрывные заграждения и проводит фортификационные работы. Однако признаков создания какой-то масштабной группировки не обнаружено", - заверил Бажан.

Он также рассказал, что враг продолжает обстреливать приграничье Черниговской, части Сумской и части Харьковской областей. Так, за прошедшие сутки было 37 обстрелов из различных видов вооружения и 89 взрывов. Потерь среди местного населения или повреждений гражданской инфраструктуры не обнаружено. Также уничтожено 7 БПЛА типа "Шахед".

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что попытку захода российской ДРГ отбили пограничники на Харьковщине.