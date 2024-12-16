Атака "шахедов" на Киевщину: повреждены 3 частных дома
В ночь на 16 декабря в Киевской области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадавших среди населения нет.
"В результате падения сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 3 частных дома. В зданиях выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 декабря 2024 года ПВО сбила 27 российских БпЛА, еще 19 беспилотников не достигли целей
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