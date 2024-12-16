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Новости Война
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плен (2532) Узбекистан (96) Запорожская область (2837) Национальная гвардия (2049)

Нацгвардия Украины взяла в плен гражданина Узбекистана на Запорожском направлении

Во время боевых действий на Запорожском направлении военнослужащие Нацгвардии Украины задержали 46-летнего гражданина Узбекистана, который воевал на стороне России.

Об этом сообщает телеграм-канал БРоП "Спартан", информирует Цензор.НЕТ.

Нацгвардія України взяла в полон громадянина Узбекистану на Запорізькому напрямку

Как отмечается, мужчина был завербован российской армией через миграционный центр в Москве, где ему было предложено подписать контракт на службу в обмен на избежание судимости и возможность заработать деньги. Задержание произошло во время очередных штурмовых действий бригады.

Привлечение мигрантов Россией

Этот случай является частью общей тактики России, которая активно привлекает мигрантов из Центральной Азии в свои военные подразделения. Кроме обещаний избежать проблем с законом, российская сторона предлагает значительные финансовые вознаграждения, что становится привлекательным для многих граждан стран, таких как Узбекистан.

Институт изучения войны сообщает, что россияне улучшили свои силы на фронте, но до превосходства еще далеко. Тем временем Служба безопасности Украины продолжает наносить удары по складам боеприпасов вражеских войск, как это было недавно в Донецкой области.

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ЕВРАЗІЯ воює проти Европи
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16.12.2024 16:15 Ответить
росияне делают усердие на пути Хутина, и Кобзон его пророк!
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16.12.2024 17:45 Ответить
"какая разніца"....? "в расход"!
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16.12.2024 16:33 Ответить
Твая-мая нє панімаєт . Цього екземпляра однозначно в разход , від узбекестану ми обміну не дочекаємось .
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16.12.2024 17:00 Ответить
Кто продолжает есть лаваши очень скоро и сам в узбека превратиться! Не забывайте кто вы и кто ваши предки! И тогда вся эта чёрная тать нипочём будет!
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16.12.2024 17:08 Ответить
******* як дише. Бабки ***** роблять свою справу по всьому миру поки наши так звавні союзники чухають репу . Егіпіт, Турція, Словаччина, Угорщина, індія, Іран, Північна Корея, африка і всі бивші республіки СССР не соромлячись на очах у всього світу підтримують вбивцю України і жмуть йому лапу в крові від вбитих дітей і мирних жителів України. А що та нащадки черечеля і т.д. та ***** роблять вид що нічого не трапляеться. Кілька місяців казали що війск КНДР на фронті нема а якщо будуть то буде уххххххххххх. Зараз вони е І що, а нічого зараз не то що нічого не роблять, а даже не коментують паскуди.
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16.12.2024 17:22 Ответить
В Украине проживает большое количество выходцев из СНГ стран и в силах и во власти Украины сделать так что бы росия здесь геноцидила не украинцев! И поверьте война очень быстро закончится в пользу Украины!
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16.12.2024 17:25 Ответить
Женевская конвенция на него не распространяется.
Идёт как наёмник. В расход.
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16.12.2024 17:27 Ответить
вопрос : и наххххххх вы его взяли в плен ???))) у нас с Узбекестаном пленных нет , а руские ложили на своих , не то что на этого !!!((( не война ,а сплошные косяки , поэтому и не идет народ на ТАКУЮ войну !!!!(((
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16.12.2024 19:08 Ответить
 
 