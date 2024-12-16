Во время боевых действий на Запорожском направлении военнослужащие Нацгвардии Украины задержали 46-летнего гражданина Узбекистана, который воевал на стороне России.

Об этом сообщает телеграм-канал БРоП "Спартан", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина был завербован российской армией через миграционный центр в Москве, где ему было предложено подписать контракт на службу в обмен на избежание судимости и возможность заработать деньги. Задержание произошло во время очередных штурмовых действий бригады.

Привлечение мигрантов Россией

Этот случай является частью общей тактики России, которая активно привлекает мигрантов из Центральной Азии в свои военные подразделения. Кроме обещаний избежать проблем с законом, российская сторона предлагает значительные финансовые вознаграждения, что становится привлекательным для многих граждан стран, таких как Узбекистан.

Институт изучения войны сообщает, что россияне улучшили свои силы на фронте, но до превосходства еще далеко. Тем временем Служба безопасности Украины продолжает наносить удары по складам боеприпасов вражеских войск, как это было недавно в Донецкой области.

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