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Бойко (922) ВР (27377) свобода слова (1167) Юрчишин (151) русский язык (566)

В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления

В понедельник, 16 декабря, парламентарии подготовили проект постановления об отзыве нардепа Юрия Бойко, который возглавляет "Платформу за жизнь и мир", с должности члена комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Выгнать коллаборантов из комитетов Рады - наш долг. Или что мы можем сделать с Бойко уже на этой неделе. Юрий Бойко просто в очередной раз всем напомнил, где находится его хозяин, и чьи интересы он защищает на самом деле, - говорится в заметке.

Отмечается, что Юрчишин вместе с Александром Аликсийчуком и коллегами по парламенту подали проект постановления об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека на основании того, что его туда подала уже запрещенная в Украине партия ОПЗЖ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Бойко сделал заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и вступился за русский язык. ВИДЕО

По словам Юрчишина, ему "обидно", что Бойко до сих пор является членом Комитета по правам человека, поскольку в нем не может быть человек, "который разжигает межэтническую вражду, подыгрывая агрессору".

"Конечно, хотелось бы выбросить его из Рады вообще, но для этого нужен приговор по уголовному делу, который бы вступил в силу. Однако отстранить его из комитета - полностью в полномочиях ВРУ", - добавил нардеп.

Депутати хочуть відкликати Бойка з комітету Верховної Ради з прав людини

Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрете говорить на родном языке".
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Топ комментарии
+38
А чим займається СБУ ?
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16.12.2024 19:44
+31
Треба вкликати постанову про зраду, та відправити цю гниду варєжкі шити
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16.12.2024 19:45
+29
І це все??!!!
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16.12.2024 19:45
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А чим займається СБУ ?
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16.12.2024 19:44 Ответить
... шукає лейтенанта баканова!
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16.12.2024 19:58 Ответить
намагається посадити Червинського, ловить блогерів, які кажуть правду про зеленського і єрмака, що вони узурпатори, крадії і путинські посіпаки.
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16.12.2024 20:39 Ответить
Обслуговує бойко.
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16.12.2024 21:20 Ответить
Буба не отдаст.
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16.12.2024 19:45 Ответить
Він же член спостережної ради Укренерго, хто ж його віддасть.
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16.12.2024 20:07 Ответить
І це все??!!!
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16.12.2024 19:45 Ответить
Треба вкликати постанову про зраду, та відправити цю гниду варєжкі шити
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16.12.2024 19:45 Ответить
Будучи міністром енергетики, Бойко відзначився численними зловживаннями службовим становищем, відмиванням грошей, фальшуванням тендерів, та земельними махінаціями.

Бойко причетний до незаконної передачі Януковичу земель у Сухолуччі,закупівлі кораблів за завищеною ціною, продажу скрапленого газу Курченку за заниженою ціною тощо.

Юрій Бойко в рейтингу найбагатших українців НВ і Dragon Capital за 2020 рік посіда в 79 місце з $99 млн.

На його дружину Віру зареєстровані права власності на квартири в Києві і в Москві.
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16.12.2024 19:45 Ответить
******, воно депутан, член комітета з прав людини, отримує зарплатню, доплати, премії і т.д.
А ще кажуть - одинадцятий рік війни, з них майже три повномасштабна. Судячи з бойка - нічого такого нема, брешуть суки.
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16.12.2024 19:48 Ответить
а ще він герой України. Цікаво, шмар Повалій та Лорак позбавили державних нагород у цого простітута ні
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16.12.2024 20:09 Ответить
а якого *** я маю за свої гроші ремонтувати авто на їбаному бамбасі.і ******* підарів одночасно
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16.12.2024 21:22 Ответить
ти про що ???
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16.12.2024 21:29 Ответить
про війну.чи ти думаєш що нам хтось машини ремонтує.типу бойка чи зелі
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16.12.2024 21:48 Ответить
не зрозумів. До чого тут ремонт авто? Може ти просто хворий?
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16.12.2024 21:52 Ответить
ти на всю голову хворий,якого я маю за свої гроші ремонтувати,коли ти обираєш таких як сам,які ******* гроші,піднімись з дивану воїн
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16.12.2024 22:01 Ответить
дебіл,не пиши мені
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16.12.2024 22:02 Ответить
Мене звати Фрол. А дебіл це ти. Зникни непорозуміння
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16.12.2024 22:10 Ответить
Мене звати Микола,батьки твої може того
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16.12.2024 22:52 Ответить
Легше пристрелить... Це буде також і надійніше...
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16.12.2024 19:50 Ответить
А шо там з "вишками Бойко"? $260 млн. було вкрадено у народу. Ну це ж не "свинарчук", це корисна владі істота.
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16.12.2024 19:50 Ответить
бужанському, доведеться голосувати за двох...
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16.12.2024 19:50 Ответить
"Рига" шуфрича відсторонили від керівництва комітетом Ради по свободі слова, який скоїв злочини проти держави Україна, а "рига"- брата "слуг" бойко хочуть відсторонити від керівництва комітетом з прав людини? А хто ж їх туди таких великих "патріотів" призначив? Невже братани "слуги"? То хто тоді "слуги" - помічники "ригів"?
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16.12.2024 19:52 Ответить
НУ І ШО ЦИРК НА ДРОТІ ЦЯ КРАІНА ПРИРЕЧЕНА КОЛИ ЗРАДНИКАМ ГЛАДЯТЬ ПО ГОЛОВЦІ І ЖУРЯТ НУ НУ НУ ПОВНЕ БЕЗЗАКОННЯ
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16.12.2024 19:54 Ответить
Ця проросійська паскуда мала сидіти на тюремних нарах, як за розкрадання сотен мільйонів доларів на так званих вишках бойка так і за свою антиукраїнську діяльність ,до речі ця мерзота до цієї пори герой України.
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16.12.2024 19:55 Ответить
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16.12.2024 19:57 Ответить
в допру його - https://unc.ua/uk/auction/kievskiy-dom-obshchestvennyh-prinuditelnyh-rabot-dopr-1920-tyurma-kijivskiy-dim-gromadskih-primusovih-1455576 Киевский дом общественных принудительных работ
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16.12.2024 19:57 Ответить
Смарагдовий копіюючи свого куміра пу нагородить його черговим орденом, як лисого
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16.12.2024 19:57 Ответить
Чого бойко досі не ******* як шуфріч
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16.12.2024 19:57 Ответить
.... Бутусова в Раду не пускають, а шоу не проводяться! Тому рожа ліца і ціла!
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16.12.2024 20:01 Ответить
І це все?!!! Капець. Зелені з ''ригами'' знюхалися.
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16.12.2024 19:58 Ответить
Нє, ну ви наче сьогодні народилися. А те що зелень, це мутовані младориги для вас також дивина?
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16.12.2024 20:40 Ответить
Зрадники- злодії повинні сидіти у в'язниці, а не у Верховній раді!
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16.12.2024 20:04 Ответить
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16.12.2024 20:04 Ответить
На зону,нахер.Там навчать мові а не язику.
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16.12.2024 20:06 Ответить
Цапюра бойка ще в Раді??? Російського шпигуна Зєлю геть. Вибори
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16.12.2024 20:10 Ответить
Любімий політік Х..... Цей Бойкар працює в тандемі з Льовочкіним, останній хрещений Подоляка. Це він вирвав Подоляка з лап Мінського маньяка, а зараз танцює біля ОПи.
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16.12.2024 20:10 Ответить
Ціеаво скільки б секунд такий підор прожив в Ізраїлі після висловлювання, що серед євреїв багато радикалів , зносять памʼятники , вчать іврит , забороняють московську і т д.
Секунди три напевне не більшо , тож робіть висновки панове.
ми нажаль поки не суверени
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16.12.2024 20:11 Ответить
Про церковь сказал правильно.
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16.12.2024 20:15 Ответить
Вірно. мацковскую церковь надо гнать отсєдова вмєстє с пріхожанамі.
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16.12.2024 23:35 Ответить
Нєвжє???
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16.12.2024 20:15 Ответить
Если спросить любого украинца - зачем нам Верховная рада, уверен, никто не ответит, хотя бы более менее внятно.

Идёт 33-й год независимости, а народ так и не понял, что именно парламент является рассадником беззакония, коррупции, политической проституции и предательства , а послушно идёт на выборы и избирает 450 бездельников, с одним классом образования, и как правило, с приличным тюремным стажем, потом выделяет им со своих денег миллиарды, чтобы они жировали и от скуки плевали за это народу в физиономию.

Интересно, с точки зрения медицины, как называется такой диагноз?
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16.12.2024 20:22 Ответить
Та ви бляха бойко перемогти не можете, а на весь світ розказуєте як ***** перемогти. Це бляха цирк, де ці вся силовики, малюки , сбу - скількі цих ворогів опзжшних терпіти можна?
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16.12.2024 20:29 Ответить
Ви подумали.що ви написали? В більшості вони такі самі
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16.12.2024 20:43 Ответить
Што б вы сдохли или говно ели!
Все, кто за зеблика до сих пор...
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16.12.2024 20:32 Ответить
Предвиборча пропаганда ....... ....... .......
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16.12.2024 20:35 Ответить
До Бойкі покуй усі ці постанови. Його висер схвалений зеленським і єрмаком.
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16.12.2024 20:40 Ответить
Щось знає гнида, то мовчав а тут задрав хобот. Незабаром почнуть тягати й п..дити як Шуфрича, давно просить.
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16.12.2024 20:50 Ответить
У нас тільки тцк з поліцаями, які трусяться за продовження броні від них, можуть хапати хлопців вшістьох у темряві як ворогів... А таких боєк вони бояться як попадання на передок.
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16.12.2024 20:54 Ответить
**************** киву и на рашке достали.а этот свинособачий ******** рялом.так что на кол болотного ****** и всех делов!
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16.12.2024 21:09 Ответить
В Запоріжжі у Шевченківському тцк хлопця вхопили так, та так відмудохали вранці на п'ятницю тринадцятого що ледьве живий він зміг тільки показати себе побитого мамі у котрий рак третій ступені наступного дня скору та поліцію до нього не пустили. А потім тягали по всім учбовим центрам заляканого щоб мовчав не зважаючи на то що психіатр одного з центрі як почув від свідків що були з того ж тцк як хлопця били відмовився його приймати бо той може здійснити суіцід....але нічо підробили нове заключення та відвезли в другий центр а штурмовий підрозділ. Скажіть будь ласка як він буде після всього що пережив служити неньці? Хто захистить його від садистів тцк? Ніхто? Тиша?
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16.12.2024 21:11 Ответить
Нащо треба було так довго з ним вовтузитись? Пристрелили б скотиняку-та й годі. Передай куратору,що подібні плутані сторіз погані тим,що втрачається концепція-і сцикуни не можуть ретранслювати їх,зберігаючи логічну послідовність
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16.12.2024 23:32 Ответить
Це тебе треба було пристрелити ***** тцкашна ...та ти дуже глибоко заліз під мамину спідницю
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17.12.2024 21:46 Ответить
це жарт якийсь чи шо? його не вигнати треба з ради, а намертво прив'язати його до magurи і в такому вигляді торпедувати ним його ж вишку.. чи ні - двайте зачекаємо, ці ж з ОПЗЖ кордон не пересікають - в них є секрнетний підкоп прямо в Лондон, його шукають і не можуть знайти
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16.12.2024 22:21 Ответить
Фальстарт відбувся у Бойка. Ще ж навіть перемир'я немає, ще перегони виборчі не почалися, а він вже рвонув прокацапських малоросів окучувати.
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16.12.2024 22:46 Ответить
Та хто з ОПи кацапського куратора зачепить?
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16.12.2024 23:13 Ответить
ЦЕ І ВСЕ ??? НЕХАЙЙОМУБУДЕСОРОМНО ?... Від 14-го нічого нового.
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16.12.2024 23:23 Ответить
Какое страшное наказание...
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17.12.2024 04:20 Ответить
Якби діти, чи внуки таких "бойків" були на війні, то й слова у "пісні" були б інші.Запроданець.
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17.12.2024 04:31 Ответить
 
 