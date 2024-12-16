В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления

В понедельник, 16 декабря, парламентарии подготовили проект постановления об отзыве нардепа Юрия Бойко, который возглавляет "Платформу за жизнь и мир", с должности члена комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Выгнать коллаборантов из комитетов Рады - наш долг. Или что мы можем сделать с Бойко уже на этой неделе. Юрий Бойко просто в очередной раз всем напомнил, где находится его хозяин, и чьи интересы он защищает на самом деле, - говорится в заметке.

Отмечается, что Юрчишин вместе с Александром Аликсийчуком и коллегами по парламенту подали проект постановления об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека на основании того, что его туда подала уже запрещенная в Украине партия ОПЗЖ.

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По словам Юрчишина, ему "обидно", что Бойко до сих пор является членом Комитета по правам человека, поскольку в нем не может быть человек, "который разжигает межэтническую вражду, подыгрывая агрессору".

"Конечно, хотелось бы выбросить его из Рады вообще, но для этого нужен приговор по уголовному делу, который бы вступил в силу. Однако отстранить его из комитета - полностью в полномочиях ВРУ", - добавил нардеп.

Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрете говорить на родном языке".