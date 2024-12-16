В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления
В понедельник, 16 декабря, парламентарии подготовили проект постановления об отзыве нардепа Юрия Бойко, который возглавляет "Платформу за жизнь и мир", с должности члена комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.
"Выгнать коллаборантов из комитетов Рады - наш долг. Или что мы можем сделать с Бойко уже на этой неделе. Юрий Бойко просто в очередной раз всем напомнил, где находится его хозяин, и чьи интересы он защищает на самом деле, - говорится в заметке.
Отмечается, что Юрчишин вместе с Александром Аликсийчуком и коллегами по парламенту подали проект постановления об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека на основании того, что его туда подала уже запрещенная в Украине партия ОПЗЖ.
По словам Юрчишина, ему "обидно", что Бойко до сих пор является членом Комитета по правам человека, поскольку в нем не может быть человек, "который разжигает межэтническую вражду, подыгрывая агрессору".
"Конечно, хотелось бы выбросить его из Рады вообще, но для этого нужен приговор по уголовному делу, который бы вступил в силу. Однако отстранить его из комитета - полностью в полномочиях ВРУ", - добавил нардеп.
Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрете говорить на родном языке".
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Юрій Бойко в рейтингу найбагатших українців НВ і Dragon Capital за 2020 рік посіда в 79 місце з $99 млн.
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А ще кажуть - одинадцятий рік війни, з них майже три повномасштабна. Судячи з бойка - нічого такого нема, брешуть суки.
Секунди три напевне не більшо , тож робіть висновки панове.
ми нажаль поки не суверени
Идёт 33-й год независимости, а народ так и не понял, что именно парламент является рассадником беззакония, коррупции, политической проституции и предательства , а послушно идёт на выборы и избирает 450 бездельников, с одним классом образования, и как правило, с приличным тюремным стажем, потом выделяет им со своих денег миллиарды, чтобы они жировали и от скуки плевали за это народу в физиономию.
Интересно, с точки зрения медицины, как называется такой диагноз?
Все, кто за зеблика до сих пор...