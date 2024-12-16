Объявлен приговор главе Дружковского горсуда и экспрокурору, разоблаченных на предоставлении и получении взятки

16 декабря 2024 года коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор председателю Дружковского городского суда Донецкой области и бывшему прокурору Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры Донецкой области, которых уличили в предоставлении и получении неправомерной выгоды

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба САП.

Приговор суда

Приговором суда судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местной власти или местного самоуправления сроком на 2 года, с конфискацией половины принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Экс-прокурор признан виновным по ч. 3 ст. 369 УК Украины и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.



Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

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Детали дела:

В декабре 2017 года прокурор местной прокуратуры, используя служебные знакомства, предложил и в дальнейшем предоставил неправомерную выгоду председателю Дружковского городского суда Донецкой области за принятие им решения о не привлечении двух других лиц (от которых собственно и получил средства для передачи судье) к административной ответственности по ст. 130 КУоАП.

В 2018 году по жалобе САП прокурор был уволен с занимаемой должности Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

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