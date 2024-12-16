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обстрел (25772) Херсон (2659) Херсонщина (4386) Херсонская область (114) Херсонский район (64)

В течение дня россияне атаковали Херсонщину: один человек погиб, шестеро получили ранения

херсон

В течение 16 декабря российская армия атаковала дронами Херсон и область: один человек погиб, шестеро были ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Херсонской области.

По данным следствия, 16 декабря российские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонщины, используя артиллерию и беспилотники.

По состоянию на 17:30 известно о гибели женщины и пятерых пострадавших среди гражданского населения.

Как ранее сообщалось, 53-летняя женщина погибла в Бериславе в результате сброса взрывчатки с вражеского дрона на магазин. Еще одна местная жительница получила взрывную травму и контузию.

В результате атак в областном центре мужчина получил травму головы. Также три человека получили ранения в пригороде Херсона - в Антоновке.

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Позже в Херсонской ГВА сообщили, что к медикам за помощью обратился 34-летний мужчина, который пострадал в результате атаки вражеского беспилотника около 16.00 в Днепровском районе. У него контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ссадины головы.
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