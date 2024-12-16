В течение дня россияне атаковали Херсонщину: один человек погиб, шестеро получили ранения

В течение 16 декабря российская армия атаковала дронами Херсон и область: один человек погиб, шестеро были ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Херсонской области.

По данным следствия, 16 декабря российские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонщины, используя артиллерию и беспилотники.



По состоянию на 17:30 известно о гибели женщины и пятерых пострадавших среди гражданского населения.



Как ранее сообщалось, 53-летняя женщина погибла в Бериславе в результате сброса взрывчатки с вражеского дрона на магазин. Еще одна местная жительница получила взрывную травму и контузию.



В результате атак в областном центре мужчина получил травму головы. Также три человека получили ранения в пригороде Херсона - в Антоновке.

Также читайте: Россияне дроном атаковали жителя Херсона: он госпитализирован

Позже в Херсонской ГВА сообщили, что к медикам за помощью обратился 34-летний мужчина, который пострадал в результате атаки вражеского беспилотника около 16.00 в Днепровском районе. У него контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ссадины головы.