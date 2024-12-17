Войска РФ атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсоне: двое раненых

Утром 17 декабря 2024 года российские военные утром атаковали с дрона гражданское авто в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, пострадали два человека. 51-летний мужчина и 50-летняя женщина получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения.

Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.