Войска РФ атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсоне: двое раненых
Утром 17 декабря 2024 года российские военные утром атаковали с дрона гражданское авто в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, пострадали два человека. 51-летний мужчина и 50-летняя женщина получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения.
Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.
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