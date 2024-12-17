"Если не тратить сейчас, позже заплатим в разы больше, воюя", – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время первой большой речи на новой должности призвал страны Альянса "перейти на мышление военного времени" и резко увеличить оборонные расходы и производство оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Выступая 12 декабря 2024 года на мероприятии Карнеги Европа в Брюсселе, Рютте подчеркнул, что нынешняя среда безопасности требует решительных действий:

"Если мы сейчас не будем тратить больше вместе ради предотвращения войны, мы заплатим гораздо, гораздо, гораздо большую цену позже, воюя".

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в следующем году Украина потратит на оборонные нужды в 10 раз больше, чем в среднем европейские союзники по НАТО, которым стоит увеличить военные бюджеты.

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