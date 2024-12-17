Зеленский призвал США и ЕС передать Украине обещанные средства ПВО: Нам нужно еще 12-15 систем, кроме обещанных на саммите НАТО

В прошлую пятницу, 13 декабря 2024 года, ночью россияне осуществили массированный ракетный удар по нашей энергетической инфраструктуре.

Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к саммиту стран - участниц Joint Expeditionary Force, информирует Цензор.НЕТ.

"Они ждали наступления холодов, чтобы нанести удар. В этом ударе было задействовано 94 ракеты и почти 200 ударных дронов. К счастью, нам удалось защититься. Но мы знаем: это лишь пауза, и Россия попытается нанести новый удар, как только будет готова. Они всегда так делают. Именно поэтому нам нужна надежная гарантия защиты от воздушного террора, а это означает наличие достаточного количества систем ПВО", - отметил он.

По его словам, Украине нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности тех, что были достигнуты на саммите НАТО в Вашингтоне.

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"Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено. И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов. Это реально. Главное - политическая воля наших партнеров. Я конкретно обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам и Европе", - добавил глава государства.

Заметим, что военное партнерство Joint Expeditionary Force объединяет Великобританию, Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Швецию и создано для быстрого реагирования на кризисы и выполнения экспедиционных операций.

Как уточнили в Офисе Президента, по словам главы государства, чтобы полностью оградить Украину от российских ракетных ударов, нужно еще 12–15 систем, кроме обещанных на саммите, и партнеры об этом знают.

Обстрел 13 декабря 2024 года

Известно, что оккупанты запустили утром "Кинжалы" в сторону западных областей Украины.

Ранее сообщалось о взлете Ту-95МС и МиГ-31К. Российские оккупанты атакуют Украину ракетами.

Взрывы прогремели в ряде областей.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что россияне наносят удары по энергообъектам.

В Украине из-за массированной российской ракетной атаки на энергетические объекты объем применения мер ограничения потребления электричества увеличен.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике Украины. Рашисты выпустили по Украине 93 ракеты. Сбить удалось 81, в частности, благодаря F-16.