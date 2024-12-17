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Зеленский (19064) обстрел (25795) ПВО (2495)

Зеленский призвал США и ЕС передать Украине обещанные средства ПВО: Нам нужно еще 12-15 систем, кроме обещанных на саммите НАТО

IRIS-T їде в Україну

В прошлую пятницу, 13 декабря 2024 года, ночью россияне осуществили массированный ракетный удар по нашей энергетической инфраструктуре.

Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к саммиту стран - участниц Joint Expeditionary Force, информирует Цензор.НЕТ.

"Они ждали наступления холодов, чтобы нанести удар. В этом ударе было задействовано 94 ракеты и почти 200 ударных дронов. К счастью, нам удалось защититься. Но мы знаем: это лишь пауза, и Россия попытается нанести новый удар, как только будет готова. Они всегда так делают. Именно поэтому нам нужна надежная гарантия защиты от воздушного террора, а это означает наличие достаточного количества систем ПВО", - отметил он.

По его словам, Украине нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности тех, что были достигнуты на саммите НАТО в Вашингтоне.

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"Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено. И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов. Это реально. Главное - политическая воля наших партнеров. Я конкретно обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам и Европе", - добавил глава государства.

Заметим, что военное партнерство Joint Expeditionary Force объединяет Великобританию, Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Швецию и создано для быстрого реагирования на кризисы и выполнения экспедиционных операций.

Как уточнили в Офисе Президента, по словам главы государства, чтобы полностью оградить Украину от российских ракетных ударов, нужно еще 12–15 систем, кроме обещанных на саммите, и партнеры об этом знают.

Обстрел 13 декабря 2024 года

Известно, что оккупанты запустили утром "Кинжалы" в сторону западных областей Украины.

Ранее сообщалось о взлете Ту-95МС и МиГ-31К. Российские оккупанты атакуют Украину ракетами.

Взрывы прогремели в ряде областей.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что россияне наносят удары по энергообъектам.

В Украине из-за массированной российской ракетной атаки на энергетические объекты объем применения мер ограничения потребления электричества увеличен.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике Украины. Рашисты выпустили по Украине 93 ракеты. Сбить удалось 81, в частности, благодаря F-16.
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Топ комментарии
+4
Никакое ПВО не выдержит постоянные атаки. Да и скоро будет проблема не в ПВО а в отсутствии к ним боеприпасов. Нужно требовать дальнобойные средства для ударов по рашистской енергетике и заводам где рашисты изготавливают ракеты
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17.12.2024 13:32
+3
Судячи з того, що за 3 роки не прилетіло ні по енергетиці, ні по аеродромам стратавіа, ні по заводам і складам з ракетами, мене починають "тєрзать странниє сомнєнія" - а чого? Чого немає жодного удару? Кому це вигідно? Чи хто забороняє нам бити по цим цілям? що це за "війна в одні ворота" - коли нам виносять усю енергетику, а ми нічим не відповідаємо?
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17.12.2024 13:45
+3
А ти їх шашликом та асфальтом!!!
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17.12.2024 13:47
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Правила форума Совет форумчан
Никакое ПВО не выдержит постоянные атаки. Да и скоро будет проблема не в ПВО а в отсутствии к ним боеприпасов. Нужно требовать дальнобойные средства для ударов по рашистской енергетике и заводам где рашисты изготавливают ракеты
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17.12.2024 13:32 Ответить
Судячи з того, що за 3 роки не прилетіло ні по енергетиці, ні по аеродромам стратавіа, ні по заводам і складам з ракетами, мене починають "тєрзать странниє сомнєнія" - а чого? Чого немає жодного удару? Кому це вигідно? Чи хто забороняє нам бити по цим цілям? що це за "війна в одні ворота" - коли нам виносять усю енергетику, а ми нічим не відповідаємо?
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17.12.2024 13:45 Ответить
Меня начали мучить вполне определенные сомнения с вагнергейта.
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17.12.2024 13:57 Ответить
Потому что Европа не заинтересована в развале и тем более уничтожении Сосии. Они спят и видят чтобы побыстрее сдать Украину и опять ***** им возобновил поставки нефти и газа и набивал европейским политикам карманы пачками денег за их услуги и лояльность. Помню как еще задолго до войны 2009-11 год кацапоиды обговаривали нападение на Украину и смеялись что Европа палец о палец не ударил спасать Украину потому что они всех там скупили. Ето идет в разрез с официальной политикой кремлевского режима которую сейчас ***** сцыт в уши всему миру что Сосия напала на Украину потому что боялась распространения НАТО на восток или что Украина нападет на Сосию. Скорее наоборот рашисты напали на Украину потому что были уверены что ни Европа ни НАТО не будут Украине помогать. Отсюда ***** и воет как обосраный медведь каждый день с трибуны что его нагло надули. Деньги взяли обещая Украине не помогать а теперь как никак а помогают. Все потому что ***** перегнуло палку и своей неадекватностью напугало даже тех кто брал у него деньги. Наша же задача сейчас показать Европе что так как раньше не будет даже после окончания войны. Никакой нефти и газа из Сосии Европе не будет даже если они заставят Украину сесть за стол капитуляции.
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17.12.2024 14:26 Ответить
Нелох, де "Кільчень"?
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17.12.2024 13:37 Ответить
А ти їх шашликом та асфальтом!!!
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17.12.2024 13:47 Ответить
А ти, падлюка, жидівська, що робило усі ці роки???? *******, відосики знвмало, звинувачувало всіх і вся??? Ублюдок!
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17.12.2024 13:51 Ответить
Нам потрібно ще 12-15 систем, але тоді ми не зможемо будувати дороги...
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17.12.2024 13:52 Ответить
Але можна не закінчувати війну і ще довго бути при владі.
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17.12.2024 14:01 Ответить
Да вава, у візжанні він неперевершений
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17.12.2024 14:02 Ответить
А куда делся моджахед с 9-ю лярдами для защиты энергообьектов, а зеденок?
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17.12.2024 14:19 Ответить
 
 