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Двух коллаборанток заочно приговорили к 10 годам тюрьмы на Херсонщине, - СБУ

Двох колаборанток з Херсонщини заочно засуджено до 10 років тюрми

Суд заочно вынес приговоры двум жительницам Херсонской области, которые работают на оккупационную администрацию России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

36-летняя жительница Голой Пристани в 2022 году возглавила местное управление оккупационного "министерства труда и социальной политики Херсонской области". Она обеспечивала подчинение жизнедеятельности города российским законам.

60-летняя жительница Геническа в октябре 2023 года стала "начальником управления труда и социальной защиты" в оккупационной администрации. Она способствовала закреплению российской власти, направляла работников на обучение в РФ и участвовала в пропагандистских мероприятиях.

Суд признал их виновными по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Они приговорены к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили следователи СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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У всіх хто ********** з кацапами чомусь паяльники тупі та схожі на свиней
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17.12.2024 16:27 Ответить
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17.12.2024 16:52 Ответить
 
 