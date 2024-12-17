Двух коллаборанток заочно приговорили к 10 годам тюрьмы на Херсонщине, - СБУ
Суд заочно вынес приговоры двум жительницам Херсонской области, которые работают на оккупационную администрацию России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
36-летняя жительница Голой Пристани в 2022 году возглавила местное управление оккупационного "министерства труда и социальной политики Херсонской области". Она обеспечивала подчинение жизнедеятельности города российским законам.
60-летняя жительница Геническа в октябре 2023 года стала "начальником управления труда и социальной защиты" в оккупационной администрации. Она способствовала закреплению российской власти, направляла работников на обучение в РФ и участвовала в пропагандистских мероприятиях.
Суд признал их виновными по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Они приговорены к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование проводили следователи СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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