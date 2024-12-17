За границу выехало почти 8 млн украинцев, - Гончаренко

За рубежом сейчас находится 7,7 миллионов украинцев.

Об этом со ссылкой на отчет ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ заявил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в Европейском Союзе находятся 5,3 миллиона граждан Украины.

Гончаренко добавил, что такие данные от украинских зарубежных дипломатических учреждений были представлены сегодня в Раде в отчете ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ.

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