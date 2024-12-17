За границу выехало почти 8 млн украинцев, - Гончаренко
За рубежом сейчас находится 7,7 миллионов украинцев.
Об этом со ссылкой на отчет ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ заявил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в Европейском Союзе находятся 5,3 миллиона граждан Украины.
Гончаренко добавил, что такие данные от украинских зарубежных дипломатических учреждений были представлены сегодня в Раде в отчете ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ.
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+21 Алекс Скела
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пане Анатолію, осталося може двоє ви та я...
ну що не так ?
до речі, де твоя команда , хоч живі на окупованих територіях чи вже зжились з окупантами
і це щє вони стовби під світлофори не почяли перекрашувати...
Міністерство ЕДНОСТИ аж придумали
С теми ,кто уехал - хотят дружить
А тысячу ВОВИНУ все равно жаба давит отдать
Женщин и детей
А что в этом мире прекраснее украинских женщин и их детей?
Такой красоты нигде больше не найдешь.....
На Западе для каждой профессии
Давно прописаны протоколы
В том числе и для президента
И там нет пункта - Я МОГУ ВРАТЬ СВОЕМУ НАРОДУ
А у нашего президента нет такого пункта ни на бумаге
Ни в его голове
Ни в его совести
Я вообще сомневаюсь - есть ли она у него
У него вместо совести- весенние шашлыки
І ви - що не вихваляєтесь, як гарно за кордон втікла.
https://x.com/RudijLis
https://x.com/RudijLis
Pandamonium
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Южаніна: члени Рахункової палати, їх радники, держаудитори (~500 осіб) виводяться з під дії Закону «Про державну службу» - це втрата відповідальності за результати аудиту. Рахункова палата визначається вищим органом фінансового контролю, що суперечить Конституції України
После прекращения боевых действий Евросоюз ещё шире распахнут двери для украинцев?
Партнер или ребенок может присоединиться к вам или остаться с вами в Великобритании, если: вы были частью семьи до того, как вас заставили покинуть свою страну . у вас есть статус защиты (разрешение на пребывание в качестве беженца или лица, имеющего гуманитарную защиту).
Так і небагато людей з українськими дипломами хочуть мити туалети до кінця життя.