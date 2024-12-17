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беженцы (1607) Гончаренко (532)

За границу выехало почти 8 млн украинцев, - Гончаренко

Скільки українців виїхало за кордон

За рубежом сейчас находится 7,7 миллионов украинцев.

Об этом со ссылкой на отчет ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ заявил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в Европейском Союзе находятся 5,3 миллиона граждан Украины.

Гончаренко добавил, что такие данные от украинских зарубежных дипломатических учреждений были представлены сегодня в Раде в отчете ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ.

Также читайте: Еженедельно в Литву прибывают около 100 беженцев из Украины, - СМИ
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Топ комментарии
+21
Дай Боже їм нормального життя в нормальних державах!
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17.12.2024 19:06
+11
А чо ніхто не пише "відібрати громадянство і не пускати назад"? Шо сі трапилось? Де всі ті, шо два роки тому махали по форумам шашками? Перепливли Тісу?
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17.12.2024 19:09
+9
Мы потеряли скарб!
Женщин и детей
А что в этом мире прекраснее украинских женщин и их детей?
Такой красоты нигде больше не найдешь.....
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17.12.2024 19:10
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Правила форума Совет форумчан
Електорат зелені та слуги цього електорату. Тоб то - населення.
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17.12.2024 19:04 Ответить
Це тобі особисто в кремлі розповіли ?
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17.12.2024 19:07 Ответить
Та ні, я до цього лайна відношення не маю, як і до зеленого лайна з його електоратом. Це я особисто знаю таких хто здристнув за кордон на соціал а тут хати здають. У Богодохову, Броварах, Франківську та Хмельницькому тощо. А ви звідки за кордон сдристнули? То шо за зелень голосували і не питаю, з вашого поста це і так зрозуміло.
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17.12.2024 19:12 Ответить
в куда ахмета і джамала закопав - їбанута тріка ордловських ждунців?
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17.12.2024 19:13 Ответить
тут таких, які памьятають ннневську всю ордловську срань,
пане Анатолію, осталося може двоє ви та я...
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17.12.2024 19:24 Ответить
зебіли самі говорили, обираю зелю щоб поржати, а раптом путін нападе- втічу за кордон
ну що не так ?
до речі, де твоя команда , хоч живі на окупованих територіях чи вже зжились з окупантами
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17.12.2024 19:31 Ответить
Дай Боже їм нормального життя в нормальних державах!
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17.12.2024 19:06 Ответить
Ці ухилянти і соціальщики спаскудять любу державу. Співчуваю тим, хто їх прийняв. Хоча, у європейців є інстинкт самозбереження - а ну, скільки відсотків цих хохлів отримали громадянство ктаїн ЄС?
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17.12.2024 20:00 Ответить
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17.12.2024 20:03 Ответить
Це цифра тих, хто виїхав легально, а скільки виїхало нелегально? А скільки поїххало до ворога? А скільки залишилося на окупованих територіях?
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17.12.2024 19:06 Ответить
смарагдове сумне досягнення...
і це щє вони стовби під світлофори не почяли перекрашувати...
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17.12.2024 19:09 Ответить
А чо ніхто не пише "відібрати громадянство і не пускати назад"? Шо сі трапилось? Де всі ті, шо два роки тому махали по форумам шашками? Перепливли Тісу?
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17.12.2024 19:09 Ответить
Отримали 1000 грн і кайфують
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17.12.2024 19:17 Ответить
кайфують .....
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17.12.2024 19:20 Ответить
не то шo ви від русні індульгрнцію...
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17.12.2024 20:08 Ответить
*індульгeнцію
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17.12.2024 20:09 Ответить
ну так же, какошнік? 🤣
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17.12.2024 20:10 Ответить
Так на Банковой политика поменялась
Міністерство ЕДНОСТИ аж придумали
С теми ,кто уехал - хотят дружить
А тысячу ВОВИНУ все равно жаба давит отдать
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17.12.2024 19:44 Ответить
Мы потеряли скарб!
Женщин и детей
А что в этом мире прекраснее украинских женщин и их детей?
Такой красоты нигде больше не найдешь.....
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17.12.2024 19:10 Ответить
Тут я з Вами погоджуюся, бо жінки і діти - то майбутнє України. Їм тут рай обіцяв Боневтік, але обдурив, не готував країну і їх до війни. А якби робив те, що написано в Конституції, то і результати були б інші.
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17.12.2024 19:12 Ответить
Абсолютно согласна
На Западе для каждой профессии
Давно прописаны протоколы
В том числе и для президента
И там нет пункта - Я МОГУ ВРАТЬ СВОЕМУ НАРОДУ
А у нашего президента нет такого пункта ни на бумаге
Ни в его голове
Ни в его совести
Я вообще сомневаюсь - есть ли она у него
У него вместо совести- весенние шашлыки
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17.12.2024 19:16 Ответить
Цей жіночий скарб у Європі дає там наліво і направо , і узбекам і грузинам і місцевим , і це при тому що є діти і чоловіки в Україні , ********* і країну і тих небагатьох порядних жінок які достойно себе поводять .
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17.12.2024 19:42 Ответить
Галина , нажаль це правда . Гуляють так що просто ганьба .
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17.12.2024 20:35 Ответить
Ех, Льоня, Льоня... Не міряй свою рубаху на інших.
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18.12.2024 00:41 Ответить
Скарги українського бізнесу на дефіцит робочої сили сягнули історичного рекорду, - Дефіцит робочої сили внаслідок мобілізації та/або виїзду співробітників знову ставу головною перешкодою для бізнесу в Україні. Джерело: https://biz.censor.net/n3525603
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17.12.2024 19:12 Ответить
У 2019 зробили це разом с Зе а тепер обісрались від зробленого
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17.12.2024 19:12 Ответить
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17.12.2024 19:44 Ответить
Мої сьогодні ночують в Кракові, а завтра летять в Іспанію на тиждень. Там у дочки є подруга вже з будиночком в Валенсії. Сподіваюсь що дочці там сподобається і це посилить бажання вчитися.
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17.12.2024 19:13 Ответить
Хай у вашої дочки, все буде добре. Моя в Німеччині
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17.12.2024 19:25 Ответить
Вчиться?
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17.12.2024 19:27 Ответить
Так. Продовжує навчання в українському університеті онлайн
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17.12.2024 19:29 Ответить
Хай вчить мову і робить мастерс в Німеччині. Зараз українцям достатньо здати мовний тест і можна вчитися безкоштовно.
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17.12.2024 21:03 Ответить
А моя в Україні. Не вчиться. Просто працює.
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17.12.2024 19:37 Ответить
Успіхів їй! Моя виїхала, щоб в Запоріжжї, дах не поїхав
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17.12.2024 19:50 Ответить
Я живу в Запоріжжі, чому ж в мене дах не їде?
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17.12.2024 19:56 Ответить
Тому що ви не молода дівчина, напевно
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17.12.2024 20:03 Ответить
Ні, тому що не маю змоги виїхати, тож доводиться терпіти.
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17.12.2024 20:04 Ответить
Молодець! Ваша дочка - найкраща!
І ви - що не вихваляєтесь, як гарно за кордон втікла.
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17.12.2024 19:54 Ответить
НБ , будиночки , відпочинки , все це добре , але скільки ваші уставшиє от войни родичі задонатили на ЗСУ щоб допомогти спливаючій кров'ю Україні ? Переконаний що ті хто за кордоном і не допомагають країні вистояти у війні повинні бути позбавлені громадянства .
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17.12.2024 20:39 Ответить
Жодної копійки. Вони на моєму утриманні. А я з 2014 задонатив мабуть більше ніж ви за все своє життя заробили. Досить. Он у Притули в фонді на рахунку лише в одному Монобанку заморожено більше 1,4 мільярди. Збирають донати. Мабуть уже на "Зірку Смерті". Так що долучайтесь, а я "пас".
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17.12.2024 20:54 Ответить
ПИХАТИЙ БАГАТИЙ ПОКИДЬОК!!!
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18.12.2024 05:58 Ответить
Ха! Багатим ніколи не був, але бідності боявся і змушував себе працювати все життя аби уникнути долі тих хто не подбав про себе завчасно. Мій дід (1900-1999) часто повторював що "молодість це засіб забезпечити власну старість". Вчений в минулому і вже давно не працюю. Тому не тягну навіть на середній клас і пересуваюсь на старенькому євробляшному "мерсі" 2004 року. Щодо "пихи", то ви напевно звикли спілкуватись з людьми які мають низьку самооцінку і почуття власної гідності їм не знайоме. Такі типи постійно лають і звинувачують всіх у проблемах які самі собі створили.
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18.12.2024 09:22 Ответить
ДЯКУЮ ВАМ.
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18.12.2024 05:09 Ответить
Тут повний эрзац зеленоі влади вони просто знищують державу то хто тут захоче залишитися вони своімі діями просто виштовхують народ звідси будують містечкове містечко для себе

https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis
Южаніна: члени Рахункової палати, їх радники, держаудитори (~500 осіб) виводяться з під дії Закону «Про державну службу» - це втрата відповідальності за результати аудиту. Рахункова палата визначається вищим органом фінансового контролю, що суперечить Конституції України
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17.12.2024 19:14 Ответить
жадібність не має меж
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17.12.2024 20:01 Ответить
До війни, західні експерти, прогнозували п'ять... На три мільйони помилилися
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17.12.2024 19:24 Ответить
Ніхто не думав що війна стільки років триватиме ...
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17.12.2024 19:26 Ответить
Це тільки половина людей які ще виїдуть в наступні роки.
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17.12.2024 19:24 Ответить
А теперь после окончания боевых действий сколько еще уедет к своим семьям.
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17.12.2024 19:32 Ответить
Сейчас Германия предлагает сирийцам рассмотреть вопрос возвращения домой.
После прекращения боевых действий Евросоюз ещё шире распахнут двери для украинцев?
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17.12.2024 19:59 Ответить
Так, бо це білі люди немусульмани.
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17.12.2024 20:00 Ответить
"Воссоединяться с семьями" в Америке гораздо проще. Думаю так же и в Европе.
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17.12.2024 20:16 Ответить
Если а США временно проживает не гражданка Америки, её супругу откроют визу по причине воссоединения с семьёй?
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17.12.2024 20:23 Ответить
Вот например одна из самых консервативных стран по части беженцев. Беженцам можно.

Партнер или ребенок может присоединиться к вам или остаться с вами в Великобритании, если: вы были частью семьи до того, как вас заставили покинуть свою страну . у вас есть статус защиты (разрешение на пребывание в качестве беженца или лица, имеющего гуманитарную защиту).
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17.12.2024 20:27 Ответить
люди бачать, що від зеленого лайна на краще не стає, а, тільки гірше, перспектив на роки не бачать і з москалями жити не хочуть, отож і шукають для себе кращої долі.
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17.12.2024 19:36 Ответить
Ну якщо не закінчится війна в найближчому майбутньому,развіятся всі надії і будуть спроби влади її всіляко затянути,то к кінцю наступного року ця цифра як мінімум подвоїтся.
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17.12.2024 19:53 Ответить
Подоляк и Ермак синхронно заявили что никакие переговоры сейчас невозможны.
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17.12.2024 20:12 Ответить
Молодь поїхала, а старих ховати нема кому.
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17.12.2024 20:40 Ответить
Не бачу проблеми, усіх можна повернути. Навіть окремих законів не треба приймати - обмеження допомоги, закінчення дії статусу біженця.
Так і небагато людей з українськими дипломами хочуть мити туалети до кінця життя.
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18.12.2024 10:01 Ответить
 
 