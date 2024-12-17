Спецпредставитель Трампа Келлог в январе приедет в Киев, чтобы встретиться с украинским руководством, - Reuters
Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев и несколько других европейских столиц в начале января 2025 года.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
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Сша мають боятися нас більше ніж моцкву
Samson option
1928г. Пакт Бриа́на - Ке́ллога, Пари́жский пакт - договор об отказе от войны в качестве орудия внешней политики.
Якось не по-людськи.
Якась десятирічка правителів - дідів-пердунів-маразматиків наступила.
Тільки в нас один молодий, енергія так і б'є струєю!.