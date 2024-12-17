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Спецпредставитель Трампа Келлог в январе приедет в Киев, чтобы встретиться с украинским руководством, - Reuters

Кіт Келлог прибуде до України

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев и несколько других европейских столиц в начале января 2025 года.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Дополняется...
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Топ комментарии
+3
що за марення?
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17.12.2024 22:14
+2
ти думаєш, що якщо замінувати АЕС, то кацапи перестануть пуляти ракетами по нас? справді? )) ну-ну... дурня повна. тобі би піти і пролікуватись, щоб більше не нести подібної дичини..
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17.12.2024 23:52
+1
"побачив заміновані аес" - прием таблеток не пропускайте.
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18.12.2024 06:24
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Треба щоб він побачив заміновані аес і всрався
Сша мають боятися нас більше ніж моцкву
Samson option
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17.12.2024 22:12 Ответить
що за марення?
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17.12.2024 22:14 Ответить
Тоді лови ракети пикою, соросятко. 🐷
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17.12.2024 23:47 Ответить
ти думаєш, що якщо замінувати АЕС, то кацапи перестануть пуляти ракетами по нас? справді? )) ну-ну... дурня повна. тобі би піти і пролікуватись, щоб більше не нести подібної дичини..
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17.12.2024 23:52 Ответить
"побачив заміновані аес" - прием таблеток не пропускайте.
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18.12.2024 06:24 Ответить
А Трамп шо тяне кота за заднiй мiст?
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17.12.2024 22:17 Ответить
Трамп вступає на посаду 20 січня.
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17.12.2024 22:19 Ответить
у цього штемпа … є опит/здачі союзників … південный в'єтнам…. і як США там обісрались… чим допоможе нам…. час покаже…
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17.12.2024 22:19 Ответить
Чому лише Вьєтнам? Ірак, Сірія, Афган, незабаром і Ненька.
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17.12.2024 22:24 Ответить
А може обісрались Вьєтнам-ці, Ірак-ці, Сірій-ці, Афган-ці?
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17.12.2024 22:31 Ответить
Йому тоді було років 30, навряд він щось вирішував. Просто був свідком подій.
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17.12.2024 22:25 Ответить
просто тепер є досвід…
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17.12.2024 22:26 Ответить
Доречі США "обираються" на свою користь. Що не скажеш про СРСР, кацапію і КНР.
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17.12.2024 22:28 Ответить
На чию користь було 9.11 ?
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17.12.2024 23:48 Ответить
На користь кацапській пропаганді.
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18.12.2024 07:18 Ответить
Навiщо американцям південный в'єтнам? в'єтнамки шити?
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17.12.2024 22:30 Ответить
30.11.2024 …. вибачте ви хто..?
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17.12.2024 22:37 Ответить
А можна,щоби замість нього привезли нам півсотні ракет? Символічне у нього прізвище. Вже один такий був майже сто років тому. Чим все завершилось-відомо...
1928г. Пакт Бриа́на - Ке́ллога, Пари́жский пакт - договор об отказе от войны в качестве орудия внешней политики.
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17.12.2024 22:30 Ответить
Ага, ще тобi сала i горiлки привезе.
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17.12.2024 22:34 Ответить
сала не треба-його вкрадуть. Лише ЗБРОЇ. Скільки не шкода.
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17.12.2024 22:51 Ответить
А накую в України був флагман світового ракетобудівництва Південмаш, КБ "Луч"і т.ін. Яких успішно і потужно "вбили". Щоб потім просити півсотні хлопавок у Америці і ще винити її у своєму кіздавтізмі.
Якось не по-людськи.
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17.12.2024 22:35 Ответить
Було... Все було. Колись і в тебе були дівки свіжі,а зараз-гумова.
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17.12.2024 22:50 Ответить
Раденькій що дурненькій
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17.12.2024 23:52 Ответить
то радій. Я тобі не заважаю.
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18.12.2024 00:19 Ответить
Повторю очередной раз - все что они хотят это предать Украину и сделать вид что Украина сама это хотела. Кучка продажных политиканов, которые думают только о своей карьере.
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17.12.2024 22:45 Ответить
Відправляє дідугана 80 років.
Якась десятирічка правителів - дідів-пердунів-маразматиків наступила.
Тільки в нас один молодий, енергія так і б'є струєю!.
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17.12.2024 22:46 Ответить
А шо, тільки в Україну ? Три тижні тому Микола Платонович Добронравов прямо і як заведено на болотах, з металом в голосі вимагав від Рижого виконувати свої обіцянки, то Келлогу,напевне, нема сого робити в Кремлі.
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17.12.2024 23:09 Ответить
 
 