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Оккупанты безуспешно атаковали на Времевском направлении и понесли потери, - ОСГВ "Хортица"

ЗСУ нищать ворога на фронті

Российские захватчики атаковали позиции ВСУ на Времевском направлении, однако потерпели неудачу. Оккупанты понесли потери и отошли.

Об этом вечером 17 декабря сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

С начала суток штурмовые группы противника атаковали позиции ВСУ на Времевском направлении - в районе Великой Новоселки, Благодатного, Сторожевого и на юго-западной окраине Макаровки. Однако успеха враг не имел, и понеся потери, отошел.

Сейчас потери врага еще уточняются.

"Боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника. Подразделениями наших войск проводятся меры по удержанию позиций, противодействию оперативному окружению и захвату обороняемых населенных пунктов",- рассказали военные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ 35 раз штурмовали наши позиции на Времевском направлении, на Покровском – остановлено более 60 вражеских атак, - Генштаб
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Кацапи кончені , тікайте на кацапстан поки ще живі ,
так як з Украіни живими не повернетесь 🤬
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18.12.2024 00:05 Ответить
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18.12.2024 04:34 Ответить
Ще не набридло тягнути кацапську хрінь?
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18.12.2024 09:21 Ответить
 
 