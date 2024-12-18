Оккупанты безуспешно атаковали на Времевском направлении и понесли потери, - ОСГВ "Хортица"
Российские захватчики атаковали позиции ВСУ на Времевском направлении, однако потерпели неудачу. Оккупанты понесли потери и отошли.
Об этом вечером 17 декабря сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
С начала суток штурмовые группы противника атаковали позиции ВСУ на Времевском направлении - в районе Великой Новоселки, Благодатного, Сторожевого и на юго-западной окраине Макаровки. Однако успеха враг не имел, и понеся потери, отошел.
Сейчас потери врага еще уточняются.
"Боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника. Подразделениями наших войск проводятся меры по удержанию позиций, противодействию оперативному окружению и захвату обороняемых населенных пунктов",- рассказали военные.
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так як з Украіни живими не повернетесь 🤬