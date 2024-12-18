Рашисты обстреляли из артиллерии село на Николаевщине: повреждены дома

Оккупанты продолжают бить из артиллерии по территории Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, 17 декабря, в 13:48 враг совершил артиллерийский обстрел по с. Дмитровка Куцурубской громады. В результате чего повреждены два частных дома, хозяйственное здание и гараж. Пострадавших нет.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что взрыв прогремел в Николаеве: враг атаковал БпЛА, есть раненые.