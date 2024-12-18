ГБР задержало главу КРАИЛ Рудого. Его подозревают в пособничестве РФ, – нардеп Гончаренко

Государственное бюро расследований сегодня задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозрение у него по двум статьям: содействие стране-агрессору. Дело в том, что есть такой российский бизнесмен Пунин из казино Пинап, один из основателей - зять Мишустина. Он на них работал. А второе - хранение наркотиков в крупных размерах. У него нашли кокаин. Причем просто везде", - уверяет Гончаренко.

"Хорошего кадра нашла Зе-команда", - добавил он.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Кабмин назначил служебное расследование против главы Нацкомиссии по азартным играм.