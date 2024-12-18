Рашисты атаковали Салтовский район Харькова беспилотником "Молния": без жертв и пострадавших

Российские оккупанты атаковали Салтовский район Харькова беспилотником.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Утром враг ударил по Салтовскому району города. Предварительно будо задействовано БПЛА типа "Молния", - говорится в сообщении.

По словам мэра, обошлось без жертв и пострадавших.

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