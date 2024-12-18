Рашисты атаковали Салтовский район Харькова беспилотником "Молния": без жертв и пострадавших
Российские оккупанты атаковали Салтовский район Харькова беспилотником.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Утром враг ударил по Салтовскому району города. Предварительно будо задействовано БПЛА типа "Молния", - говорится в сообщении.
По словам мэра, обошлось без жертв и пострадавших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...