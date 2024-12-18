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Рашисты атаковали Салтовский район Харькова беспилотником "Молния": без жертв и пострадавших

Росіяни атакували Харків безпілотником Блискавка

Российские оккупанты атаковали Салтовский район Харькова беспилотником.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Утром враг ударил по Салтовскому району города. Предварительно будо задействовано БПЛА типа "Молния", - говорится в сообщении.

По словам мэра, обошлось без жертв и пострадавших.

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Росіяни атакували Харків безпілотником Блискавка
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