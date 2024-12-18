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Ирпень (360) Киевская область (3927) Карплюк (27) Бучанский район (7)

В Ирпене горсовет планирует снести рынок и жилой комплекс бывшего мэра Владимира Карплюка

Ирпень может стать первым городом в Украине, где по решению суда будет снесена многоэтажка. Об этом заявил городской голова Александр Маркушин в интервью, рассказывая о том, как городской совет судится с бывшим городским головой и бизнесменом Владимиром Карплюком. Также горсовет планирует демонтировать незаконно построенный экс-мэром рынок.

"Мы судимся по River Port по улице Гостомельское шоссе и последний суд, апелляционный, мы выиграли. Я считаю, что прямо у озера, где ни одного нет паркоместа, там, где должна быть зона отдыха, не могут быть двадцатиэтажные дома. Мы будем двигаться дальше. И, возможно, в Ирпене будет первый прецедент на демонтаж многоэтажного дома", - заявил Маркушин.

По его словам, вторым "горячим" вопросом по Карплюку является незаконное строительство рынка на набережной, владельцем которого является Карплюк и его бизнес-партнер Владимир Спивак.

"Мы прекрасно видели, как на набережной возводился этот рынок. На сегодняшний день документы, по которым он возводился, и изменение целевого назначения, оформление права собственности - это незаконно. Все банально просто - целевое назначение было изменено не решением сессии, а было просто подделано. Право собственности затем было зарегистрировано черным регистратором, когда Карплюку или Спиваку было еще 10 или 12 лет. А мы все - коренные ирпенчане, и точно знаем, что в 98-м году там точно никакого сооружения не было", - заявил городской голова Ирпеня.

Маркушин отметил, что сейчас проводится расследование правоохранительных органов относительно этого незаконного строительства и подделки документов, благодаря которой оно стало возможным.

"Я уверен, что в ближайшее время будет арест и дальше мы также будем подавать на демонтаж", - заявил Маркушин.

Напомним, бывший городской голова Ирпеня Владимир Карплюк является фигурантом ряда уголовных производств и по некоторым уже происходят судебные процессы, где он является подсудимым по обвинению в коррупционных преступлениях.
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Топ комментарии
+4
А навіщо зносить?Житла у нас в достатку?Конфіскувати,а люди хай живуть.
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18.12.2024 16:54
+3
Зараз скільки людей без житла залишилось... Шо, невже немає іншого механізму?
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18.12.2024 16:58
+2
Де депутати, що творять такі закони, і де люди без житла. Ви як діти!
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18.12.2024 17:18
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це навряд чи... мафія безсмертна...
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18.12.2024 16:43 Ответить
в Києві монста на Подолі знести не можуть, та монстра Білозір.. ганьба Клочку
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18.12.2024 16:52 Ответить
А навіщо зносить?Житла у нас в достатку?Конфіскувати,а люди хай живуть.
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18.12.2024 16:54 Ответить
Незаконна забудова. Якщо її конфісковать, то вона автоматично стає законною і Карплюк може претендувати на неї
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18.12.2024 17:16 Ответить
Хоч трішки просвітіться. Ірпінська заплава ще з прадавніх!! часів в прямому сенсі слова рятувала Київ від загарбників.... Це надстратегічна природня фортеця!!!! Не дай Боже, вона була б заасфальтована тими гнидами, то кацапи були б в Києві 100%. Тільки завдяки розливу річки в районі Мощуна і навкруги, вдалося зупинити ворога!!! Далі не буду. В кого є мізки, той поцікавиться цим і зацінить. А не буде писати всіляку нісенітницю, дипломатично кажучи.
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18.12.2024 18:37 Ответить
PS Ще донедавна р. Ірпінь розливалася на кілометри.. А ще раніше була судноплавна...Все угробили комуняки, а тепер добивають їх нащадки.
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18.12.2024 18:40 Ответить
По-перше, це поки недобудова, но яка активно будується. По-друге, 3 монолітні 20поверхові будинка виросли на мочурі, в камишатнику. По-третє, навколо ставок/залізниця/заїзд в Ірпінь, жодного паркомісця. Навколо, це за 10-20 метрів з кожної сторони. Тому, питання короткого часу, коли ці будівлі підуть в болото, і на яку глибину.
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18.12.2024 23:48 Ответить
Зараз скільки людей без житла залишилось... Шо, невже немає іншого механізму?
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18.12.2024 16:58 Ответить
Де депутати, що творять такі закони, і де люди без житла. Ви як діти!
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18.12.2024 17:18 Ответить
Це якийсь більшовицький підхід - все зламати
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18.12.2024 17:22 Ответить
Мені здається, шо ніхто нічого ламати не буде. То просто понти та підняття ставок.
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18.12.2024 17:43 Ответить
Що до механізмів.... у Києві біьше 200 покинутих будинків, де люди вклали кошти у т.ч 42 ЖК недобудови Войцеховсбкого. Покупці квартир вже мабуть років 7-8 звертаються до мера Кличко, організувати добудову, а він маючи широкі повноваження підтримані закононом, вже 8 років нам відповідає, що шукає якісь механізми а поки "шукає", час не марнує, на ЖК прислав на ОЗУ, які 8 років тероризують покупців, та без зобов'язань 8 років збирають кошти по другому колу але віз і нині там, будинки не добудовані, квартири покупцям не передані! Така сама доля чекає і на цей будинок та покупців.
Група ошуканих покупців квартир https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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18.12.2024 18:51 Ответить
Значить історія "Еліти центр" покупців нічому не вчить. Особисто я б ніколи не дав грошей на неіснуючу квартиру. Нехай вона дорожче виходить, але є квартира - даєш гроші. Немає грошей на нову комфортабельну купуй те на що грошей вистачає. Не бери кредит який не можеш віддати. Гроші взяті в борг треба віддавати, а не шукати причини. Не знаю, це моє кредо по життю було і є. Проживши 65 рокі нікому нічого не винен і мені ніхто нічого. Кредити якщо і брав то там стіралку чи холодильник і то, дома були кошти на таке майно, але щоб повністю не "роззуватись" іноді приходилось брати кредит. Але я в любий момент міг розрахуватись. Тому все життя сплю спокійно, стосовно цього...
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18.12.2024 19:11 Ответить
Земля під житловим комплексом приватна чи в аренді у міста?
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18.12.2024 17:19 Ответить
Там бардак . будівельник один розповідав, що капали котлован і віднайшли відвід від газової труби, який йшов до блатних..газ безкоштовний...
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18.12.2024 17:20 Ответить
В Україні це поширена схема, спочатку зібрати з людей гроші, половину вкрасти, всі контролюючі чиновники, поліція не один рік спокійно спостерігають за будівництвом, а коли гроші зібрані, заявляють, що потрібно знести Зносити потрібно чиновнків
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18.12.2024 18:29 Ответить
 
 