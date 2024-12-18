В Ирпене горсовет планирует снести рынок и жилой комплекс бывшего мэра Владимира Карплюка

Ирпень может стать первым городом в Украине, где по решению суда будет снесена многоэтажка. Об этом заявил городской голова Александр Маркушин в интервью, рассказывая о том, как городской совет судится с бывшим городским головой и бизнесменом Владимиром Карплюком. Также горсовет планирует демонтировать незаконно построенный экс-мэром рынок.

"Мы судимся по River Port по улице Гостомельское шоссе и последний суд, апелляционный, мы выиграли. Я считаю, что прямо у озера, где ни одного нет паркоместа, там, где должна быть зона отдыха, не могут быть двадцатиэтажные дома. Мы будем двигаться дальше. И, возможно, в Ирпене будет первый прецедент на демонтаж многоэтажного дома", - заявил Маркушин.

По его словам, вторым "горячим" вопросом по Карплюку является незаконное строительство рынка на набережной, владельцем которого является Карплюк и его бизнес-партнер Владимир Спивак.

"Мы прекрасно видели, как на набережной возводился этот рынок. На сегодняшний день документы, по которым он возводился, и изменение целевого назначения, оформление права собственности - это незаконно. Все банально просто - целевое назначение было изменено не решением сессии, а было просто подделано. Право собственности затем было зарегистрировано черным регистратором, когда Карплюку или Спиваку было еще 10 или 12 лет. А мы все - коренные ирпенчане, и точно знаем, что в 98-м году там точно никакого сооружения не было", - заявил городской голова Ирпеня.

Маркушин отметил, что сейчас проводится расследование правоохранительных органов относительно этого незаконного строительства и подделки документов, благодаря которой оно стало возможным.

"Я уверен, что в ближайшее время будет арест и дальше мы также будем подавать на демонтаж", - заявил Маркушин.

Напомним, бывший городской голова Ирпеня Владимир Карплюк является фигурантом ряда уголовных производств и по некоторым уже происходят судебные процессы, где он является подсудимым по обвинению в коррупционных преступлениях.