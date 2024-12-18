Макрон встретится с Зеленским на саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским сегодня вечером.

Об этом сообщает французское издание Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.

В среду, 20 декабря, в 18:15 по местному времени, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Брюсселе, где проходит саммит ЕС-Западные Балканы. Встреча станет частью дипломатических мероприятий, проходящих на полях саммита.

Указано, что Макрон может пропустить важную встречу, организованную генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, из-за запланированного отъезда на Майотту. Это мероприятие должно было стать неформальной встречей с лидерами крупных стран, включая Украину, Италию, Германию и Польшу, где планировалось обсудить ситуацию в Украине. Если Макрон не сможет присутствовать на встрече, его представит министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Несмотря на возможное отсутствие на ключевой встрече, президент Макрон все же проведет встречу с Зеленским на саммите ЕС, подтвердив свои обязательства поддерживать Украину в ее борьбе.

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