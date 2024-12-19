В нескольких областях Украины зафиксированы российские ударные БПЛА, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 18 декабря россияне запустили по Украине "шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.
Движение ударных БПЛА
- Несколько групп БПЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.
- Несколько групп БПЛА на востоке Харьковщины, курс западный.
- БПЛА на границе Харьковщины и Донетчины курсом на Днепропетровщину.
Обновление по движению БПЛА
- Несколько групп БПЛА из Сумской области на Черниговщину и Полтавщину.
- БПЛА на севере Харьковщины.
- БПЛА из Черниговщины на Киевщину.
- БПЛА из Черкасской области на Киевщину.
- БПЛА из Днепропетровщины в Николаевскую область.
- БПЛА из Днепропетровщины в Запорожье.
Обновление по состоянию на 00:13
- Группа БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
- Несколько групп БПЛА из Черниговщины на Киевщину.
- Несколько групп БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
- Несколько групп БПЛА из Полтавщины на Черкасщину.
- БПЛА по Днепропетровщине курсом на запад (Кривой Рог).
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1. Начальник Генштабу ЗС РФ, Герасімов, розпорядився відвести "хонгільдонів" з передових позицій.... Бо вони так "гарно" воюють, що їх втрати ("200-ми" та "300-тими") в процентному співвідношенні перевищують втрати кацапів трохи не ВП"ЯТЕРО!!! А Путіну за них ще звітуваться перед "бойовим хом"яком"!!!
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