В нескольких областях Украины зафиксированы российские ударные БПЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Вечером 18 декабря россияне запустили по Украине "шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БПЛА

Несколько групп БПЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.

Несколько групп БПЛА на востоке Харьковщины, курс западный.

БПЛА на границе Харьковщины и Донетчины курсом на Днепропетровщину.

Обновление по движению БПЛА

Несколько групп БПЛА из Сумской области на Черниговщину и Полтавщину.

БПЛА на севере Харьковщины.

БПЛА из Черниговщины на Киевщину.

БПЛА из Черкасской области на Киевщину.

БПЛА из Днепропетровщины в Николаевскую область.

БПЛА из Днепропетровщины в Запорожье.

Обновление по состоянию на 00:13

Группа БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

Несколько групп БПЛА из Черниговщины на Киевщину.

Несколько групп БПЛА из Сумщины на Полтавщину.

Несколько групп БПЛА из Полтавщины на Черкасщину.

БПЛА по Днепропетровщине курсом на запад (Кривой Рог).

Также читайте: В Киеве и ряде регионов - тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА