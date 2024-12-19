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Воздушные силы (2008) воздушная тревога (690) Шахед (572) война в Украине (1209)

В нескольких областях Украины зафиксированы российские ударные БПЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 18 декабря россияне запустили по Украине "шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БПЛА

  • Несколько групп БПЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.
  • Несколько групп БПЛА на востоке Харьковщины, курс западный.
  • БПЛА на границе Харьковщины и Донетчины курсом на Днепропетровщину.

Обновление по движению БПЛА

  • Несколько групп БПЛА из Сумской области на Черниговщину и Полтавщину.
  • БПЛА на севере Харьковщины.
  • БПЛА из Черниговщины на Киевщину.
  • БПЛА из Черкасской области на Киевщину.
  • БПЛА из Днепропетровщины в Николаевскую область.
  • БПЛА из Днепропетровщины в Запорожье.

Обновление по состоянию на 00:13

  • Группа БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
  • Несколько групп БПЛА из Черниговщины на Киевщину.
  • Несколько групп БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
  • Несколько групп БПЛА из Полтавщины на Черкасщину.
  • БПЛА по Днепропетровщине курсом на запад (Кривой Рог).

Также читайте: В Киеве и ряде регионов - тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА
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Повідомляють, що кілька годин тому крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG було завдано удару по одному з найбільших хімічних підприємств на півдні рашистської пітьми - "ФКП «Комбинат Каменский»" в Ростовській області, який виробляв ракетне паливо і який ще в 2020 році було переведено на 12-годині робочі зміни.



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18.12.2024 21:24 Ответить
Хоч і трохи "не в тему", але дві дуже цікаві новини:
1. Начальник Генштабу ЗС РФ, Герасімов, розпорядився відвести "хонгільдонів" з передових позицій.... Бо вони так "гарно" воюють, що їх втрати ("200-ми" та "300-тими") в процентному співвідношенні перевищують втрати кацапів трохи не ВП"ЯТЕРО!!! А Путіну за них ще звітуваться перед "бойовим хом"яком"!!!
2. Учора "загудів" "Тік-Ток": Продовжилось полювання з допомогою "халявних пасток", за кримським способом. Тепер уже на "хонгільдонів"... На Курщині прийшли дві "красівій руській женчіна" до них у розташування. І принесли торби з "вкусний пиша" і "весёлій водка"... Пригостили "защитнікав". А на ранок - 26 трупів і три десятка - з сильним отруєнням - у госпіталі...
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19.12.2024 02:13 Ответить
Такі новини завжди В ТЕМУ!
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19.12.2024 10:30 Ответить
 
 