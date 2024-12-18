Россияне обстреляли 10 громад Сумщины в течение дня, загорелся пожар в админздании

18 декабря россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 142 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), минометные обстрелы (4 взрыва).

Краснопольская громада: враг ударил из РСЗО (10 взрывов), минометов (13 взрывов), артиллерии (9 взрывов), FPV дроном (1 взрыв) и сбросил ВОГ с БПЛА (4 взрыва).

Великописаревская громада: зафиксирован пуск НУРС с вертолета (12 взрывов), артиллерийские обстрелы (5 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), удары FPV дронами (3 взрыва).

Хотинская громада: осуществлен пуск 2 КАБов (2 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв). В результате обстрела поврежден автомобиль.

Миропольская громада: нанесена атака КАБ (1 взрыв).

Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).

Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов), минометов (4 взрыва), РСЗО (36 взрывов), FPV дронами (3 взрыва). В результате обстрела произошло возгорание админздания.

Новослободская громада: враг атаковал FPV дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).

Путивльская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв).

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