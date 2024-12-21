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обстрел (25755) Сумская область (2695) война в Украине (1081)

В течение дня россияне били по Сумщине из артиллерии и минометов и атаковали дронами, поврежден дом

Ворожі обстріли Сумщини

В течение дня субботы, 21 декабря, российские захватчики совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 93 взрыва на территории девяти громад области.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Эсманьская община: три мины сбросили россияне на территорию общины. Также были артиллерийские обстрелы, удар FPV дроном, сброс ВОГ с БПЛА;
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов, РСЗО, сбросил ВОГ с БПЛА;
  • Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел, минометный обстрел;
  • Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА, минометные обстрелы;
  • Шалыгинская громада: нанесена атака FPV дронами;
  • Глуховская община: зафиксирован удар FPV дронами;
  • Юнаковская община: осуществлены удары FPV дронами;
  • Зноб-Новгородская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА;
  • Хотинская громада: три мины сбросили россияне на территорию громады. В результате обстрела поврежден частный дом.

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