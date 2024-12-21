В течение дня россияне били по Сумщине из артиллерии и минометов и атаковали дронами, поврежден дом
В течение дня субботы, 21 декабря, российские захватчики совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 93 взрыва на территории девяти громад области.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались:
- Эсманьская община: три мины сбросили россияне на территорию общины. Также были артиллерийские обстрелы, удар FPV дроном, сброс ВОГ с БПЛА;
- Краснопольская громада: враг бил из минометов, РСЗО, сбросил ВОГ с БПЛА;
- Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел, минометный обстрел;
- Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА, минометные обстрелы;
- Шалыгинская громада: нанесена атака FPV дронами;
- Глуховская община: зафиксирован удар FPV дронами;
- Юнаковская община: осуществлены удары FPV дронами;
- Зноб-Новгородская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА;
- Хотинская громада: три мины сбросили россияне на территорию громады. В результате обстрела поврежден частный дом.
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