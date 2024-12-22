Вместо пехоты враг начал бросать на штурм в Курской области бронетехнику, интенсивность боев увеличилась в несколько раз, - 47 ОМБр
В последние несколько дней россияне перешли к массовым атакам бронированной техникой на Курщине. До этого захватчики бросали в атаку преимущественно только пехоту.
Об этом рассказал командир батальона 47 механизированной бригады Александр Ширшин, пишет АрмииТѴ, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг начал применять технику, уже было несколько накатов. Пробуют вести классические наступательные действия. До этого россияне работали сугубо пешими группами. Преимущественно накапливались и потом малыми группами пытались штурмовать, захватывать позиции", - рассказал военный.
Однако в последние дни, по словам Ширшина, захватчики перешли к атакам техникой - это танки, БМП и БТРы.
По его словам, интенсивность боев увеличилась в несколько раз. Россияне применяют хорошо подготовленные подразделения: морпехов и десантников.
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