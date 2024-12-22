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Вместо пехоты враг начал бросать на штурм в Курской области бронетехнику, интенсивность боев увеличилась в несколько раз, - 47 ОМБр

ЗСУ про тактику ворога на Курщині

В последние несколько дней россияне перешли к массовым атакам бронированной техникой на Курщине. До этого захватчики бросали в атаку преимущественно только пехоту.

Об этом рассказал командир батальона 47 механизированной бригады Александр Ширшин, пишет АрмииТѴ, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг начал применять технику, уже было несколько накатов. Пробуют вести классические наступательные действия. До этого россияне работали сугубо пешими группами. Преимущественно накапливались и потом малыми группами пытались штурмовать, захватывать позиции", - рассказал военный.

Однако в последние дни, по словам Ширшина, захватчики перешли к атакам техникой - это танки, БМП и БТРы.

По его словам, интенсивность боев увеличилась в несколько раз. Россияне применяют хорошо подготовленные подразделения: морпехов и десантников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение техники и пехоты врага на Курщине дронами 80-й ОДШБр. ВИДЕО
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Надеюсь прибыль госбанков не разворуют всякие чинушы, а она будет направлена на дроны и роботизированные платформы для удержания плацдарма в Курской области и выматывание врага на его территории, а если опять разворуют всякие ************ банковские то значит нам писец, а ************ в Дубаи укатят в новенькие квартиры!
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21.12.2024 23:05 Ответить
Баби нових нарожають.
Духовне управління мусульман Рoсії дозволило багатожoнство.

A в Узбекистані 31 жовтня 2023 року ухвалили закон про кримінальну відповідальність за пропаганду багатожoнства та шлюбу за ісламським обрядом. Але не в православній Росії.

"Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России объяснил решение совета улемов (богословов) разрешить религиозное многоженство.

По его словам, главной целью данной фетвы (богословского заключения) является защита прав женщин и детей. При этом муфтий отметил, что ее принятие не нарушает нормы светского законодательства страны, так как речь идет не о гражданском браке, регистрируемом в загсе, а о «религиозном браке - никахе».
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21.12.2024 23:26 Ответить
А кто сказал что джихадляндии православная? Их как захватили Ордынцев так они на них с тех пор и работают, а православными они прикидывались что бы в Европе их не боялись, а так они как есть басурмане так и будут басурманами и БМП1 у них называется Басурманин!
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22.12.2024 00:05 Ответить
Десь же падлюки накопичуються?
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21.12.2024 23:37 Ответить
Бережи та допоможи, Боже, нашим захисникам
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21.12.2024 23:58 Ответить
В 47 му аврально збирають поповнення,жартують *заграницю без віз*
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22.12.2024 00:27 Ответить
 
 