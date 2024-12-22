Россияне атаковали 11 КАБами Херсонский район
Российские войска вечером 21 декабря, нанесли удары 11 КАБами по Херсонскому району Херсонской области.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочно, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты осуществили авиационный удар с применением 11 КАБ по Херсонскому району. Предварительно 2 КАБ в районе с. Садовое, 2 КАБ в районе с. Приднепровское, 7 КАБ по пгт. Антоновка", - отметил он.
Сообщается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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