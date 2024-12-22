Оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы

Сегодня вечером, 21 декабря, российские войска продолжают запускать по территории Украины ударные БпЛА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Так, в 23:19 Воздушные силы опубликовали обновленное движение ударных БпЛА:

БпЛА по территории Черниговской области, в западном направлении.

БпЛА в Сумской области, движутся в западном направлении.

БпЛА на Харьковщине, движутся в северо-западном направлении.

БпЛА на Полтавщине, движутся в западном направлении.

БпЛА на Николаевщине, движутся в южном направлении.

БпЛА в Одесской области, движутся в северном направлении.

БпЛА на Черкасщине, движутся в северо-западном направлении.

БпЛА на Херсонщине, движутся в южном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине была тревога из-за баллистической угрозы (обновлено)

Позже, в 23:47 сообщалось, что несколько групп ударных БпЛА движутся в северной части Киевской области, в направлении Житомирщины.