Оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы
Сегодня вечером, 21 декабря, российские войска продолжают запускать по территории Украины ударные БпЛА.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Так, в 23:19 Воздушные силы опубликовали обновленное движение ударных БпЛА:
- БпЛА по территории Черниговской области, в западном направлении.
- БпЛА в Сумской области, движутся в западном направлении.
- БпЛА на Харьковщине, движутся в северо-западном направлении.
- БпЛА на Полтавщине, движутся в западном направлении.
- БпЛА на Николаевщине, движутся в южном направлении.
- БпЛА в Одесской области, движутся в северном направлении.
- БпЛА на Черкасщине, движутся в северо-западном направлении.
- БпЛА на Херсонщине, движутся в южном направлении.
Позже, в 23:47 сообщалось, что несколько групп ударных БпЛА движутся в северной части Киевской области, в направлении Житомирщины.
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