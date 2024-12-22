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Оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы

РФ атакує БпЛА Україну 21 грудня

Сегодня вечером, 21 декабря, российские войска продолжают запускать по территории Украины ударные БпЛА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Так, в 23:19 Воздушные силы опубликовали обновленное движение ударных БпЛА:

  • БпЛА по территории Черниговской области, в западном направлении.
  • БпЛА в Сумской области, движутся в западном направлении.
  • БпЛА на Харьковщине, движутся в северо-западном направлении.
  • БпЛА на Полтавщине, движутся в западном направлении.
  • БпЛА на Николаевщине, движутся в южном направлении.
  • БпЛА в Одесской области, движутся в северном направлении.
  • БпЛА на Черкасщине, движутся в северо-западном направлении.
  • БпЛА на Херсонщине, движутся в южном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине была тревога из-за баллистической угрозы (обновлено)

Позже, в 23:47 сообщалось, что несколько групп ударных БпЛА движутся в северной части Киевской области, в направлении Житомирщины.
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22.12.2024 00:11 Ответить
Обратку надо в Казань, в Грозный, в Махачкалу! Пусть знают что мы знаем кто с нами воюет! Кто там на России наркоманов наделал из русских и посылает их сюда под флагом «ахмат слабость»
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22.12.2024 00:15 Ответить
"Прилетіти може будь-коли"
https://www.youtube.com/watch?v=wZNt8ktrgc8
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22.12.2024 06:35 Ответить
 
 