РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12687 посетителей онлайн
Новости
11 713 24
Дуда (717) Шольц Олаф (850) замороженные активы (233)

Замороженные активы РФ стали причиной спора между Шольцом и Дудой на встрече лидеров ЕС, - FT

Дуда і Шольц посперечалися через росактиви

Во время встречи лидеров Европейского Союза, которая состоялась на этой неделе, замороженные российские активы стали причиной спора между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что при обсуждении путей дальнейшей поддержки Украины президент Польши призвал ЕС наконец конфисковать и потратить на поддержку Киева замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро.

Эту идею уже давно продвигают США и Великобритания, тогда как Германия, Франция и Италия выступают против.

"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!", - пересказывают источники слова Шольца в ответ Дуде.

Напомним, что Украина уже начала получать средства за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активы РФ будут заморожены, пока не будет компенсирован причиненный Украине ущерб, - Европейский совет
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
іноді дуже хотілося щоб був винайдений телепорт, і руснява армія орків могла б телепортуватися прямо у такі країни як Іспанія, Германія, Франція оминаючи ******* від ЗСУ
показать весь комментарий
22.12.2024 01:55
+9
Просто цікаво, який зиск для фінансового ринку Німеччини бачить Шольц від заморожених активів Роісі?

Ну, окрім добрих стосунків з ******.
показать весь комментарий
22.12.2024 03:20
+8
показать весь комментарий
22.12.2024 01:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже цих лицемірних, продажних боягузів накриє мідним, москал.... ким ядерним тазом!!!!!
показать весь комментарий
22.12.2024 00:32 Ответить
Краще нехай пітуна накриє.
показать весь комментарий
22.12.2024 01:21 Ответить
от що гроші роблять з людьми
показать весь комментарий
22.12.2024 00:34 Ответить
Про валюту тут Шольц правий,адже ніхто в світі злотий як резервну валюту не використовує.
показать весь комментарий
22.12.2024 00:37 Ответить
А для чого це полякам? Вони і злотими прекрасно обходяться. І не тільки вони, а і чехи, наприклад своїми кронами.
показать весь комментарий
22.12.2024 08:59 Ответить
може краще на відсотки допомогати Україні
показать весь комментарий
22.12.2024 00:41 Ответить
Ніт ,це не валютна суперечка...це помста, шо Польща заявляє себе як сильна держава, з базою США та НАТО, на своєї теріторії , у німців до цього є питання ...
показать весь комментарий
22.12.2024 00:45 Ответить
Після реформи збройних сил за пару років Польща дійсно може мати міцнішу армію, ніж бундесвер, який шольці з макрелями довели до ручки.
показать весь комментарий
22.12.2024 09:02 Ответить
А Шольсу треба зруйнувати імідж ,ліверної ковбаси ...тому він і розкрив рота ..це його помилка , Дуда таке не пробачить , Дуда не є хлопчик для стусанів !!!❤️🇵🇱
показать весь комментарий
22.12.2024 00:48 Ответить
Шкоддую про єдине, що пану Дуді, залишилося занадто мало часу на посаді, і неможливості його переобрання.....
Респект, і повага йому зате, що він зробив, і робить для України....
показать весь комментарий
22.12.2024 07:36 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2024 01:13 Ответить
То все передвиборча боротьба. Я про Шольца. Думає знову проскочити тому і несе всіляку пургу щоб сподобатися пересічному німцю.
показать весь комментарий
22.12.2024 01:19 Ответить
іноді дуже хотілося щоб був винайдений телепорт, і руснява армія орків могла б телепортуватися прямо у такі країни як Іспанія, Германія, Франція оминаючи ******* від ЗСУ
показать весь комментарий
22.12.2024 01:55 Ответить
Шольц-нах.
показать весь комментарий
22.12.2024 02:00 Ответить
Це так, але там у владу рвуться ультраправі нацисти яких підтримує кацапня та іван маск. Так що хз що краще - ліверна ковбаса або придурки при владі по типу обрана і фіцу.
показать весь комментарий
22.12.2024 05:09 Ответить
Никакие ультраправые не выиграют выборы в германии, там идёт линия меркель до сих пор, завербованная путлером. Это всё одна шайка-лейка. Но 260 миллиардов отдать в руки зелёных это надо быть идиотом. Лучше бы эта власть выступила о списании внешнего долга Украины - это бы был результат!
показать весь комментарий
22.12.2024 05:33 Ответить
За ці гроші, можливо булоб запустити воєнку західних країн, на фоні теперішнього економічного спадку, але ті довбні, поки що надіються щось побачити в очку *****....і мріють про шарові ціни на енергоносії із рашки....
показать весь комментарий
22.12.2024 07:41 Ответить
Просто цікаво, який зиск для фінансового ринку Німеччини бачить Шольц від заморожених активів Роісі?

Ну, окрім добрих стосунків з ******.
показать весь комментарий
22.12.2024 03:20 Ответить
Він разом з Штанмайєром ще з молодості біля Шредера ошивались, їли і пили з кремлівських рук. А у х...приказка є проста- должкі платєжом красни.
показать весь комментарий
22.12.2024 08:37 Ответить
Сколько ещё нужно войн на Земле, чтобы люди наконец-то поняли, что ничего, более ценного, в этом мире, чем человеческая жизнь, нет!

Сегодня, когда речь идёт о жизни всего человечества, они считают деньги и думают о рынках и прибыли, какой цинизм!

Эти деньги давно нужно было отдать Украине и это только самая малая часть от той суммы, которую быдлостан должен будет компенсировать за нанесённый ущерб.
показать весь комментарий
22.12.2024 09:05 Ответить
Была же информация, что кремль напрямую запугивает руководителей стран, помогающих Украине... А спецслужбы запугивать умеют...
показать весь комментарий
22.12.2024 09:08 Ответить
Ліверний ковбасник ще той запроданець і сц....кло!!!!
показать весь комментарий
22.12.2024 10:26 Ответить
Німці не позбулись зверхності, і своє болото ближче.
Хоча розвиток їх різний, залученість людей/ безробіття.
Німеччина має дуже багато активів у наших ворогів, і вони не мають необхідної гнучкості.
показать весь комментарий
22.12.2024 10:49 Ответить
трампон та шольц почали вже відверто зливати українські інтереси, бо ж економічний та банківський колапс на кацапії вже ось-ось. Саме перше (бо ж саме головне!), що трампон зробить опісля підписання полюбовних папірців буратінки з пуйлом, це знімить санкції, тобто кине рятувальний круг потопаючому, а українцям залишить пів розхєраченої України з майже мертвою економікою без кремлівських репарацій, без перспективи на НАТО та без жодної перспективи на найближче МИРНЕ майбутнє.
показать весь комментарий
22.12.2024 11:25 Ответить
 
 