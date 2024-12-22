Замороженные активы РФ стали причиной спора между Шольцом и Дудой на встрече лидеров ЕС, - FT
Во время встречи лидеров Европейского Союза, которая состоялась на этой неделе, замороженные российские активы стали причиной спора между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Польши Анджеем Дудой.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что при обсуждении путей дальнейшей поддержки Украины президент Польши призвал ЕС наконец конфисковать и потратить на поддержку Киева замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро.
Эту идею уже давно продвигают США и Великобритания, тогда как Германия, Франция и Италия выступают против.
"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!", - пересказывают источники слова Шольца в ответ Дуде.
Напомним, что Украина уже начала получать средства за счет доходов от замороженных активов РФ.
Пожалуйста, подождите...
Респект, і повага йому зате, що він зробив, і робить для України....
Ну, окрім добрих стосунків з ******.
Сегодня, когда речь идёт о жизни всего человечества, они считают деньги и думают о рынках и прибыли, какой цинизм!
Эти деньги давно нужно было отдать Украине и это только самая малая часть от той суммы, которую быдлостан должен будет компенсировать за нанесённый ущерб.
Хоча розвиток їх різний, залученість людей/ безробіття.
Німеччина має дуже багато активів у наших ворогів, і вони не мають необхідної гнучкості.