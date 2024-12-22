В результате падения обломков сбитой вражеской цели на Киевщине произошло возгорание крыши многоэтажки, людей эвакуируют

На Киевщине обломки сбитой вражеской цели упали на крышу 25-этажного жилого дома. В результате этого произошел пожар.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В одном из населенных пунктов области в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-тиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Оперативные службы проводят эвакуацию людей, а также приступили к ликвидации последствий атаки. На данный момент пожар локализован.

Через некоторое время Кравченко сообщил, что пожар на крыше многоэтажки ликвидирован. Службы продолжают работать на месте.