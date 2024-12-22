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В результате падения обломков сбитой вражеской цели на Киевщине произошло возгорание крыши многоэтажки, людей эвакуируют

Ліквідація наслідків атаки

На Киевщине обломки сбитой вражеской цели упали на крышу 25-этажного жилого дома. В результате этого произошел пожар.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В одном из населенных пунктов области в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-тиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Оперативные службы проводят эвакуацию людей, а также приступили к ликвидации последствий атаки. На данный момент пожар локализован.

Через некоторое время Кравченко сообщил, что пожар на крыше многоэтажки ликвидирован. Службы продолжают работать на месте.
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Иуды кацапские!
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22.12.2024 01:58 Ответить
Не вподобляйтеся зі своїми "уламками" до кацапні.
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22.12.2024 02:07 Ответить
А ти, кацапська падлюко, додуматись не можеш, що при попаданні шахеда на дах загоранням рубероїду на даху не обійшлось би.
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22.12.2024 08:49 Ответить
Не хами, сволота. Почитало би краше що люди пишуть.
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22.12.2024 09:11 Ответить
Але!!!! 25 поверхів? Не усяки населений пункти Київщини таку будівлю має!)
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22.12.2024 02:48 Ответить
Это Бровары
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22.12.2024 07:54 Ответить
а нахіба фото? Ми й так знаємо де у області є такі будинки....
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22.12.2024 10:58 Ответить
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22.12.2024 07:33 Ответить
 
 