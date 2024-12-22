В результате падения обломков сбитой вражеской цели на Киевщине произошло возгорание крыши многоэтажки, людей эвакуируют
На Киевщине обломки сбитой вражеской цели упали на крышу 25-этажного жилого дома. В результате этого произошел пожар.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В одном из населенных пунктов области в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-тиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших и погибших не поступало. Оперативные службы проводят эвакуацию людей, а также приступили к ликвидации последствий атаки. На данный момент пожар локализован.
Через некоторое время Кравченко сообщил, что пожар на крыше многоэтажки ликвидирован. Службы продолжают работать на месте.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Lija Pazushenko
показать весь комментарий22.12.2024 01:58 Ответить Мне нравится 0
Gary Grant
показать весь комментарий22.12.2024 02:07 Ответить Мне нравится 0
Vsevolod Marchenko 4e9e6709
показать весь комментарий22.12.2024 08:49 Ответить Мне нравится 0
Gary Grant
показать весь комментарий22.12.2024 09:11 Ответить Мне нравится 0
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий22.12.2024 02:48 Ответить Мне нравится 0
Виталий 6b40280c
показать весь комментарий22.12.2024 07:54 Ответить Мне нравится 1
Iгор К 6092f8b2
показать весь комментарий22.12.2024 10:58 Ответить Мне нравится 0
Oresta Bartka
показать весь комментарий22.12.2024 07:33 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...