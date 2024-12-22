Враг ночью нанес почти 350 ударов по Запорожской области, с вечера атаковал Никопольщину Днепропетровской области

В течение суток оккупанты нанесли 349 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Вечером и ночью россияне обстреливали населенные пункты Никопольщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Враг совершил авиационный обстрел Новодаровки, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. Кроме того:

167 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Ольговское и Новодаровку.

10 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Щербаки.

171 артудар нанесен по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Успеновки, Малой Токмачки, Белогорья, Малиновки, Ольговского и Новодаровки.

"Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

Из тяжелой артиллерии попали по Марганецкой и Покровской громадам, рассказал начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Прошло без пострадавших. Что касается разрушений, то специалисты обследуют атакованные территории. В других районах Днепропетровщины звучала воздушная тревога, однако обошлось без вражеских ударов", - говорится в сообщении.

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