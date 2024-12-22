РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12845 посетителей онлайн
Новости
4 280 31
Госпогранслужба (6135) граница (5144)

На границе значительно вырос пассажиропоток: за сутки зафиксировано 150 тыс. пересечений, - Госпогранслужба

На кордоні зріс пасажиропотік

На границе фиксируется значительное увеличение пассажиропотока, что связано с предрождественским периодом. За минувшие сутки этот показатель был слишком большим и превысил даже показатели за последние годы. Всего вчера границу пересекло 150 тысяч граждан.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, рост фиксируется на всех участках, но наибольший пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В то же время существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается. В течение суток государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тысяч человек. Увеличение пассажиропотока приводит и к очередям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граница с Россией останется закрытой на неопределенный срок, - премьер Финляндии Орпо

В ГПСУ отметили, что наибольшая динамика движения наблюдается в пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Смильница" и "Нижанковичи". Немного ниже интенсивность зафиксирована в "Грушеве", "Угринове" и "Раве-Русской".

"С целью уменьшения времени ожидания рекомендуем выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы", - добавили в ГПСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новый автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" заработал на границе с Польшей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
"самалётіки на барсу" так і не запустили, от і вимушені нарідні служки та їх сосонки їхати "увідєть різдвяний париж" на своїх улюблених машинках.
показать весь комментарий
22.12.2024 12:00
+6
Різдвяний шопінг))
показать весь комментарий
22.12.2024 12:04
+6
А ти тільки шашлики *********?
показать весь комментарий
22.12.2024 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікава інформація!
показать весь комментарий
22.12.2024 11:59 Ответить
"самалётіки на барсу" так і не запустили, от і вимушені нарідні служки та їх сосонки їхати "увідєть різдвяний париж" на своїх улюблених машинках.
показать весь комментарий
22.12.2024 12:00 Ответить
https://t.me/zelyazradnik/42414
показать весь комментарий
22.12.2024 12:11 Ответить
А шо, хлопцям на передку шоколаду не можна їсти?
показать весь комментарий
22.12.2024 13:32 Ответить
А ти тільки шашлики *********?
показать весь комментарий
22.12.2024 12:12 Ответить
ЗЄлідор голова якої фракції Хламідія?
Нагадати тобі довб@***?
показать весь комментарий
22.12.2024 12:39 Ответить
Різдвяний шопінг))
показать весь комментарий
22.12.2024 12:04 Ответить
https://x.com/dmtrltvn/status/1870065950080327925 Красівоє
показать весь комментарий
22.12.2024 12:25 Ответить
Св'ято наближається .
показать весь комментарий
22.12.2024 12:42 Ответить
їдуть за зеленою тищею
показать весь комментарий
22.12.2024 12:48 Ответить
Тю, йдіть в ЗСУ, так само зможете на свята поїхати в Європу, чи на Мальдіви злітати.
показать весь комментарий
22.12.2024 13:09 Ответить
в оба направления пересекли в среднем по 75 тысяч человек Источник: https://censor.net/ru/n3526443
100К на выезд, 50К на въезд = в среднем 75К)
показать весь комментарий
22.12.2024 14:55 Ответить
 
 