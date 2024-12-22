На границе значительно вырос пассажиропоток: за сутки зафиксировано 150 тыс. пересечений, - Госпогранслужба

На границе фиксируется значительное увеличение пассажиропотока, что связано с предрождественским периодом. За минувшие сутки этот показатель был слишком большим и превысил даже показатели за последние годы. Всего вчера границу пересекло 150 тысяч граждан.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, рост фиксируется на всех участках, но наибольший пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В то же время существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается. В течение суток государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тысяч человек. Увеличение пассажиропотока приводит и к очередям.

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В ГПСУ отметили, что наибольшая динамика движения наблюдается в пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Смильница" и "Нижанковичи". Немного ниже интенсивность зафиксирована в "Грушеве", "Угринове" и "Раве-Русской".

"С целью уменьшения времени ожидания рекомендуем выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы", - добавили в ГПСУ.

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