РФ может атаковать территорию НАТО уже через несколько лет, - Писториус

Министр обороны Борис Писториус не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает у нас дискомфорт, то она не станет меньше, а только увеличится", - предупредил он в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По словам Писториуса, пока военного нападения России на НАТО не ожидается. В то же время отметил министр, президент РФ Владимир Путин последовательно перевел экономику своей страны на военные рельсы - сейчас Россия за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

"К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить свою армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории альянса", - считает Писториус.

Россия несет гибридные угрозы для Германии

"Путин осуществляет гибридные атаки, и Германия является особой мишенью. Он нас хорошо знает, Путин знает, как нас уколоть", - заявил Писториус

По его словам, целью гибридных атак является не только причинение вреда, но, в частности, и дестабилизация общества и влияние на общественное мнение. Писториус подчеркнул, что для Германии важно активно этому противодействовать. Речь идет, по его словам, об атаках на инфраструктуру и энергоснабжение, злонамеренной деятельности в Северном и Балтийском морях, нарушении правил воздушного пространства.

"Кроме того, есть кампании в социальных сетях, влияние на избирательные кампании и финансирование голосов, которые утверждают, как АдН и ССВ, что мы не заботимся о собственной защите, а направляемся к войне с Россией", - сказал Писториус.

Все это является частью стратегии Путина, направленной на то, чтобы расшатать немецкое общество и разъединить его, отметил министр.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы не дать этой стратегии Путина сработать", - призвал Писториус.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус призвал к значительному увеличению оборонного бюджета, поскольку страна должна быть способной вести войну в случае нападения России.

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