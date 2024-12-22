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РФ может атаковать территорию НАТО уже через несколько лет, - Писториус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус про загрози від РФ

Министр обороны Борис Писториус не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает у нас дискомфорт, то она не станет меньше, а только увеличится", - предупредил он в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По словам Писториуса, пока военного нападения России на НАТО не ожидается. В то же время отметил министр, президент РФ Владимир Путин последовательно перевел экономику своей страны на военные рельсы - сейчас Россия за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

"К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить свою армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории альянса", - считает Писториус.

Россия несет гибридные угрозы для Германии

"Путин осуществляет гибридные атаки, и Германия является особой мишенью. Он нас хорошо знает, Путин знает, как нас уколоть", - заявил Писториус

По его словам, целью гибридных атак является не только причинение вреда, но, в частности, и дестабилизация общества и влияние на общественное мнение. Писториус подчеркнул, что для Германии важно активно этому противодействовать. Речь идет, по его словам, об атаках на инфраструктуру и энергоснабжение, злонамеренной деятельности в Северном и Балтийском морях, нарушении правил воздушного пространства.

"Кроме того, есть кампании в социальных сетях, влияние на избирательные кампании и финансирование голосов, которые утверждают, как АдН и ССВ, что мы не заботимся о собственной защите, а направляемся к войне с Россией", - сказал Писториус.

Все это является частью стратегии Путина, направленной на то, чтобы расшатать немецкое общество и разъединить его, отметил министр.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы не дать этой стратегии Путина сработать", - призвал Писториус.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус призвал к значительному увеличению оборонного бюджета, поскольку страна должна быть способной вести войну в случае нападения России.

Также читайте: Остин и Писториус обсудили поддержку Украины и будущий "Рамштайн", - Пентагон
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Топ комментарии
+9
Задавіть рашку справжніми санкціями , зупиніть війну , за збережіть та наповніть професійну українську мільйонну армію своєчасною зброєю . Та буде щастя та мир у Європі
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22.12.2024 12:43
+4
Не дурний чолов'яга цей Пісторіус,але мабуть забув,що останній справжній німець загинув у 1945 році! Не подумайте поганого,німецький нацизм заслужив на знищення як і його ідеологи, правда при цьому був заодно знищений і німецький дух...
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22.12.2024 12:58
+3
ну, кілька років - це нормально. Як раз встигнете зробити 1144 блоки активного захисту на батальйон іх 44-х бойових машин піхоти Puma. Буде ******* готовність.
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22.12.2024 12:47
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Задавіть рашку справжніми санкціями , зупиніть війну , за збережіть та наповніть професійну українську мільйонну армію своєчасною зброєю . Та буде щастя та мир у Європі
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22.12.2024 12:43 Ответить
а як же бізнес?дешеві енергоносії?ресурси??крім того населення яке хоче гарно жити і не воювати,згідно просів тільки 10-14% готові воювати,більш як 50% переїдуть до мирних територій,і корони їм не перекриють
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22.12.2024 13:16 Ответить
ну, кілька років - це нормально. Як раз встигнете зробити 1144 блоки активного захисту на батальйон іх 44-х бойових машин піхоти Puma. Буде ******* готовність.
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22.12.2024 12:47 Ответить
До 2030 перегріта економіка влаштує такий коллапс що ***** би втримати те що він має.

А Набібуліну більше дива не зробить. Все.
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22.12.2024 12:50 Ответить
Чим там вона буде атакувати?
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22.12.2024 12:52 Ответить
Чого ж ви такі сцикливі, зробіть прівєнтівний удар.
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22.12.2024 12:58 Ответить
Велика війна нікому не потрібна. А тим кому потрібна нема чим її вести.
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22.12.2024 13:28 Ответить
Не дурний чолов'яга цей Пісторіус,але мабуть забув,що останній справжній німець загинув у 1945 році! Не подумайте поганого,німецький нацизм заслужив на знищення як і його ідеологи, правда при цьому був заодно знищений і німецький дух...
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22.12.2024 12:58 Ответить
"Мальбрук в поход собрался..." (с)
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22.12.2024 12:58 Ответить
щось потихеньку починає доходити
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22.12.2024 13:07 Ответить
Похоже, что на Западе не осталось ни единого здравого чиновника или политика, у всех поехала крыша.

Если вы в 2025 году не решите вопрос с быдлостаном, то никаких нескольких лет у вас просто не будет!
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22.12.2024 13:09 Ответить
Прорашистський фріц 3.143,14здоріус ,розпочинає гнати фсбешну заготовку ,для зменшення країнами НАТО війскової і фінансової допомоги Україні ."Роздуваючи" майбутній напад рашиста на країни НАТО.країни НАТО ,Мають(згідно рашистського сценарію)більше вкладати для обороноздатності власних країн, а не для більшої допомоги України.3,14здоріус добре знає ,про підкилимні домовленості між США І НАТО з одного боку і рашистом ,з іншого ...Суть домовленостей, котрі США І НАТО виконують , як і їх виконує куйло, зводиться до наступного...Ми, США І НАТО,не приймаємо Україну в альянс (на вимогу куйла,котрий із свого боку зобов'язався не нападати ні на одну країну НАТО )Підтвердженням .цих домовленостей.є заборона США і Німеччини для України , на нанесення ударів в глиб 3,14дерації далекобійними ракетами, а фріци взагалі відмовляються їх надавати Україні,згідно все тих же домовленостей з куйлом .Куйло ,ніколи не буде нападати на НАТО.Захотів би це зробити,то напав би не на Україну,а на одну з прибалтійських республік,котрі є в НАТО , і за чисельністю збройних сил є значно меншими як українська армія...
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22.12.2024 13:27 Ответить
можє, атакує, якшо жуватиме соплі
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22.12.2024 13:30 Ответить
Сюсюкайтесь з ними побільше, та намалюйте червоних ліній
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22.12.2024 13:35 Ответить
Може атакувати через пару років, а може і завтра, якщо ви будете сцяти в штани
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22.12.2024 13:39 Ответить
Чого німці не кажуть правду ?... русня з китаєм та іранцями, готуються завоювати Захід ...китайські війська під корейським союсом вже в Європі ...робіть з китаєм та русньою , розірвання всіх стосунків , переводьте все на військові рейкі , бо нам бігти вже не буде куди !!!
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22.12.2024 14:46 Ответить
 
 