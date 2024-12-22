Денежное обеспечение курсантов военных заведений высшего образования вырастет со следующего года, - Минобороны

Улучшение условий денежного обеспечения курсантов военных высших учебных заведений произойдет уже с марта 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник во время визита во Львов на встрече с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Уже с марта 2025 года курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8 тысяч гривен. С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен", - сообщил Мельник.

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