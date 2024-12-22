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выплаты (622) Минобороны (9025) курсанты (156)

Денежное обеспечение курсантов военных заведений высшего образования вырастет со следующего года, - Минобороны

Курсанти військових закладів вищої освіти

Улучшение условий денежного обеспечения курсантов военных высших учебных заведений произойдет уже с марта 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник во время визита во Львов на встрече с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Уже с марта 2025 года курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8 тысяч гривен. С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен", - сообщил Мельник.

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Топ комментарии
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Курсанти 1-го курсу? Такі ще є?
Що з забезпеченням усіх інших військових? На рівні 23-го року? 2 роки з/п не ростуть?
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22.12.2024 17:19
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Курсанти 1-го курсу? Такі ще є?
Що з забезпеченням усіх інших військових? На рівні 23-го року? 2 роки з/п не ростуть?
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22.12.2024 17:19 Ответить
Ну, вониж не помічники депутатів та не мусара з прокурорськими, тому почекають.
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22.12.2024 18:25 Ответить
Ключове слово "зросте", не зросло..., а зросте!
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22.12.2024 17:40 Ответить
"Уже в марте следующего года"... Сильно, и что самое главное своевременно... В воюющей стране...В которой нет очередей ни в военные ВУЗы, ни в ТЦК... Это вам не асфальт по лужам раскидывать... Это "Уже в марте следующего года"...
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22.12.2024 17:48 Ответить
***. майор 30 років вислуги 22 000 отримує. все що більше - тимчасові доплати по війні, які до пенсійного стажу не входять.
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22.12.2024 18:50 Ответить
Щось ви платаєте, майор з 30 роками стажу(мабуть виш туди доплюсовали)- вже на пенсії, і воювати не можуть, то му що їм не по статусу, а ті декілька відсотків, що воюють, ну точно не 20тис. отримують. Щось нестиковочка, мабуть про пенсію у 40 років ви написали?
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22.12.2024 19:14 Ответить
та то ви дупля не відбиваєто про те, що в ЗСУ коється, тому бред тут пишите.
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22.12.2024 19:31 Ответить
Нєа. 22 тис отримує солдат який не задіяний у виконанні ніяких небезпечних задач. Якщо задіяний то + премія яка сильно залежить від того шо і де.
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22.12.2024 19:18 Ответить
з лютого 22 року збільшена премія з 10% до 390% в залежності від посадового окладу і це збільшення тимчасове і діє на час бойових дій. Тому до розміру грошового забезпечення премія вище 10% ніякого відношення немає. Вважайте це зарплатнею у державному конверті, бо для розрахунку пенсії, якщо доживемо і не втратимо державу, вся додаткова премія і бойові виплати для розрахунку пенсій брати не будуть. Армію усі ******* тільки під час війни і то не в Україні.
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22.12.2024 20:02 Ответить
це с доплатою з лютого 22 року, тому 22.
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22.12.2024 19:30 Ответить
 
 