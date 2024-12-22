Фицо прибыл в Москву на встречу с Путиным, - СМИ
В воскресенье, 22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Путин принял Фицо в Кремле. Переговоры проходят в формате "с глазу на глаз".
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Повішений 18 квітня 1947 року.
Негативні персонажі там ДВА ПСИ - ФІЦКО і ВАГУР...
сц*уко - автор сценарію просто ПРОРОК
За словами його сина, антикомунізм, антилібералізм, антикосмополітизм і антинаціональне почуття, патріотизм, християнство та віра в Бога, виражені в його творах, зробили його батька червоним прапором в очах літературного керівництва, контрольованого партії, через що його творчість намагалися применшити, замовчати, назвати молодіжним романістом.
ПочитайТЕ цікавезну історію про те, як сталін віджав в Іспанії практично увесь золотий запас під приводом військової допомоги республіканцям і вивіз його до Одеси, потім сліди 510 тон золота десь загубилися!
А золото не загубилось, а десь в Німеччині чи Ватикані мабуть осіло
"А Путін йому й скаже (як сказав Асаду) : "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...".
Губить людей Газпром.
У своїй зовнішній політиці Перша Словацька республіка орієнтувалася на гітлерівську Німеччину. Вона, зокрема, стала однією з перших учасниць Другої світової війни, виступивши на боці Рейху при нападі на Польщу 1 вересня 1939 року. Згодом словацькі регулярні військові частини брали участь у війні проти СРСР, а сам Йозеф Тисо 3 листопада1941 року, уже в статусі президента, відвідав окупований німцями Київ.
"У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина".
Та розберіть вже ту трубу до чортів! І скажіть, що русня її демонтувала/розбомбила. Що завгодно. Он ромам дайте дозвіл - то вони той газопровід за добу розпилять й здадуть як металобрухт!
Чи протягне трубу прямо до Фіциної кухні?
Світ точно зійшов з розуму.
Катар пригрозив не постачати газ до Європи, якщо емірат оштрафують за порушення прав людини або шкоду клімату. Про це заявив міністр енергетики Катару та глава Qatar Energy Саад аль-Каабі в інтерв'ю британській газеті Financial Times, опублікованому у неділю, 22 грудня.
За даними FT, директива CSDDD зобов'язує країни ЄС накладати штрафи в розмірі до 5% від їхнього річного доходу по всьому світу, якщо вони не дотримуються вимог ЄС щодо викидів вуглецю, прав людини та трудових прав.
За даними Єврокомісії, у другому кварталі 2024 року на Катар припадало 12% поставок СПГ до країн ЄС.
Перші в історії Катару вибори депутатів Меджлісу аш-Шури відбулися у жовтні 2021 року. Жителі обирали дві третини парламентаріїв, решту третину призначав емір.
Однак заборона на участь багатьох катарців у голосуванні викликала суперечки в суспільстві. У зв'язку з цим емір Катару запропонував провести референдум про скасування законодавчих виборів.
Через три роки після перших парламентських виборів у Катарі жителі країни проголосували за повернення еміру права самостійно призначати всіх членів Меджлісу аль-Шури - консультативної ради з парламентськими функціями.
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І шо, помогло?
Что б лизнуть ***** яйцо!