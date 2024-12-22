Фицо прибыл в Москву на встречу с Путиным, - СМИ

В воскресенье, 22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Путин принял Фицо в Кремле. Переговоры проходят в формате "с глазу на глаз".

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