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Фицо прибыл в Москву на встречу с Путиным, - СМИ

Фіцо приїхав до Путіна

В воскресенье, 22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Путин принял Фицо в Кремле. Переговоры проходят в формате "с глазу на глаз".

Дополняется...
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Топ комментарии
+41
Позорище
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22.12.2024 18:48
+28
Та ні, це історична тяглість. Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за звинуваченням у державній зраді.
Повішений 18 квітня 1947 року.
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22.12.2024 19:25
+20
Ну то нехай посмокче в *уйла... газу.
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22.12.2024 18:50
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Позорище
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22.12.2024 18:48 Ответить
Хуже!
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22.12.2024 18:49 Ответить
Та ні, це історична тяглість. Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за звинуваченням у державній зраді.
Повішений 18 квітня 1947 року.
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22.12.2024 19:25 Ответить
ну, відверто кажучи, того тісо просто викликали до Німеччини і поставили перед фактом. особливого вибору йому не дали, на відміну віт фісо. найкраще за мене про це розкаже Мараєв: https://youtu.be/Or5SUalqwkc?t=1594
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22.12.2024 23:40 Ответить
Звичайно це позорище, а ще мабуть він не довіряє ні ху...лу ні свїм, тому за грошима їздити повинен мати сам
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22.12.2024 20:00 Ответить
Є такий угорський мульт "лисеня Вук"...
Негативні персонажі там ДВА ПСИ - ФІЦКО і ВАГУР...
сц*уко - автор сценарію просто ПРОРОК
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22.12.2024 20:01 Ответить
Іштван Фекете (письменник, 1900-1970) - разом із Мор Йокаї він є найчитанішим угорським письменником усіх часів.
За словами його сина, антикомунізм, антилібералізм, антикосмополітизм і антинаціональне почуття, патріотизм, християнство та віра в Бога, виражені в його творах, зробили його батька червоним прапором в очах літературного керівництва, контрольованого партії, через що його творчість намагалися применшити, замовчати, назвати молодіжним романістом.
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22.12.2024 20:10 Ответить
saimansay: ого,на Отто Скорцені дуже схожий!
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22.12.2024 21:14 Ответить
багато хто на кого схожий - по-науковому в світі у кожної людини є до 10 двійників
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23.12.2024 12:12 Ответить
Йшов па савецкаму телебаченню в кінці 80х.
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22.12.2024 22:07 Ответить
йшов регулярно в ссср аж до 1991 року - бо подібного довгометражного мультфільму в ссср небуло... ну і ще угорська - "пастка для котів"
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23.12.2024 12:15 Ответить
Неясно, чому мерзенні гниди не десь в Португалії чи Іспанії за 5 тис. км, а прямо за нашими спинами, які якщо б Україна невстояла були б їх любимим х_лом розчавлені як клопи.
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22.12.2024 18:50 Ответить
До Іспанії москалі не доходили
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22.12.2024 19:27 Ответить
Як це не доходили? Пробували й туди залізти в другій половині 1930-х, але свого там не доскочили.
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22.12.2024 19:46 Ответить
Серйозно?
ПочитайТЕ цікавезну історію про те, як сталін віджав в Іспанії практично увесь золотий запас під приводом військової допомоги республіканцям і вивіз його до Одеси, потім сліди 510 тон золота десь загубилися!
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22.12.2024 20:22 Ответить
Сорі, забув про Долорес Ібаррурі.
А золото не загубилось, а десь в Німеччині чи Ватикані мабуть осіло
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22.12.2024 21:05 Ответить
Ну то нехай посмокче в *уйла... газу.
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22.12.2024 18:50 Ответить
оті інтілігєнти би хоч в тір ходили перед тим, як шось робити. Косоокий тупень, не міг стрілити нормально...
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22.12.2024 18:52 Ответить
Словацький смоктун прибув до Московії.
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22.12.2024 18:52 Ответить
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22.12.2024 18:53 Ответить
По морді видно, що допомогу вже отримав
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22.12.2024 20:06 Ответить
Але ще не проковтнув...
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22.12.2024 20:12 Ответить
Якщо встало питання транзиту газу, то треба було їхати на поклон до Єрм... до Зеленського. Путін скаже , що дає газу необмежено, але коварна Україна комизиться, не хоче миру на його умовах і взагалі вона під зовнішнім управлінням і т.п.
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22.12.2024 18:53 Ответить
Поцікавтеся, як цей же фіцо приїздив до юльки по газ в 2009 році, а вона принизила фіцо тим, що заставила його чекати кілька годин, а потім відмовила тому в поставках газу.. Через це фіцо озвірів і зірвався до москви да )(уйло прийняв фіцо з усіма почестями + дав газ по смішній ціні.
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22.12.2024 19:31 Ответить
тімашонка відкат хотіла, а він не дав.
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22.12.2024 22:44 Ответить
якби в ЄС не було Орбана і Фіцо, то в ЄС їх би придумали
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22.12.2024 18:54 Ответить
Чому ця потвора досi в ЕС i НАТО?
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22.12.2024 18:55 Ответить
Тому що нас там нема. Як тільки нас приймуть, його одразу приберуть.
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22.12.2024 19:27 Ответить
Зуби почистив, сраку навазелінив. Весь такий гарний хлопчик. Головне щоб штани ширінькою назад перед зустрічю не забув надіти.
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22.12.2024 18:56 Ответить
Путин дай газ.
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22.12.2024 18:57 Ответить
Плазуючий (пресмыкающийся для рускоговорящей челюсти) хробак ніколи не стане орлем
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22.12.2024 18:57 Ответить
Помчався скиглить: ""Дяденька! Я всё сделал, как ты велел... А теперь меня абижают!..."
"А Путін йому й скаже (як сказав Асаду) : "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...".
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22.12.2024 18:58 Ответить
буде куча лайна , а нам пох..
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22.12.2024 18:58 Ответить
купа
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23.12.2024 00:42 Ответить
Губить людей не пиво
Губить людей Газпром.
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22.12.2024 19:00 Ответить
Чмошник поїхав до *****😂
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22.12.2024 19:01 Ответить
Муха прилетіла на гівно.
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22.12.2024 19:02 Ответить
Зустрілися два кислих друга хер та уксус
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22.12.2024 19:02 Ответить
Як сцарю поклон подаєш! - на коліна - падла!
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22.12.2024 19:02 Ответить
два "майстра" по "газовим" справам
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22.12.2024 19:04 Ответить
Коли згадують союзників Гітлера у Другій світовій, зазвичай найвідданішим із них вважають Угорщину. Хоча насправді єдиним союзником, який воював на боці Гітлера з 1 вересня 1939 року й до весни 1945-го, була Словаччина. Ступінь її залежності від Німеччини була значно вищою, адже навіть поява цієї держави на мапі Європи була безпосереднім наслідком політики Гітлера.

У своїй зовнішній політиці Перша Словацька республіка орієнтувалася на гітлерівську Німеччину. Вона, зокрема, стала однією з перших учасниць Другої світової війни, виступивши на боці Рейху при нападі на Польщу 1 вересня 1939 року. Згодом словацькі регулярні військові частини брали участь у війні проти СРСР, а сам Йозеф Тисо 3 листопада1941 року, уже в статусі президента, відвідав окупований німцями Київ.
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22.12.2024 19:04 Ответить
заради справедливості: словаки зовсім не чинили звірств проти українців,на відміну від звірів-мадярів....
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22.12.2024 19:14 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/107915/chomu-v-uhorshyni-nemaye-**********-i-hto-taki-madyarony/ Чому в Угорщині немає українців і хто такі "мадярони"

"У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина".
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22.12.2024 19:42 Ответить
https://riowang.blogspot.com/2009/09/brest-nazi-soviet-military-parade-23_25.html
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22.12.2024 19:26 Ответить
В Азербайджан треба їхати
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22.12.2024 19:10 Ответить
Один самокат на двох...? Двумісний!
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22.12.2024 19:11 Ответить
Поїхав просити пуйло, щоб той більше нас кошмарив???

Та розберіть вже ту трубу до чортів! І скажіть, що русня її демонтувала/розбомбила. Що завгодно. Он ромам дайте дозвіл - то вони той газопровід за добу розпилять й здадуть як металобрухт!
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22.12.2024 19:11 Ответить
хай побільше газу за обидві щоки набере. зима буде довга.
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22.12.2024 19:12 Ответить
Фіцо як і Орбан є п'ята колона москви в ЄС ,тому нічого дивного.
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22.12.2024 19:13 Ответить
навіть ссучєний пдорас фіцо має право відпздити і обісцяти йбнутого пєдофіла путіна.
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22.12.2024 19:14 Ответить
Щось мені підказує.....що ЗЕлень тихенько пустить газ та нафту і Фіці і Вітюші.....адже їм начальник (путін)накаже....
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22.12.2024 19:15 Ответить
10 млрд.дол. в бюджет Украин в год+ соглашение по альянсу. да и пусть берут, на границе Украины-раш. и на видео скажет что п...н х..о. Достаточно
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22.12.2024 19:24 Ответить
І що це дасть? Фуйло попросить Осла пустити газ?
Чи протягне трубу прямо до Фіциної кухні?
Світ точно зійшов з розуму.
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22.12.2024 19:24 Ответить
Якщо вже після цього шо наговрив фіцик,дадуть газ,тоді грош ціна нашій владі.
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22.12.2024 19:24 Ответить
піаніст сказав never
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22.12.2024 19:26 Ответить
фіцо заглянув в очко путину і побачив там газ
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22.12.2024 19:24 Ответить
Вот такі гниди користуються лояльністі та привелеями демократичних стран як і сросійські гниди в Україні,а треба гнид давити,як в Україні так і в ЄС,у прямому сенсі слова,бо небуде не ЄС ні України.
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22.12.2024 19:25 Ответить
Мокриця,а не чєловєк.
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22.12.2024 19:31 Ответить
Я в ****, як можно бути таким довбойобом, і їздити до диктатора путлєра!!! Де мозок у цього фіца піца???
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22.12.2024 19:36 Ответить
Отлуда там мозг. Разрывная пуля пролетела сквозь голову, и ничего не зацепила.
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22.12.2024 21:43 Ответить
Черговий доказ, що Україні потрібно домовлятися - інших варіантів просто нема. Нажаль нема
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22.12.2024 19:38 Ответить
Фіцо приїхав попросити Путіна вдарити ракетами по Україні так, щоб від нас і мокрого місця не залишилося.
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22.12.2024 19:38 Ответить
Путя викликає на "килим" свох агентів? Хто наступний, Орбан чи Шольц?
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22.12.2024 19:49 Ответить
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22.12.2024 19:51 Ответить
Європейці тому і поспішають перейти на "зелену енергетику", щоб не залежати від різних дистаторських режимів, не лише від путіна.

Катар пригрозив не постачати газ до Європи, якщо емірат оштрафують за порушення прав людини або шкоду клімату. Про це заявив міністр енергетики Катару та глава Qatar Energy Саад аль-Каабі в інтерв'ю британській газеті Financial Times, опублікованому у неділю, 22 грудня.

За даними FT, директива CSDDD зобов'язує країни ЄС накладати штрафи в розмірі до 5% від їхнього річного доходу по всьому світу, якщо вони не дотримуються вимог ЄС щодо викидів вуглецю, прав людини та трудових прав.

За даними Єврокомісії, у другому кварталі 2024 року на Катар припадало 12% поставок СПГ до країн ЄС.
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22.12.2024 19:52 Ответить
Поки європейські держави прагнуть відмовитися від російського газу, QatarEnergy підписала довгострокові угоди про постачання СПГ до Німеччини, Франції, Італії та Нідерландів.
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22.12.2024 19:53 Ответить
DW

Перші в історії Катару вибори депутатів Меджлісу аш-Шури відбулися у жовтні 2021 року. Жителі обирали дві третини парламентаріїв, решту третину призначав емір.

Однак заборона на участь багатьох катарців у голосуванні викликала суперечки в суспільстві. У зв'язку з цим емір Катару запропонував провести референдум про скасування законодавчих виборів.

Через три роки після перших парламентських виборів у Катарі жителі країни проголосували за повернення еміру права самостійно призначати всіх членів Меджлісу аль-Шури - консультативної ради з парламентськими функціями.
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22.12.2024 20:44 Ответить
Після цього як не погодитися с рудим трампоном що така НАТА нікому не потрібна коли фіци та орбани у ***** з дупи не вилазать...ердоган теж ще той "помідор"...
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22.12.2024 19:58 Ответить
мерзенна потвора. Сподіваюся, у 2му нюрнбергу словаччина і угорщина будуть засуджені з ганьбою
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22.12.2024 20:00 Ответить
Недозастрелили. Жаль. Но ******* намека не понял.
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22.12.2024 20:00 Ответить
Фіцо холуй гномика...ганьба.
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22.12.2024 20:09 Ответить
Ну тепер вже точно треба перекрити йому газ!
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22.12.2024 20:10 Ответить
Ещё один шакалёнок гавкает. ВСЕ будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.12.2024 20:13 Ответить
Як би це не стало прикладом для усяких європейських "фіц". Якщо Євросоюз не засудит вчинок цього словацького поца, таке вповне може трапиться.
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22.12.2024 20:17 Ответить
Очередная ************ консерва... Хотя нам ли говорить о ********** имея такого зеледента...
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22.12.2024 20:20 Ответить
Нажаль, схоже на те, що в наступному році до клюбу путлєрських ш@л@в добавиться Чехія, там по соцопитуваннях лідирують прорашистські партії((
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22.12.2024 20:27 Ответить
Нацисти обєднуються. орбана забули
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22.12.2024 20:41 Ответить
Лучше было бы протянуть ***** Фаллос , чем руку...
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22.12.2024 20:44 Ответить
Пpoхвосты приехали в Москву за 13-ой зарплатой. Зря что ли они весь год надрывались? Ребятки нетрадиционной политической ориентации.
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22.12.2024 20:51 Ответить
Председатели колхозов у кремлёвской стены.
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22.12.2024 21:47 Ответить
Смокчи банан через диван, Фіцо. Зараз опариш тобі газу через Антарктиду напустить, повну сраку і кокошник.
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22.12.2024 21:01 Ответить
Угорці та словаки Гітлеру вже лизали. І чим скінчилося7
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22.12.2024 21:05 Ответить
Фіцо поїде на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним через відмову України продовжувати транзит російського газу своєю територією.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

І шо, помогло?
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22.12.2024 21:16 Ответить
Все забыли, как мы сами туда ездили за газ ***** член сосать...
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22.12.2024 21:26 Ответить
Грохнуть надо эту трубу и заняться восстановлением после победы Украины, а раньше "не когда было просто - были другие, более важные дела".
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22.12.2024 21:40 Ответить
Когда свинью режут, она визжит недолго. Так будет и с этими, как только Украина зарежет эту вонючую трубу с болотным газом.
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22.12.2024 21:50 Ответить
Шестерка к шефу за инструкциями. Оно то и понятно, но как это Фицо участвует в заседаниях НАТО и ЕС?
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22.12.2024 22:23 Ответить
Нажаль не знайшлося на них жодного письменника при їх зустрічі 🙁
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22.12.2024 22:38 Ответить
Вышел Фицо на крыльцо
Что б лизнуть ***** яйцо!
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23.12.2024 13:15 Ответить
 
 