Ликвидированные на Курщине военные КНДР имели поддельные документы, - ССО. ФОТО

Россия пытается скрыть присутствие военных из Северной Кореи на поле боя в Курской области, выдавая им ненастоящие документы.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы ССО заявили о ликвидации еще трех военных из КНДР на Курщине и завладении их документами, которые имеют признаки подделки.

Отмечается, что в военных билетах нет всех печатей, фотографий, отчества поданы на русский манер, а место рождения подписано как Республики Тува.

В то же время подписи владельцев сделаны на корейском, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат.

По расшифрованным данным, настоящие имена уничтоженных северокорейцев Бан Гук Джин, Ли Дэ Хьюк и Чо Чьол Хо. Они же, по российским документам, Ким Кан Солат Альбертович, Донгнк Джан Суропович и Белек Аганак Каполопович.

"Этот случай еще раз подтверждает, что Россия прибегает к любым методам, чтобы скрыть свои потери на поле боя и скрыть иностранное присутствие", - заявляют в ССО.

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