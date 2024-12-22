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документ (389) КНДР (1094) подделка (430) россия (92999) ССО (484) Курск (836) война в Украине (1081)

Ликвидированные на Курщине военные КНДР имели поддельные документы, - ССО. ФОТО

Россия пытается скрыть присутствие военных из Северной Кореи на поле боя в Курской области, выдавая им ненастоящие документы.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы ССО заявили о ликвидации еще трех военных из КНДР на Курщине и завладении их документами, которые имеют признаки подделки.

підробні документи солдатів кндр

Отмечается, что в военных билетах нет всех печатей, фотографий, отчества поданы на русский манер, а место рождения подписано как Республики Тува.

В то же время подписи владельцев сделаны на корейском, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат.

підробні документи солдатів кндр

По расшифрованным данным, настоящие имена уничтоженных северокорейцев Бан Гук Джин, Ли Дэ Хьюк и Чо Чьол Хо. Они же, по российским документам, Ким Кан Солат Альбертович, Донгнк Джан Суропович и Белек Аганак Каполопович.

підробні документи солдатів кндр

"Этот случай еще раз подтверждает, что Россия прибегает к любым методам, чтобы скрыть свои потери на поле боя и скрыть иностранное присутствие", - заявляют в ССО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери КНДР на Курщине составили несколько сотен военных, - Пентагон
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Топ комментарии
+25
Сегодня ночью в Ростовской области произошел мощный взрыв на складе боеприпасов под Новочеркасском (вероятно на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B031'42.2%22N+40%C2%B007'48.4%22E/@47.5254794,40.1203834,1898m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d47.5283889!4d40.1301111?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoJLDEwMjExMjMzSAFQAw%3D%3D МПД 150-й мотострелковой дивизии). Очевидцы запечатлели момент взрыва на видео: на кадрах видно, как огромный огненный гриб поднимается на сотни метров вверх, освещая ночное небо. После первого взрыва последовала череда вторичных детонаций. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал "Украина 365". Россияне в ударе обвиняют Украину. По данным российских СМИ, склад мог принадлежать 150-й мотострелковой дивизии , которая участвует в наступлении на Кураховском направлении. Детонация боеприпасов стала причиной масштабного пожара, подробности которого власти пока не комментируют.

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22.12.2024 20:13
+20
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22.12.2024 20:04
+10
На корм для собак переробити цих тувинців і повідомити про їх долю в Корею
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22.12.2024 20:05
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Х.йванбін- і все....
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22.12.2024 20:02 Ответить
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22.12.2024 20:04 Ответить
На корм для собак переробити цих тувинців і повідомити про їх долю в Корею
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22.12.2024 20:05 Ответить
Толку ніякого не буде, вони даже на сонці були, їм ким казав, так що що ким скаже в то і повірять
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22.12.2024 20:27 Ответить
Висаджувались вночі щоб не згоріти
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23.12.2024 09:47 Ответить
Мдяяяя....
Підпис на корейському у "тувинця" - ЕПІЧНИЙ ФЕЙЛ від рашистськіх ФСБешніків!
Вони не полишають спроб "пробити дно" аж до самого ядра Землі.
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22.12.2024 20:11 Ответить
Я одного не розумію - ДЛЯ ЧОГО такі "хитрощі"? У них, що на Далекому Сході, що в південних районах Сибіру, що в Поволжі, Калмикії та Ставропіллі живе купа "російських корейців"! Назвали-б "чучхеїстів" ними - і вся проблема...
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22.12.2024 20:47 Ответить
Сегодня ночью в Ростовской области произошел мощный взрыв на складе боеприпасов под Новочеркасском (вероятно на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B031'42.2%22N+40%C2%B007'48.4%22E/@47.5254794,40.1203834,1898m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d47.5283889!4d40.1301111?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoJLDEwMjExMjMzSAFQAw%3D%3D МПД 150-й мотострелковой дивизии). Очевидцы запечатлели момент взрыва на видео: на кадрах видно, как огромный огненный гриб поднимается на сотни метров вверх, освещая ночное небо. После первого взрыва последовала череда вторичных детонаций. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал "Украина 365". Россияне в ударе обвиняют Украину. По данным российских СМИ, склад мог принадлежать 150-й мотострелковой дивизии , которая участвует в наступлении на Кураховском направлении. Детонация боеприпасов стала причиной масштабного пожара, подробности которого власти пока не комментируют.

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22.12.2024 20:13 Ответить
При чём тут Украина? 🤔
Настамнетэтонемы 🙂
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22.12.2024 21:45 Ответить
якщо це був склад ДИВИЗІЇ...
то, таких складів там БІЛЬШЕ СОТНІ!
і вибухати вони повинні набагато частіше, що би знекровити армію Рашки.
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22.12.2024 21:58 Ответить
Це не був склад якоїсь окремої дивізії. Це оперативний склад цілого оперативного нарямку фронта, в даному випадку щонайменше - Курахівського і Покровського, на якому діють десятки таких дивізій. Просто цей склад знаходився на МПД 150-ої дівізії.
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22.12.2024 22:39 Ответить
дірачка от кулі есть печатка "удобрено в Україні"
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22.12.2024 20:13 Ответить
так собі чернозем з них вийде
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22.12.2024 21:52 Ответить
У одного з ландскнехтів, прізвище Джин. чувак зробив диво, з'явившись на курщині але сили добра загнали його назад в пляшку.
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22.12.2024 20:17 Ответить
Скоріше в пакет
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22.12.2024 20:22 Ответить
Ця дивізія рейхатаг брала, і той що фанерний під Москвою.
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22.12.2024 20:18 Ответить
А навіщо Ким Чен Іру самокати сім'ям загиблих видавати. А так немає людини - немає проблеми, його так ще дід учив. Та і повертати він їх не збирається. Їх давно списали.
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22.12.2024 20:21 Ответить
Б'ють по пиці а не по паспорту...собакам та хрякам начхати на ті папірці
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22.12.2024 20:25 Ответить
У всіх прізвище на іч закінчується...не все так однозначно ..
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22.12.2024 20:27 Ответить
типова гадя петровіч хренова
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22.12.2024 20:34 Ответить
Топорна робота, хоча б фотки кім чен ина вклеїли для справжності, все рівно одне іпало.
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22.12.2024 20:32 Ответить
Вже писали б Вань-Ка №1,Вань-Ка №2, і т.д.
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22.12.2024 20:46 Ответить
В Туве будет дефціть сварщиков(((
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22.12.2024 20:46 Ответить
і кровєльсчіков
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22.12.2024 20:49 Ответить
плiтоснiк
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22.12.2024 20:51 Ответить
Так воно одненьке(((( - кінчилося...
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23.12.2024 00:03 Ответить
То были когда-то шахтёры, то сварщики теперь 😂
Джон Сурупович 🔩
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22.12.2024 20:54 Ответить
У першому та другому військовому квитку підпис посадової особи - Б. Ойдупа. Ну і прізвища у лаптєногіх.
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22.12.2024 21:30 Ответить
І підписи в нього різні.
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23.12.2024 08:24 Ответить
Вот это и есть "Орешник", тьфу, простите, "Корейшник"... Баба путя никогда не врет, он просто маразмопутик.
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22.12.2024 21:55 Ответить
Це не путін ... це двійник-балакун.
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22.12.2024 22:36 Ответить
Он самый. Вот такая бабушкина жопа, которая грозит всему миру ядеркой.
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22.12.2024 22:42 Ответить
Який же він гидкий і бридкий ,цей
кремлівський пиня 👹.

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22.12.2024 23:00 Ответить
Їхтамнєти Чучхе.
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22.12.2024 21:58 Ответить
Чучхамнєти)
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23.12.2024 00:04 Ответить
Нічого нового. Герой радянського фільму "Парєнь із нашево горада" роль якого виконував Нікалай Крючьков потрапивши в полон в Іспанії під час Громадянської війни, запевнював, що він француз.
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23.12.2024 03:23 Ответить
Останньому повезло, куля через партбілєт пройшла. Гєройска гібєль. Номера білетів як номера купюр в банківскій пачці, майже підряд ідуть.
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23.12.2024 09:27 Ответить
 
 