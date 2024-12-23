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опрос (2651) ядерное оружие (1292) КМИС (317)

73% украинцев поддерживают восстановление Украиной ядерного арсенала - опрос. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство (73%) граждан Украины одобрительно относятся к идее восстановления ядерного оружия в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Не поддерживают эту идею 20%, и еще 7% опрошенных не определились с ответом.

Опитування КМІС про ядерну зброю

При этом если восстановление ядерного арсенала привело бы к потере поддержки и санкций со стороны Запада, то благосклонное отношение к восстановлению ядерного оружия снижается до 46%, а доля тех, кто не поддержит такую инициативу, возрастет до 44% (10% не определились).

Однако если бы Украина имела достаточно ресурсов продержаться до момента получения ядерного оружия, то 58% готовы были бы пойти на потерю поддержки Запада с целью получения ядерного оружия. Не поддержали бы решение получить ядерное оружие при таком сценарии 33% (8% не определились).

В региональном разрезе на юге и на востоке Украины наблюдается несколько более скептическое отношение к восстановлению ядерного оружия, но во всех макрорегионах страны большинство - от 61% на востоке до 77% на западе.

При сценарии потери поддержки Запада, но с ресурсами и возможностью успеть разработать оружие, большинство во всех регионах (63% на западе, 54% в центре, 58% на юге и 61% на востоке) поддержали бы восстановление ядерного оружия, а от четверти до трети выступили бы против.

Опрос 1994 года

В КМИС отмечают, что в середине 1994 года 50% украинцев считали, что Украина должна стать безъядерным государством, а за обладание ядерным оружием выступали 30%, еще 20% имели неопределенные взгляды. При этом отношение к ядерному оружию не сильно отличалось в зависимости от региона.

Опитування КМІС щодо ядерної зброї

Однако тогда вопрос ядерного оружия в сознании украинцев значительно уступал по актуальности другим вопросам: на вопрос, какие проблемы больше всего беспокоят украинцев, только 5% к топ-проблемам причисляли вопрос ядерного оружия.

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Топ комментарии
+19
Велика дяка двом підарам - кравчуку і кучмі за все,шо зараз коїться!
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23.12.2024 12:00
+12
Невже у нас так і залишилось 73% дебілів
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23.12.2024 12:02
+10
Українці дуже ********** подібні казочки. Одні і ті самі граблі.
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23.12.2024 11:57
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Правила форума Совет форумчан
Українці дуже ********** подібні казочки. Одні і ті самі граблі.
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23.12.2024 11:57 Ответить
Якраз все це казочки, ЯО прийде, порядок наведе.

Які в сраку відходи, брудна бомба не ефективна взагалі в військовому плані. Це зброя терористів
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23.12.2024 12:13 Ответить
Ну і що, нехай буде терористів
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23.12.2024 13:04 Ответить
Тобі сказати чи сама допетраешь?
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23.12.2024 14:06 Ответить
А в ответ что прилетит? БПЛА с говном? Или...
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23.12.2024 12:25 Ответить
у відповідь кацапоїди заберуться геть з Українь бо будуть знати що ім теж пі%да
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23.12.2024 12:27 Ответить
Навіть, якщо хтось (теоретично) у нас буде робити ядерку , то підари зелепоци будуть постійно робити анонси: залишилось 2 місяці, 2,5 тижні, 4 дні до випуску ракети. Ура! І можуть підказати кацапам локацію виробництва. Ще й запросять всіх бажаючих на перерізання стрічки!
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23.12.2024 12:33 Ответить
Велика дяка двом підарам - кравчуку і кучмі за все,шо зараз коїться!
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23.12.2024 12:00 Ответить
ну ви їх вибирали чи йнопланетяни назначили незламному наріду? в цивілізованих країнах , тіх людей що мали якесь відношення до компартії позбавили право займати любі госпосади тому вони зараз упішні країни а не сателіт совка якою досі є Україна
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23.12.2024 12:08 Ответить
Пробачте! А можна поцікавитись? Це ви випадково 2 головних підарів забули назвати? Януковоща і Зелепоца? Чи це любов?
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23.12.2024 12:38 Ответить
...які є єдиними з українських Президентів, що не служили в Армії.
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23.12.2024 13:03 Ответить
Невже Кучма Чонгар, Маріуполь, та інши кордони размінував ?
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23.12.2024 12:59 Ответить
От прям зробимо яз і заживемо!!!!!!! Це як мега проект 'велике будівництво"-дюра в яку мільярди вибухати та розпиляти можна. І, до речі, разом з яз ми отримаємо і санкції.
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23.12.2024 12:00 Ответить
Не тільки розпил.
Як казало Агрохімія: "Якби в нас було ЯО - ми б зовсім по-іншому розмовляли зі Світом"
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23.12.2024 12:07 Ответить
Він себе ким чином бачить? Українці траву будуть їсти а воно ядерною бомбою "світу " Погрожувати!
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23.12.2024 12:44 Ответить
Сначала обеспечьте армию на 100% конвенциональным вооружением, а то излишки у них и нада за границу продавать продавайте за границу свои вторые паспорта!
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23.12.2024 12:00 Ответить
Невже у нас так і залишилось 73% дебілів
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23.12.2024 12:02 Ответить
У вас на "сизранщині" їх ще більше, бо підтримуєте плєшиву істоту, яка ходить на жіночих підборах та коле ботокс у рило.
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23.12.2024 12:06 Ответить
Для такив прозорливих квадратноголових як ти скажу-НІХТО І НІКОЛИ НЕ ДОЗВОЛИТЬ УКРАЇНІ МАТИ ВЛАСНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ,,,треба було не віддавати
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23.12.2024 12:10 Ответить
Коли дебіли такі як ти перестануть обирати недоумків, покидьків та популістів, навіть питати ні в кого не треба буде.
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23.12.2024 12:25 Ответить
Про "жопи" згадують лише кацапи та їхні недорозвинені, місцеві шанувальники, бо самі окрім як "мити" більше ні на що не здатні.
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23.12.2024 12:32 Ответить
Не треба було, но тогдашний обитатель Белого дома сам признался, что давил на украинское руководство. Украина на тот момент оказалась одна между двух хищников, объединенных общими интересами и шансы на сохранение ЯО были очень призрачными, поскольку в случае отказа от навязанного соглашения, последовали бы беспрецедентные санкции.
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23.12.2024 12:30 Ответить
Не треба ускладнювати-вони просто купили Кучму ,,,тому тому падлові рижому все сходить з рук
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23.12.2024 12:32 Ответить
Ні, десь 50 відсотків з тих 73 звалили за кордон.
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23.12.2024 12:10 Ответить
Ти даже до цього не доріс, раз 73% населення України не поважаєш. Набридла українцям попередня влада ось і повелись на Зеленського, хоча я теж попереджав, що він не взмозі керувати країною. Но щоб постійно ображати їх, це підлість.
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23.12.2024 12:13 Ответить
підлість - це коли хтось шось робить комусь назло, як робили ті 73 % весною 2019 року.

а постійно вказувати на факт непокараної підлості - це профілактика появи наступної підлості.
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23.12.2024 13:23 Ответить
Не буде ніякого ядерного арсеналу - обьиште вже ці казочки !
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23.12.2024 12:02 Ответить
Якщо не беруть в НАТО, то іншого виходу немає.
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23.12.2024 12:03 Ответить
І що ми з яз будемо робити? Уяляю-виходить зе на брифінг і "Трамп, або ти берег нас у НАТО або ми вїбемо ядерною по.....по Вашингтону! "
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23.12.2024 12:47 Ответить
По моцкві
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23.12.2024 13:06 Ответить
Гуд. 1 чи долетить(посміє нагадати що ми до мінометів постріли не дуже добре випускається) 2 чи рашка натомість Україну ядерною перепаше?І тут вона буде жертвою а ми агресором. 3.***** пох на москву.А глубинка рашки тільки радіти буде, вони і так мосвєчєй ненавидять
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23.12.2024 13:43 Ответить
Кацапчик, угомонись
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23.12.2024 16:55 Ответить
Вау! Це за оте що я не висловлюю щеня чого захвату від чергового повітряного замку а пробую завдати питання ти мене до кацапів записав? Ідіот.
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23.12.2024 17:14 Ответить
Якщо у свинособак и китайців нестане яз, то нам вона теж не буде потрібна.
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23.12.2024 17:32 Ответить
"Нестане"? Якого дива вони мають відмовитися? Що їх може заставити? Вони члени днях. Договір не порушували.
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23.12.2024 17:37 Ответить
Кацапи повинні передати всю яз Україні.
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23.12.2024 17:39 Ответить
Утопія.
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23.12.2024 17:51 Ответить
Все ті же самі 73% довбнів, що вірять у примітивні казочки та "прості рішення"!
Що:
"Весна прийде - зробимо у турборежимі Е-бімбу, зафігачимо її на дві тиші кілометрів та будемо пити каву та їсти шашлики у Криму"?!
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23.12.2024 12:04 Ответить
А ти з яких довбней
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23.12.2024 12:07 Ответить
що зЕбіле, пердак підгорів?
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23.12.2024 12:11 Ответить
По перше я не був ніколи, як і зараз за Зеленського, тому тобі треба самому підлікуватися, бо дебілізм зашкалює
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23.12.2024 12:16 Ответить
Я з тих "довбнів", які непереконливо впевнені, що "корабельні сосни", "анал табу", "саши котлети" "завхози", не те, що ЯДЕРНУ ЗБРОЮ ПОБУДУВАТИ НЕ ЗМОЖУТЬ, а навіть "Грім-2" та фортифікації нормальні НЕ ПОБУДУЮТЬ!!!
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23.12.2024 12:17 Ответить
Відновлення ядерного статусу буде правильним рішенням, але на це буде здатна лише влада державників. Кацапи починають вити лише при одній згадці про це, набіг крємлєботів у коментарях вище - яскраве тому підтвердження.
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23.12.2024 12:04 Ответить
Без власного захисту, Україна нікому не потрібна і це вже доказаний факт!
Без обговорень!
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23.12.2024 12:04 Ответить
Эти деньги вместо ящерки нужно тратить на конвенциональное оружие! Которым можно не сдерживать, а уничтожать противника на нашей территории! Нам ещё долго воевать!
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23.12.2024 12:11 Ответить
Одна проблема кому наша думка потрібна
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23.12.2024 12:05 Ответить
Вместо финансировать оружие которое нельзя применять вообще лучше загрузите ВПК на 100% пусть конвенциональное оружие и бронетехнику для ЗСУ выпускают, а не на продажу в Пакистан!
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23.12.2024 12:10 Ответить
Країна ідіотів та 73%. Зараз треба думати як припинити з цією владою та корупцією і починати будувати нормальну державу.
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23.12.2024 12:10 Ответить
Наївні сподівання, не дадуть ядерку нам відновити
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23.12.2024 12:12 Ответить
а 73% взгалі уявляють скільки це коштуватиме і де ці гроші взяти? мовчу вже про політичні та інші наслідки...
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23.12.2024 12:13 Ответить
У нас даже ВПК для ЗСУ не загружен на 100% ядерна это больные фантазии множинных Громадян!
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23.12.2024 12:15 Ответить
Та на друкують бабла і все. Шо там думати
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23.12.2024 13:45 Ответить
я геть забув! треба ж взяти чотири сольдо, пійти до країни "мудрих людей", посадити ці сольдо на полі чудеспід асфальт та чекати поки виросте мільярд дерев з золотим листям...
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23.12.2024 14:47 Ответить
Або як сказав лідор нації&в Європі заморожені 300 ярдів бабок рашки. Віддайте їх нам. Це наші гроші! "ЯПравда підозрюю що під " нашими" він мав на увазі його з Єрмаков то гроші
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23.12.2024 15:16 Ответить
73% - демонічне число, щось вже цим числом сталось в 2019-у
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23.12.2024 12:15 Ответить
интересная цифра 73% Такое ощущение, что у социологов где-то системная ошибка ....
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23.12.2024 12:18 Ответить
Єдина можливість Україні вижити, як суб'єкту.
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23.12.2024 12:26 Ответить
А ще можна , наприклад , створити ефективну державу - знищити корупцію , викорінити кланово-олігархічний режим , створити людям нормальні умови життя ...
Нє ...? Не варіант ...?
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23.12.2024 12:30 Ответить
Дана утопія зупинить кацапів з корейцями?
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23.12.2024 13:32 Ответить
Так.
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23.12.2024 15:17 Ответить
Скоріше нагадує байки: піднімемо зарплати, підпишемо безвіз, поремонтуємо дороги, покрасимо фасади і Крим сам повернеться.
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23.12.2024 15:27 Ответить
Це нудно, довго і не прибутково для зе з єрмаком
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23.12.2024 15:25 Ответить
Число 73 це прокляття для України?
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23.12.2024 12:26 Ответить
Яка ядерна зброя? Влада третій рік не в змозі організувати виробництво достатньої кількості звичайної зброї
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23.12.2024 12:35 Ответить
А я тут бачу один цікавий момент: по кому бити тією ядеркою? По своїх сусідах? Наприклад, якби прилетіло в Харків, а вітер війнув на Білгород, що тоді? А вода з харківських річок уся потече в напрямку Ростова…

Тепер обернімо ситуацію навпаки: Україна тією ядеркою (припустімо) б'є по москалячій території. А вітер повіє з півночі або зі сходу… Чи то не буде постріл собі в ногу?
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23.12.2024 12:35 Ответить
ЯЗ потребує періодичних випробувань.
Просте питання до 73% - в якій області України Ви пропонуєте зробити такий полігон?
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23.12.2024 12:43 Ответить
В курській, бєлгородській чи ростовській областях.
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23.12.2024 12:48 Ответить
Ви їм скажіть, що треба буде сидіти на хлібі й воді і працювати за трудодні - 143% будуть проти.
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23.12.2024 12:46 Ответить
Знову на півдні та сході сАмньЄваюЦЦА! Мало їх ***** бомбами та ракетами "приголублює"?
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23.12.2024 12:47 Ответить
Ця торгівля мріями вже в печінках.
Склади палають, міни - муляжі, калібр радянський, екіпіровка та мат частина кульгає на обіді ноги - а людям продають мрії ядерку. Як до того танки, а потім літаки, в потім патріоти, а потім байрактари, тауруси...
Люди які після военного стану не ввели стан війни і далі продавали нафту та газ дійсно можуть натиснути на кнопку?
Так, на всяк випадок - фактор стримання не передбачає перехоплення чи можливість застосування більше однієї спроби (хто перший).
Ні супутників, ні порохових заводів..
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23.12.2024 13:00 Ответить
От уявімо є в нас ядерна зброя, що ми робимо далі?
Вальнемо по москві і станемо світовим терористом номер один?
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23.12.2024 13:17 Ответить
Проти України вже дві ядерні країни, а тут все дискусісї безядерних суіцидників з реалістами ,чи треба яз
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23.12.2024 13:26 Ответить
Відновити ядерний потенціал закликають провокатори або невігласи - екс-міністр ядерної безпеки Юрій Костенко

https://www.radiosvoboda.org/a/28076910.html
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23.12.2024 13:37 Ответить
божевільний, такі й привели війну в країну
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23.12.2024 13:44 Ответить
А не було опитування про відновлення в Україні ракетної програми Порошенка?
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23.12.2024 13:26 Ответить
Час давно настав
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23.12.2024 14:19 Ответить
Всі хто проти яд.збр. це боти сороса і дем.партії яка подарувала нам війну, гей-паради і просрала крим.
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23.12.2024 14:22 Ответить
Це єдиний правильний варіант.З Трампом вже все зрозуміло він хоче за рахунок українських територій виторгувати у пуйла заморозку.Але це абсолютно інфантильна позиція,бо пуйло через рік знову почне війну проти України.Тому зброю ядерну треба робити ще на вчора.
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23.12.2024 19:11 Ответить
 
 