73% украинцев поддерживают восстановление Украиной ядерного арсенала - опрос. ИНФОГРАФИКА
Подавляющее большинство (73%) граждан Украины одобрительно относятся к идее восстановления ядерного оружия в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Не поддерживают эту идею 20%, и еще 7% опрошенных не определились с ответом.
При этом если восстановление ядерного арсенала привело бы к потере поддержки и санкций со стороны Запада, то благосклонное отношение к восстановлению ядерного оружия снижается до 46%, а доля тех, кто не поддержит такую инициативу, возрастет до 44% (10% не определились).
Однако если бы Украина имела достаточно ресурсов продержаться до момента получения ядерного оружия, то 58% готовы были бы пойти на потерю поддержки Запада с целью получения ядерного оружия. Не поддержали бы решение получить ядерное оружие при таком сценарии 33% (8% не определились).
В региональном разрезе на юге и на востоке Украины наблюдается несколько более скептическое отношение к восстановлению ядерного оружия, но во всех макрорегионах страны большинство - от 61% на востоке до 77% на западе.
При сценарии потери поддержки Запада, но с ресурсами и возможностью успеть разработать оружие, большинство во всех регионах (63% на западе, 54% в центре, 58% на юге и 61% на востоке) поддержали бы восстановление ядерного оружия, а от четверти до трети выступили бы против.
Опрос 1994 года
В КМИС отмечают, что в середине 1994 года 50% украинцев считали, что Украина должна стать безъядерным государством, а за обладание ядерным оружием выступали 30%, еще 20% имели неопределенные взгляды. При этом отношение к ядерному оружию не сильно отличалось в зависимости от региона.
Однако тогда вопрос ядерного оружия в сознании украинцев значительно уступал по актуальности другим вопросам: на вопрос, какие проблемы больше всего беспокоят украинцев, только 5% к топ-проблемам причисляли вопрос ядерного оружия.
Пожалуйста, подождите...
Які в сраку відходи, брудна бомба не ефективна взагалі в військовому плані. Це зброя терористів
Як казало Агрохімія: "Якби в нас було ЯО - ми б зовсім по-іншому розмовляли зі Світом"
а постійно вказувати на факт непокараної підлості - це профілактика появи наступної підлості.
Що:
"Весна прийде - зробимо у турборежимі Е-бімбу, зафігачимо її на дві тиші кілометрів та будемо пити каву та їсти шашлики у Криму"?!
Без обговорень!
на полі чудеспід асфальт та чекати поки виросте мільярд дерев з золотим листям...
Нє ...? Не варіант ...?
Тепер обернімо ситуацію навпаки: Україна тією ядеркою (припустімо) б'є по москалячій території. А вітер повіє з півночі або зі сходу… Чи то не буде постріл собі в ногу?
Просте питання до 73% - в якій області України Ви пропонуєте зробити такий полігон?
Склади палають, міни - муляжі, калібр радянський, екіпіровка та мат частина кульгає на обіді ноги - а людям продають мрії ядерку. Як до того танки, а потім літаки, в потім патріоти, а потім байрактари, тауруси...
Люди які після военного стану не ввели стан війни і далі продавали нафту та газ дійсно можуть натиснути на кнопку?
Так, на всяк випадок - фактор стримання не передбачає перехоплення чи можливість застосування більше однієї спроби (хто перший).
Ні супутників, ні порохових заводів..
Вальнемо по москві і станемо світовим терористом номер один?
https://www.radiosvoboda.org/a/28076910.html