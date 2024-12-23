73% украинцев поддерживают восстановление Украиной ядерного арсенала - опрос. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство (73%) граждан Украины одобрительно относятся к идее восстановления ядерного оружия в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Не поддерживают эту идею 20%, и еще 7% опрошенных не определились с ответом.

При этом если восстановление ядерного арсенала привело бы к потере поддержки и санкций со стороны Запада, то благосклонное отношение к восстановлению ядерного оружия снижается до 46%, а доля тех, кто не поддержит такую инициативу, возрастет до 44% (10% не определились).

Однако если бы Украина имела достаточно ресурсов продержаться до момента получения ядерного оружия, то 58% готовы были бы пойти на потерю поддержки Запада с целью получения ядерного оружия. Не поддержали бы решение получить ядерное оружие при таком сценарии 33% (8% не определились).

В региональном разрезе на юге и на востоке Украины наблюдается несколько более скептическое отношение к восстановлению ядерного оружия, но во всех макрорегионах страны большинство - от 61% на востоке до 77% на западе.

При сценарии потери поддержки Запада, но с ресурсами и возможностью успеть разработать оружие, большинство во всех регионах (63% на западе, 54% в центре, 58% на юге и 61% на востоке) поддержали бы восстановление ядерного оружия, а от четверти до трети выступили бы против.

Опрос 1994 года

В КМИС отмечают, что в середине 1994 года 50% украинцев считали, что Украина должна стать безъядерным государством, а за обладание ядерным оружием выступали 30%, еще 20% имели неопределенные взгляды. При этом отношение к ядерному оружию не сильно отличалось в зависимости от региона.

Однако тогда вопрос ядерного оружия в сознании украинцев значительно уступал по актуальности другим вопросам: на вопрос, какие проблемы больше всего беспокоят украинцев, только 5% к топ-проблемам причисляли вопрос ядерного оружия.

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