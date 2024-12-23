Правоохранительный комитет поддержал декриминализацию порнографии

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №12191 о декриминализации порнографии.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

11 парламентариев поддержали это решение, 2 - воздержались.

"Это именно ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ порно. Это НЕ "легализация порно" - оно легализовано, и мы уже пару лет миллионы налогов с того же самого OnlyFans собираем. Коротко - мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все. Это - "декриминализация порно". Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в веб-камерах) И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото", - пояснил Железняк.

Нардеп отметил, что ко второму чтению еще будет много доработок.

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