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ВР (27377) порнография (209) декриминализация (53) Железняк Ярослав (407)

Правоохранительный комитет поддержал декриминализацию порнографии

Правоохоронний комітет ВР підтримав декриміналізацію порно

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №12191 о декриминализации порнографии.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

11 парламентариев поддержали это решение, 2 - воздержались.

"Это именно ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ порно. Это НЕ "легализация порно" - оно легализовано, и мы уже пару лет миллионы налогов с того же самого OnlyFans собираем. Коротко - мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все. Это - "декриминализация порно". Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в веб-камерах) И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото", - пояснил Железняк.

Нардеп отметил, что ко второму чтению еще будет много доработок.

Читайте также: БЭБ получил информацию об украинских пользователях OnlyFans: начались обыски
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Топ комментарии
+26
Дуже погана новина для цілого прошарка поліцейських-дармоїдів, які десятиліттями отримували звання і підвищення або вимагали гроші, залякуючи людей цим "злочином"...
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23.12.2024 12:35
+8
нарешті... тема № 1 серед всіх тем на тлі війни... це мабуть такий прийом - якщо кругом все дуже й дуже погано, переключитись на щось нейтральне - порнографія, вторинне перейменування вулиць, пушкін в Одесі... що ще?
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23.12.2024 12:32
+7
Люди,яким платили гроші за стукання пенісами по клавішам піяніно не можуть по інакшому відноситись до порно...
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23.12.2024 12:47
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нарешті... тема № 1 серед всіх тем на тлі війни... це мабуть такий прийом - якщо кругом все дуже й дуже погано, переключитись на щось нейтральне - порнографія, вторинне перейменування вулиць, пушкін в Одесі... що ще?
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23.12.2024 12:32 Ответить
Більше грошей в бюджет і менше хабара поліцаям.
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23.12.2024 13:25 Ответить
хай полицаи теперь друг дружку на онлифансах жарят.
я заплачу. но это не точно.
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23.12.2024 13:43 Ответить
, а прийдеться, я маю на увазі їм гатитись в туза на онліфансі, бо ж відділи позакривають, грошей їм на перегляд порнухи давати не будуть, а жити ж за щось треба.
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23.12.2024 15:15 Ответить
Ну а як не підтримати то що є основою роботи в держструкурах
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23.12.2024 12:33 Ответить
Дуже погана новина для цілого прошарка поліцейських-дармоїдів, які десятиліттями отримували звання і підвищення або вимагали гроші, залякуючи людей цим "злочином"...
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23.12.2024 12:35 Ответить
Розширяють податкову базу. Геть-манцеву буде що общіпувати
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23.12.2024 12:36 Ответить
він і так вже їх общипує, але прибере конкурентів халявщиків поліцаїв, що брили їх просто так на бабки.
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23.12.2024 15:17 Ответить
Це саме ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ порно. Це НЕ "легалізація порно" - воно легалізовано, і ми вже як пару років ...
Тобто це як ? Вже 2 роки все було легально , але все одно - кримінально переслідувалось ?
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23.12.2024 12:37 Ответить
Дивитися було можна. Не можна було виготовляти, зберігати та розповсюджувати, як я зрозумів.
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23.12.2024 12:42 Ответить
ми вже як пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо. Джерело: https://censor.net/ua/n3526566
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23.12.2024 13:01 Ответить
за перегляд відальності немає, є поки за виготовлення і поширення, тобто якщо ти скачав і через торент роздаєш можуть статтю вклепати. а про легалізовано, малось на увазі, що податки з жоходів отриманих на онліфансі вже вимагають.
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23.12.2024 15:19 Ответить
Ну слава Богу.Депутат аналтабу мабуть постарався.
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23.12.2024 12:38 Ответить
А після цього рішення часть співробітників змінила профіль роботи. А керівництво очолило порно структуру
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23.12.2024 12:38 Ответить
Перемога.
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23.12.2024 12:44 Ответить
Люди,яким платили гроші за стукання пенісами по клавішам піяніно не можуть по інакшому відноситись до порно...
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23.12.2024 12:47 Ответить
Маємо! В такому випадку Ілля Кива демонстрував еротичну культуру, сміливість перед законом і знав про легальність порно наперед.
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23.12.2024 12:51 Ответить
Депуптатопутани і так порногрфією займаються постійно не ховаючись.
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23.12.2024 12:52 Ответить
А якщо легалізувати наркотики та замовні вбивства - уявляєте скільки грошей до бюджету зібрати можна?
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23.12.2024 13:04 Ответить
Слуги Народу легалізовують свою діяльність !
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23.12.2024 13:14 Ответить
"в САвєцкам Саюзє сєкса нєт"(с)
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23.12.2024 13:16 Ответить
Давно пора. Порно це чудово.
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23.12.2024 14:05 Ответить
Піпец "злочин"... В одному ряду з дебільними "культурними цінностями" Чому жінка не може продавати свої ню-фото, а чоловіки їх купувати?, Дебіли ***..
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23.12.2024 14:16 Ответить
Декриміналізація порно - це, звісно, важливе питання для обговорення в мирний час, але зараз є набагато серйозніші проблеми, які потребують уваги.
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23.12.2024 14:31 Ответить
податки, нє?
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23.12.2024 15:20 Ответить
Це треба було зробити давно,а зараз і поготів! Ми ж в цивілізацію йдемо чи куди? А в нормальних країнах доросле порно декриміналізоване ще на початку двадцятого століття.
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24.12.2024 07:21 Ответить
 
 