YouTube в России фактически заблокирован, - СМИ

В России наблюдаются проблемы с работой YouTube. Эксперты говорят о фактической блокировке видеохостинга.

Об этом пишет русская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Трафик YouTube в России снизился до 20% от нормы. Сервис мониторинга Google показывает сейчас 8,5 пунктов для российского трафика.

Эксперты отмечают, что до замедления этот показатель был равен 40 пунктам. То есть можно говорить о настоящей блокировке YouTube.

В России начали ограничивать работу YouTube летом. Сначала "Ростелеком" объяснил снижение скорости загрузки видео "техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего компании Google", затем власти признали, что замедление было преднамеренным. Последняя, самая серьезная волна замедления, началась на прошлой неделе и продолжается до сих пор.

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