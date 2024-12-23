РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9894 посетителя онлайн
Новости
5 476 30
YouTube (104) россия (93011) блокирование (459)

YouTube в России фактически заблокирован, - СМИ

У Росії фактично блокують YouTube

В России наблюдаются проблемы с работой YouTube. Эксперты говорят о фактической блокировке видеохостинга.

Об этом пишет русская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Трафик YouTube в России снизился до 20% от нормы. Сервис мониторинга Google показывает сейчас 8,5 пунктов для российского трафика.

Эксперты отмечают, что до замедления этот показатель был равен 40 пунктам. То есть можно говорить о настоящей блокировке YouTube.

В России начали ограничивать работу YouTube летом. Сначала "Ростелеком" объяснил снижение скорости загрузки видео "техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего компании Google", затем власти признали, что замедление было преднамеренным. Последняя, самая серьезная волна замедления, началась на прошлой неделе и продолжается до сих пор.

Также читайте: Ограничение доступа к YouTube в России свидетельствует о неуверенности властей в легитимности своих действий, - Госдеп
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Хай спілкуютьця берестовими грамотами! 😁
показать весь комментарий
23.12.2024 13:30
+11
ютюб ваш піндоскі нам ваще небіл нужон
как і нікогда не нужон небіл ні Нагорній Карабах ні сірія
Чекаємо заяви: "нам і Украіна нікогда то небіла нужна"
гойда
показать весь комментарий
23.12.2024 13:35
+11
Как говорило ***** свою любимую поговорку, курочка по зернышку тук-тук-тук. ***** потихоньку реализует свою мечту превратить Сосию в северную корею. Чтобы вся срана стояла с флажками вдоль дорог и радостно приветствовала когда он будет ехать из одного своего замка в другой. К сожалению ***** не ограничится своей сраной, а хочет сделать так со всем мирок. Даже Трамп с Маском в восторге от диктатуры и перенимают опыт как такое же сделать в США
показать весь комментарий
23.12.2024 13:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай спілкуютьця берестовими грамотами! 😁
показать весь комментарий
23.12.2024 13:30 Ответить
Можна ще в рельсу вдарити ...
показать весь комментарий
23.12.2024 13:38 Ответить
Так це хто писати вміє.....
показать весь комментарий
23.12.2024 13:39 Ответить
Вони берестовими грамотами вже жопу підтирають-так що тут тоже в них проблема
показать весь комментарий
23.12.2024 13:47 Ответить
через ВПН всі сидять
показать весь комментарий
23.12.2024 13:31 Ответить
Як читав на хабрі, то там складніше все. Простим впн не обійдешся.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:37 Ответить
Принимают закон о уголовной ответственности за VPN
показать весь комментарий
23.12.2024 13:38 Ответить
Прийняти вони можуть багато чого. "Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения".
А кацапи дуже добре вміють найобувати власну державу. Згадайте совок чи постсовок. Несплата податків тільки в постсовку вважається чуть не героїзмом.
показать весь комментарий
23.12.2024 14:00 Ответить
Прямо бачу, як отряди путіна, оті поїхавші бабки з ютуба, сидять, жують губи, реєструючись на ВПН сервері, та оплачують річну абонплату кріптою
показать весь комментарий
23.12.2024 13:54 Ответить
через впн теж блокують і швидкість набагато менша. і писали, що на кацапії блокуютьроботу впн сервісів.
показать весь комментарий
23.12.2024 16:17 Ответить
ютюб ваш піндоскі нам ваще небіл нужон
как і нікогда не нужон небіл ні Нагорній Карабах ні сірія
Чекаємо заяви: "нам і Украіна нікогда то небіла нужна"
гойда
показать весь комментарий
23.12.2024 13:35 Ответить
у Майкла Накі справи з N-VPN різко пішли вгору.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:36 Ответить
скоро на рашці буде повна ізоляція від світу. північна корея-2.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:40 Ответить
Та рубаните им уже Гугл и Майкрософт, пусть голубями общаются
показать весь комментарий
23.12.2024 13:40 Ответить
Как говорило ***** свою любимую поговорку, курочка по зернышку тук-тук-тук. ***** потихоньку реализует свою мечту превратить Сосию в северную корею. Чтобы вся срана стояла с флажками вдоль дорог и радостно приветствовала когда он будет ехать из одного своего замка в другой. К сожалению ***** не ограничится своей сраной, а хочет сделать так со всем мирок. Даже Трамп с Маском в восторге от диктатуры и перенимают опыт как такое же сделать в США
показать весь комментарий
23.12.2024 13:42 Ответить
Скоро в кріпаки росіян запишуть-кацапи ******* в баріна кріпаками працювать
показать весь комментарий
23.12.2024 13:44 Ответить
Ху-йло зря ресурси тратить на ці заборони.

Кацап від природи уй'обок і людоїд і ніякий Ютьюб того не змінить...
показать весь комментарий
23.12.2024 13:50 Ответить
Зашибісь. Значить рос пропаганда не справляється шо були вимушені просто відрубати
показать весь комментарий
23.12.2024 13:50 Ответить
Навіщо москалям та ворожа мордокнижка? У них же є скрепний рутуб з гівна та палиць.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:53 Ответить
это чтобы застоя не было ...сейчас все по библиотекам , музеям и т.д ломанутся .... но это не точно
показать весь комментарий
23.12.2024 13:55 Ответить
Ти думаєш китайці тільки в Китаї живуть?)
показать весь комментарий
23.12.2024 14:10 Ответить
Куча китайский блогеров что именно живут в Китае.
Для примера есть такая блогерша Naomi 'Sexy Cyborg'. Техноблогер и изобретатель, живёт городе Шэньчжэнь.
показать весь комментарий
23.12.2024 14:26 Ответить
На правільному путі таварисчі ....
показать весь комментарий
23.12.2024 14:03 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2024 14:18 Ответить
добро пожаловать в ГУЛАГ
показать весь комментарий
23.12.2024 14:28 Ответить
Телеграм ФСБ працює в Україні,та приносить девіденти.
показать весь комментарий
23.12.2024 16:56 Ответить
кацапским отродьям вообще ничего не нужно!лишь бы ***** их **** во все щели!
показать весь комментарий
23.12.2024 17:37 Ответить
Мабуть прийшов час пояснювати насєлєнію кацапії нащо вони дохнуть останні три роки і яку чудову перемогу всі вони врешті отримали) А як це зробити з Yotube? Коли там навіть родича свого можна побачити у сводках наших ЗСУ про "дрони і розкидані ноги")))
показать весь комментарий
23.12.2024 22:45 Ответить
 
 