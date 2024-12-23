YouTube в России фактически заблокирован, - СМИ
В России наблюдаются проблемы с работой YouTube. Эксперты говорят о фактической блокировке видеохостинга.
Об этом пишет русская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ.
Трафик YouTube в России снизился до 20% от нормы. Сервис мониторинга Google показывает сейчас 8,5 пунктов для российского трафика.
Эксперты отмечают, что до замедления этот показатель был равен 40 пунктам. То есть можно говорить о настоящей блокировке YouTube.
В России начали ограничивать работу YouTube летом. Сначала "Ростелеком" объяснил снижение скорости загрузки видео "техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего компании Google", затем власти признали, что замедление было преднамеренным. Последняя, самая серьезная волна замедления, началась на прошлой неделе и продолжается до сих пор.
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А кацапи дуже добре вміють найобувати власну державу. Згадайте совок чи постсовок. Несплата податків тільки в постсовку вважається чуть не героїзмом.
как і нікогда не нужон небіл ні Нагорній Карабах ні сірія
Чекаємо заяви: "нам і Украіна нікогда то небіла нужна"
гойда
Кацап від природи уй'обок і людоїд і ніякий Ютьюб того не змінить...
Для примера есть такая блогерша Naomi 'Sexy Cyborg'. Техноблогер и изобретатель, живёт городе Шэньчжэнь.