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Германия передала Украине пакет военной помощи: IRIS-Т, Patriot, Gepard и Leopard
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. Туда вошли системы ПВО IRIS-T, а также 2 пусковые установки к Patriot.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны ФРГ.
Что вошло в пакет помощи:
- 15 танков Leopard 1 A5:
- 2 зенитные самоходные зенитные установки Gepard с запчастями;
- 30 бронеавто MRAP с противоминной защитой;
- самоходная гаубица PzH 2000;
- 12 броневиков с системами кинетической обороны;
- 7 десантных джипов Caracal;
- ЗРК IRIS-T SLM с ракетами;
- ЗРК ИРИС-Т СЛС;
- 2 пусковые установки Patriot;
- 2 радара TRML-4D;
- боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
- 30 БПЛА Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
- 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
- 45 дайвинг-скутеров;
- 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;
- 120 гранатометов GMW,
- 200 пулеметов MG4,
- 420 винтовок MK 556,
- 80 снайперских винтовок HLR 338,
- 100 винтовок CR 308;
- 52 000 снарядов 155 мм,
- управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.
Также Германия передала Украине генераторы, палатки, турникеты, патроны для стрелкового оружия, минометные боеприпасы 120 мм, мины и оборудование для разминирования.
Топ комментарии
+24 Pawlo Kit
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+17 володимир омельянов
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Пожалуйста, подождите...
Чи, як будь якій зе-слуга ЛЯПНУЛИ відвертої брехні в надії, що вам "і так повірять"?
А в зв'язку з масштабністю нашої війни нам би краще підійшло би ДЕСЯТЬ-ДВАДЦЯТЬ радарів TRML-2D TRML-3D, чим "новітній та пафосний" ОДИН радар TRML-4D !!!
По перше старих радарів в продажу немає. По друге навіщо нам дуже старі радари, які працюють на 45 км, супроводжують кілька цілей, не пашуть проти балістики, дронів і крилатих ракет на висоті 50-100 метрів. Коли можна мати найновіші на 250 км з радаром АФАР на GaN транзисторах. Які працюють по 1500 ЛЮБИМ цілям. В нас на вересень було вже 13. Плюс 2. І ще 9 у замовленні. 24*20 - стільки TRML-3D навіть виготовити не встигли. Іноді краще жувати.
2. TRML-3D зараз на озброєнні тільки у США = 50 штук!
3. "старий" TRML-3D виробляється з 2004 року.
4. TRML-2D не 45 км, а 60 км - для рашистського мотлоху велика роздільна здатність не потрібна.
5. у нас фронт 1000+ км, нам НЕ у глибину дивитися потрібно, а ДИРКИ на протязі фронту затикати потрібно!
Іноді краще жувати - от піди та ПО ЖУЙ!
До "морських варіантів" БІЛЬШЕ вимог, а не до наземних.
НЕ AN/SPS-75, та НЕ 13 штук!
А TRML-3D з дальністю 200 км і 50 штук!
"With more than 50 radars in service with Coast Guards and Navies worldwide, our TRS-3D naval radar has proven itself"
https://www.hensoldt.net/news/hensoldt-provides-us-coast-guard-with-naval-radars/
"
Береговая охрана США заключила с HENSOLDT дополнительный контракт стоимостью около 10 млн. долларов на поставку еще одного радара последней версии «Baseline D», который будет установлен в учебном центре Береговой охраны (TRACEN) в Петалуме/Калифорния. На сегодняшний день HENSOLDT поставила 12 радаров для программы NSC Береговой охраны США.
«Более 50 радаров находятся на вооружении береговой охраны и ВМС по всему миру, и наш морской радар TRS-3D зарекомендовал себя», - говорит генеральный директор HENSOLDT Томас Мюллер. «Мы гарантируем, что наши клиенты извлекут выгоду из постоянного совершенствования технологий».
TRS-3D Baseline D, с обозначением в США AN/SPS-75, использует технологию нитрида галлия (GaN) и твердотельного излучателя для обеспечения традиционной надежной работы TRS-3D, одновременно повышая надежность и возможности для будущего развития."
P.S. на кораблі військовому радар треба поставити на дах, встромити в розетку і підключити до СУО. На землі треба потужний дах, потужний генератор, та потужну систему зв'язку і керування возити за радаром.
Для морського базування потрібен ЗАХИСТ від морської води, від вібрації, система компенсації коливання, система перетворювання електрики з судової мережі.
А для наземної тільки ВАНТАЖІВКА з генератором!
Але, одне просте питання. Для нас вже кілька років британці і турки будують кілька кораблів з дуже потужною ППО. Чому ми три роки тому не просили поставити ті системи ППО прямо зараз, без кораблів?
"в Туреччині ще в середині 2021 року почали будувати перший корвет для України, який спустили на воду в Стамбулі в жовтні 2022 році. Вже набрали екіпаж. Зараз корабель ще проходить випробування."
І коли корабель ПРИЙМАЄ екіпаж, то все внутрішнє спорядження вже ВСТАНОВЛЕНО.
Корабель проходить ВИПРОБУВАННЯ вже більше ДВОХ РОКІВ.
І дітки депутатів, які просто здриснули, це ОДЕ.
А дітки адміралів, які знаходяться на ДІЙСНОЙ службі, отримають зарплатню та вислугу - зовсім ІНШЕ.
І далі будеш наполягати як БАРАН?
Коли я тебе питаю "нафіга там два роки сидить повний екіпаж"?!!
Ти у Києві взагалі колись був?
Зараз тут теж людолови лютують.
А загалом, дуже значна допомога, спасибі Німеччині!