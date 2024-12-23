РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9812 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
5 626 44
Германия (6728) помощь (7424) война в Украине (1151)

Германия передала Украине пакет военной помощи: IRIS-Т, Patriot, Gepard и Leopard

Німеччина передала пакет допомоги Україні

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. Туда вошли системы ПВО IRIS-T, а также 2 пусковые установки к Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны ФРГ.

Что вошло в пакет помощи:

  • 15 танков Leopard 1 A5:
  • 2 зенитные самоходные зенитные установки Gepard с запчастями;
  • 30 бронеавто MRAP с противоминной защитой;
  • самоходная гаубица PzH 2000;
  • 12 броневиков с системами кинетической обороны;
  • 7 десантных джипов Caracal;
  • ЗРК IRIS-T SLM с ракетами;
  • ЗРК ИРИС-Т СЛС;
  • 2 пусковые установки Patriot;
  • 2 радара TRML-4D;
  • боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
  • 30 БПЛА Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
  • 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
  • 45 дайвинг-скутеров;
  • 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;
  • 120 гранатометов GMW,
  • 200 пулеметов MG4,
  • 420 винтовок MK 556,
  • 80 снайперских винтовок HLR 338,
  • 100 винтовок CR 308;
  • 52 000 снарядов 155 мм,
  • управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
  • 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.

Также Германия передала Украине генераторы, палатки, турникеты, патроны для стрелкового оружия, минометные боеприпасы 120 мм, мины и оборудование для разминирования.

Читайте также: Трамп пообещал ЕС продолжить поставки оружия Украине после инаугурации, - FT
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
Щиро дякуємо.
показать весь комментарий
23.12.2024 14:48
+18
Гепарди проти шахедів як лікар прописав. Їх побільше потрібно
А загалом, дуже значна допомога, спасибі Німеччині!
показать весь комментарий
23.12.2024 15:10
+17
Дякуємо Німечині за допомогу !
показать весь комментарий
23.12.2024 15:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щиро дякуємо.
показать весь комментарий
23.12.2024 14:48 Ответить
Ну... на пару тижнів війни вистачить...
показать весь комментарий
23.12.2024 14:51 Ответить
Так казав ЗЕРОтустра...
показать весь комментарий
23.12.2024 15:11 Ответить
Шуткуєшь? Не доречно. Подивись скільки радари TRML-4D коштують і скільки їх на озброєнні. Підказую, в Україні їх в 15 разів більше ніж у всьому світі разом взятому. І ще є заказані. Які поставити може тільки Німеччина.
показать весь комментарий
23.12.2024 15:31 Ответить
Посилання на підтвердження своїх слів ви МАЄТЕ?!
Чи, як будь якій зе-слуга ЛЯПНУЛИ відвертої брехні в надії, що вам "і так повірять"?
А в зв'язку з масштабністю нашої війни нам би краще підійшло би ДЕСЯТЬ-ДВАДЦЯТЬ радарів TRML-2D TRML-3D, чим "новітній та пафосний" ОДИН радар TRML-4D !!!
показать весь комментарий
23.12.2024 16:02 Ответить
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992 Посилання маю.
По перше старих радарів в продажу немає. По друге навіщо нам дуже старі радари, які працюють на 45 км, супроводжують кілька цілей, не пашуть проти балістики, дронів і крилатих ракет на висоті 50-100 метрів. Коли можна мати найновіші на 250 км з радаром АФАР на GaN транзисторах. Які працюють по 1500 ЛЮБИМ цілям. В нас на вересень було вже 13. Плюс 2. І ще 9 у замовленні. 24*20 - стільки TRML-3D навіть виготовити не встигли. Іноді краще жувати.
показать весь комментарий
23.12.2024 16:28 Ответить
1. у твоєму "посиланні" нічого НЕМАЄ про "в 15 разів більше".
2. TRML-3D зараз на озброєнні тільки у США = 50 штук!
3. "старий" TRML-3D виробляється з 2004 року.
4. TRML-2D не 45 км, а 60 км - для рашистського мотлоху велика роздільна здатність не потрібна.
5. у нас фронт 1000+ км, нам НЕ у глибину дивитися потрібно, а ДИРКИ на протязі фронту затикати потрібно!
Іноді краще жувати - от піди та ПО ЖУЙ!
показать весь комментарий
23.12.2024 16:58 Ответить
Кацапе, ти на Цензорі маєш якісь особливі привілеї, що так вільно займаєшся тут *********** агітацією?
показать весь комментарий
23.12.2024 17:13 Ответить
приповзло зе-бото-лайно та заволало "це все рашистьське ІПСООООО" ?!!!
показать весь комментарий
23.12.2024 17:15 Ответить
Тороль, зникни просто, сходи до каси,там вже черга підійшла, мівіни на вечір закупиш..
показать весь комментарий
23.12.2024 17:26 Ответить
... це мені пише УЙО яке постійно міняє акаунт та ВПН?
показать весь комментарий
23.12.2024 17:34 Ответить
Я фізично в королівстві румунія, післязавтра повертаютсь. А ти троль на дистанційному керуванні, чекаєш поки янукєвича повернуть,чи СБУ швидше за тобою прийде.
показать весь комментарий
23.12.2024 19:39 Ответить
В посиланні є що в нас 15. Є 1(один) на озброєнні німців. Все. У США є 13 старих AN/SPS-75 морського базування. Вимий очі від сечі та подивись свої посилання ще раз. А ліпше протерезвій для початку. Чи підрости на декілька років. Що там раніше наступить.
показать весь комментарий
23.12.2024 17:16 Ответить
Наземні системо ДОРОБЛЯЮТЬ до "морського базування"!
До "морських варіантів" БІЛЬШЕ вимог, а не до наземних.
НЕ AN/SPS-75, та НЕ 13 штук!
А TRML-3D з дальністю 200 км і 50 штук!
"With more than 50 radars in service with Coast Guards and Navies worldwide, our TRS-3D naval radar has proven itself"
https://www.hensoldt.net/news/hensoldt-provides-us-coast-guard-with-naval-radars/
показать весь комментарий
23.12.2024 17:30 Ответить
Мені би кило гвоздиків та молоток побільше. Я б тебе навчив читати твої лінки.
"

Береговая охрана США заключила с HENSOLDT дополнительный контракт стоимостью около 10 млн. долларов на поставку еще одного радара последней версии «Baseline D», который будет установлен в учебном центре Береговой охраны (TRACEN) в Петалуме/Калифорния. На сегодняшний день HENSOLDT поставила 12 радаров для программы NSC Береговой охраны США.

«Более 50 радаров находятся на вооружении береговой охраны и ВМС по всему миру, и наш морской радар TRS-3D зарекомендовал себя», - говорит генеральный директор HENSOLDT Томас Мюллер. «Мы гарантируем, что наши клиенты извлекут выгоду из постоянного совершенствования технологий».

TRS-3D Baseline D, с обозначением в США AN/SPS-75, использует технологию нитрида галлия (GaN) и твердотельного излучателя для обеспечения традиционной надежной работы TRS-3D, одновременно повышая надежность и возможности для будущего развития."

P.S. на кораблі військовому радар треба поставити на дах, встромити в розетку і підключити до СУО. На землі треба потужний дах, потужний генератор, та потужну систему зв'язку і керування возити за радаром.
показать весь комментарий
23.12.2024 18:06 Ответить
P.S. на кораблі військовому радар треба поставити на дах, встромити в розетку і підключити до СУО. На землі треба потужний дах, потужний генератор, та потужну систему зв'язку і керування возити за радаром.
Для морського базування потрібен ЗАХИСТ від морської води, від вібрації, система компенсації коливання, система перетворювання електрики з судової мережі.
А для наземної тільки ВАНТАЖІВКА з генератором!
показать весь комментарий
23.12.2024 18:13 Ответить
То все маячня від невігластва.
Але, одне просте питання. Для нас вже кілька років британці і турки будують кілька кораблів з дуже потужною ППО. Чому ми три роки тому не просили поставити ті системи ППО прямо зараз, без кораблів?
показать весь комментарий
23.12.2024 18:23 Ответить
може тому, що на тих "потужних кораблях" сидять дітки наших адміралів ухиляючись від фронту?
"в Туреччині ще в середині 2021 року почали будувати перший корвет для України, який спустили на воду в Стамбулі в жовтні 2022 році. Вже набрали екіпаж. Зараз корабель ще проходить випробування."
показать весь комментарий
23.12.2024 18:30 Ответить
Дітки і в Монакському чі Монте-Карлівському батальйоні не сумують. Ні не тому. А тому що промислово розвинені країни корпус корвета чи есмінця будують рік. І в корпусі 90% ваги готового корабля. Але тільки 10% його вартості. А інші 90% будують і монтують ще кілька років. І ще тривалий час випробувань і виправлення усіляких багів. І екіпаж при цьому присутній. По перше їм не треба скажені гроші платити, як фахівцям ТНК ВПК. По друге їм потім все це ремонтувати і обслуговувати. А матроси (і навіть офіцери) МІТ і КалТех дипломів не мають.
показать весь комментарий
23.12.2024 19:45 Ответить
Ти рік спуску на воду не подивився?
І коли корабель ПРИЙМАЄ екіпаж, то все внутрішнє спорядження вже ВСТАНОВЛЕНО.
Корабель проходить ВИПРОБУВАННЯ вже більше ДВОХ РОКІВ.
І дітки депутатів, які просто здриснули, це ОДЕ.
А дітки адміралів, які знаходяться на ДІЙСНОЙ службі, отримають зарплатню та вислугу - зовсім ІНШЕ.
показать весь комментарий
23.12.2024 20:03 Ответить
Не дивився. Бо і так пам'ятаю скільки між спуском на воду і прийманням на озброєння часу має пройти. Загуглі Ada-class corvette та подивись на турецькі і пакистанські корвети "Ада".
показать весь комментарий
23.12.2024 20:13 Ответить
Подивився: 1-3 роки на ВСЕ будівництво!
І далі будеш наполягати як БАРАН?
показать весь комментарий
23.12.2024 20:48 Ответить
Ну. Який сенс сперечатися зі сліпим чи шлангом? Пакистанський один на озброєнні. Три інших ні. Спущені на воду 1.5-2.5 років тому. І це без форс-мажору. А наші навіть дообладнання і випробування повинні були в Миколаєві проходити. І до речі - нафіга той корвет на 2400 тонн нам зараз? Щоби що? Моолукську протоку патрулювати, чи в Чорне море проти всього флоту, авіації і берегових батарей ПКР в останній бій піти?
показать весь комментарий
23.12.2024 21:45 Ответить
Це ти в мене питаєш "нафіга нам корвет"?!
Коли я тебе питаю "нафіга там два роки сидить повний екіпаж"?!!
показать весь комментарий
23.12.2024 21:50 Ответить
Нехай сидить. Там менше 100 осіб і усього кілька офіцерів. Включно з пілотами. У любому барі у Києві більше сидить і пердить.
показать весь комментарий
23.12.2024 22:05 Ответить
Ну-ну, назви мені хоч ОДИН бар Києва, де є 100 посадкових місць.
Ти у Києві взагалі колись був?
Зараз тут теж людолови лютують.
показать весь комментарий
23.12.2024 22:24 Ответить
Був не раз. В бари не заходив. Бухав у парках, на вокзалі, на природі, на банковій, Хрещатику, на майдані Незалежності. Біля верховної ради спав бухий вдень, а молоді пари на моєму фоні фотографувались. Кабінет міністрів з обох сторін обісцяв. Багато цікавого було, в барах не бував.
показать весь комментарий
23.12.2024 22:33 Ответить
Ординець, тобі немає чим зайнятися, крім як язиком різну галіматью тут ляпати, а ну, здрисни додому на страну, с..у
показать весь комментарий
23.12.2024 17:24 Ответить
Дякуємо Німечині за допомогу !
показать весь комментарий
23.12.2024 15:03 Ответить
Гепарди проти шахедів як лікар прописав. Їх побільше потрібно
А загалом, дуже значна допомога, спасибі Німеччині!
показать весь комментарий
23.12.2024 15:10 Ответить
Щиро дякуємо за допомогу
показать весь комментарий
23.12.2024 15:11 Ответить
Сьгодні шольц не ковбаса!
показать весь комментарий
23.12.2024 15:18 Ответить
А якшо ковбаса, то не ліверна
показать весь комментарий
23.12.2024 15:21 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
23.12.2024 15:34 Ответить
Чудовий набір чудових девайсів. Все в тему.
показать весь комментарий
23.12.2024 15:40 Ответить
Слава Богу за друзів з Німеччини.
показать весь комментарий
23.12.2024 15:43 Ответить
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ !)
показать весь комментарий
24.12.2024 08:25 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2024 08:28 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
25.12.2024 03:25 Ответить
 
 