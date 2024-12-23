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Киев (24765) Киевская область (3926) ДТЭК (502) отключение света (398) Днепропетровская область (102) Черкасская область (11)

В Киеве и ряде регионов введены экстренные отключения. Ситуация в энергосистеме сложная, - ДТЭК

світло,відключення

23 декабря 2024 года в Украину возвращаются обесточивания. В Киеве и ряде регионов применяются графики аварийных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая области: экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

"Киев, Днепр! Укрэнерго дало команду на экстренные отключения. Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему. Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", - сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны из-за последствий обстрелов российской федерацией в Киеве применяются графики аварийных отключений электроэнергии", - отметили в КГВА.

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"По команде НЭК "Укрэнерго", сегодня, 23 декабря, с 14:11 до 16:00 по Черкасской области применены аварийные отключения электроэнергии", - отметил председатель ОВА Игорь Табурец.
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Топ комментарии
+11
у ахметова складно..підкиньте ще пару млрд валютних грантів
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23.12.2024 14:52
+8
а що сталось? ще вчора всі кричали що відключень не буде, погода дозволяє, а ту як всрались - "арєшнік" не прилітав, причина в чому?
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23.12.2024 15:02
+7
73% про ядерну зброю мріють... а тут енергії на опалення не вистачає.
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23.12.2024 14:52
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Правила форума Совет форумчан
у ахметова складно..підкиньте ще пару млрд валютних грантів
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23.12.2024 14:52 Ответить
73% про ядерну зброю мріють... а тут енергії на опалення не вистачає.
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23.12.2024 14:52 Ответить
А що роблять 20% невдах. При такому підході к людям тобі тільки і залишиться скиглити, бо за вас голосувати ніхто не буде. Я теж не вважаю, що Зеленський має бути президентом, і за нього не голосував. Но я поважаю населення України і думаю що свою помилку вони виправлять, а ти скиглиш далі
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23.12.2024 15:07 Ответить
Скиглиш якраз ти, як якась підарська підзаборна баба.
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23.12.2024 15:10 Ответить
Багатий лексикон, приємно читати.
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23.12.2024 15:12 Ответить
Так, вони обидва дегенерати, але хто ви, невже зараз та ситуація у країні, коли варто оцінювати їх лексикон, нас вбивають, а ви дивитися з окремого пагорба на обмежених у своїх думках людей і щось кукурікаєте, що ж це за захист країни, скажіть, що ви хоч щось для України зробили, щоб не було так тяжко думати про глупство людей
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23.12.2024 15:45 Ответить
Може так статися що це пов'язано...
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23.12.2024 15:20 Ответить
ти такий наївний?
скоріше вони біткоїни МАЙНЯТЬ!!!
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23.12.2024 17:13 Ответить
а що сталось? ще вчора всі кричали що відключень не буде, погода дозволяє, а ту як всрались - "арєшнік" не прилітав, причина в чому?
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23.12.2024 15:02 Ответить
̶Т̶о̶п̶а̶з̶ Укренерго дало команду на екстрені відключення - ось і вся причина.
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23.12.2024 15:05 Ответить
Не сідайте в ліфти ", - https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/?locale=ru_RU повідомив генеральний директор
-----------
Може краще графіки дайте? Що значить не сідати в ліфти, коли ти на 9-15-26 поверсі живеш?!
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23.12.2024 15:05 Ответить
Згоден повністю, но для цього мозку треба мати
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23.12.2024 15:10 Ответить
Там приховано слово "ніколи".
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23.12.2024 15:14 Ответить
А хтось так триндів, що ЕЕ у нас дофігіща й зиму без проблем пройдемо..

Щось наркоман небалакучий сьогодні. На діалізі після вихідних?
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23.12.2024 15:10 Ответить
" Споживання дуже високе"

Цікаво, якого біса високе споживання? Невже хтось гріється електрикою?
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23.12.2024 15:11 Ответить
Згоден. Дебільний аргумент. Тим паче, що погода нічим не відрізняється від вчорашньої
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23.12.2024 15:15 Ответить
Ну вчора була неділя. Щось підключили енергоємне...
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23.12.2024 15:19 Ответить
Криптомайнові ферми дЄрмака!
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23.12.2024 15:46 Ответить
Може майнять кріпту що почав дим валити?
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23.12.2024 15:18 Ответить
Майнінг кріпти зараз в Україні має бути поза законом...
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23.12.2024 15:27 Ответить
Буковель и прочие курорты заработали?
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23.12.2024 16:30 Ответить
Надіюсь то один з ядерних енергоблоків вже напрацьовує начинку Товстуна...
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23.12.2024 15:17 Ответить
вчора, 22 грудня, - День енергетика України. Відключення - в часть свята
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23.12.2024 15:30 Ответить
Укренерго ні в телеграмі, ні у фейсбуці цього не повідомляє. Тільки у ахметівської годівниці велике споживання. Мабуть прийшли рахунки за комуналку на палаци у Лондоні і Монако.
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23.12.2024 15:30 Ответить
Ну так завтра Святий вечір. Холодці варять та всяку здобу
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23.12.2024 15:34 Ответить
Стабільне енергопостачання України збережеться до кінця свят, якщо не буде обстрілів, - ексміністерка енергетики
Досі хтось здивований, як зрадники -навідники працюють?!
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23.12.2024 15:43 Ответить
Мабуть концерти кварталу закінчились.
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23.12.2024 15:53 Ответить
Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомляли, що українські енергетики тимчасово не надаватимуть повної інформації про стан енергетичної системи. Такі обмеження ввели нещодавно. Вони пов'язані з вимогами безпеки.

а шо удобно. одно **** peacedaballие везде, от войны до ахметовских шавок
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23.12.2024 15:55 Ответить
Пофіг.
За 3 роки навіть мегалінивий вже міг собі резервне живлення забезпечити.
Хай тепер замріяні та дебіли з цього приводу переживають.
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23.12.2024 15:59 Ответить
Еге ж, особливо пенсіонери та біженці зі сходу та півдня, закупили генератори, та встановили станції сонячних панелей! Пане, Вам потрібно бути ближче для людей!
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23.12.2024 16:50 Ответить
У пенсіонерів є діти, які хоча б 2-3 павербанка та газову плитку у змозі батькам підігнати. А більше пенсам і не потрібно.

Переселенці у Києві на правах іждивенців?
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23.12.2024 21:07 Ответить
Не повіриш - у мене теж є батьки.

За 3 роки у них вже павербанків більше, ніж пристроїв, які вони можуть живити.
Плюс купа ламп з акумами.

За 3 роки навіть жебрак здатен забезпечити собі хоча б мінімум комфорту під час відключень.
Треба тільки мати мізки і менше слухати заспокійливі заяви зелених підарасів.
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23.12.2024 21:13 Ответить
Вимикайте Кончу-Заспу і Козин - там найбільше споживання .
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23.12.2024 16:03 Ответить
Там зараз нікого нема. Всі в Монако і на Сейшелах.
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23.12.2024 16:38 Ответить
світла немає, може з годину, дивлячись з виснаження мого шестилітнього ноутбука, що залишилося 15 відсотків, але так і не пояснили загалом, що трапилося
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23.12.2024 16:10 Ответить
З початку війни нема жодного удару по ворожій енергетиці. Лохи, сидіть і далі в темряві.
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23.12.2024 16:37 Ответить
выс*рались гниды укрэнэрго и ахметов с зеленским на людей
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23.12.2024 16:53 Ответить
притомні ДЕРЖАВНИКИ, звісно, не зеленські, давно зкупили би та роздали своєму лохторату та притомним Громадянам по сонячній батареї (від 400Вт +), для розосередженея енергопотужності та стійкості енергосистеми.. але ж ми виживаємо за нелегітимної влади дермака-ібн зеленського.. то нема чого чекати від зрадників України....
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23.12.2024 17:18 Ответить
За відключення треба позбавляти права власності на стратегічні активи.
Не може Ахметов - зможуть інші.
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23.12.2024 17:41 Ответить
 
 