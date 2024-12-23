В Киеве и ряде регионов введены экстренные отключения. Ситуация в энергосистеме сложная, - ДТЭК

23 декабря 2024 года в Украину возвращаются обесточивания. В Киеве и ряде регионов применяются графики аварийных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая области: экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

"Киев, Днепр! Укрэнерго дало команду на экстренные отключения. Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему. Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", - сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны из-за последствий обстрелов российской федерацией в Киеве применяются графики аварийных отключений электроэнергии", - отметили в КГВА.

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"По команде НЭК "Укрэнерго", сегодня, 23 декабря, с 14:11 до 16:00 по Черкасской области применены аварийные отключения электроэнергии", - отметил председатель ОВА Игорь Табурец.