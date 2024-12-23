В Киеве и ряде регионов введены экстренные отключения. Ситуация в энергосистеме сложная, - ДТЭК
23 декабря 2024 года в Украину возвращаются обесточивания. В Киеве и ряде регионов применяются графики аварийных отключений электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая области: экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.
"Киев, Днепр! Укрэнерго дало команду на экстренные отключения. Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему. Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", - сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны из-за последствий обстрелов российской федерацией в Киеве применяются графики аварийных отключений электроэнергии", - отметили в КГВА.
"По команде НЭК "Укрэнерго", сегодня, 23 декабря, с 14:11 до 16:00 по Черкасской области применены аварийные отключения электроэнергии", - отметил председатель ОВА Игорь Табурец.
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скоріше вони біткоїни МАЙНЯТЬ!!!
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Може краще графіки дайте? Що значить не сідати в ліфти, коли ти на 9-15-26 поверсі живеш?!
Щось наркоман небалакучий сьогодні. На діалізі після вихідних?
Цікаво, якого біса високе споживання? Невже хтось гріється електрикою?
Досі хтось здивований, як зрадники -навідники працюють?!
а шо удобно. одно **** peacedaballие везде, от войны до ахметовских шавок
За 3 роки навіть мегалінивий вже міг собі резервне живлення забезпечити.
Хай тепер замріяні та дебіли з цього приводу переживають.
Переселенці у Києві на правах іждивенців?
За 3 роки у них вже павербанків більше, ніж пристроїв, які вони можуть живити.
Плюс купа ламп з акумами.
За 3 роки навіть жебрак здатен забезпечити собі хоча б мінімум комфорту під час відключень.
Треба тільки мати мізки і менше слухати заспокійливі заяви зелених підарасів.
Не може Ахметов - зможуть інші.