Саперы обезвредили более 630 взрывоопасных предметов за неделю на Харьковщине, - ГСЧС

В течение недели на Харьковщине работали 28 пиротехнических расчетов, которые обезвредили 639 боеприпасов. В то же время высокий уровень минной опасности в регионе остается критическим.

Об этом сообщил начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области Артем Астахов во время брифинга в Медиацентре ХОВА, информирует Цензор.НЕТ.

С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обследовали более 10 тысяч гектаров территории, из которых 940 гектаров разминировали с помощью специализированных машин. Всего уничтожено 108 507 взрывоопасных предметов.

"Обращаю внимание на высокую степень минной опасности на Харьковщине, особенно на деоккупированных территориях. В течение недели зафиксирован 1 случай подрыва гражданского лица на ВНП, который произошел 20 декабря в поселке Солоницевка Харьковского района. Пострадавшую 73-летнюю женщину доставили в лечебное учреждение. Всего за время полномасштабной агрессии российских оккупантов, в результате подрывов на взрывоопасных предметах погибли 95 человек, 261 получил ранения различной степени тяжести. Призываю жителей области быть осторожными и соблюдать все правила противоминной безопасности и советы спасателей", - отметил Астахов.

Кроме разминирования, подразделения ГСЧС ликвидировали последствия восьми пожаров, вызванных обстрелами в районах Богодуховского, Купянского, Харьковского, Чугуевского и в городе Харькове. В результате атак погибли три человека, 15 получили ранения, среди них - 12-летняя девочка. Повреждения получили жилые дома, многоэтажки и объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, в 2024 году площадь потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территорий Украины сократилась до 139 000 км².

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