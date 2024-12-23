Зеленский присвоил дипломатический ранг руководителю аппарата ОП Витушок
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла руководителю аппарата ОП Марии Витушок.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента.
Зеленский присвоил дипломатические ранги еще двум работникам ОП. В частности, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла предоставлен руководителю службы государственного протокола и церемониала Офиса Президента Руслану Куроченко.
Заместителю руководителя Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ОП Марии Марченко присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
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Приспів:
ОП, хей-ОП!
ОП, хей ОП!
якщо менше - тоді тільки можна грати на піаніно як Боневтік!
Нужно ждать окончания войны, только потом можно будет спокойно и взвешено сделать анализ
всех событий и каждому воздать по делам его.
Керівниця Апарату Офісу президента України (з 2021 року), працює в Адміністрації/Офісі президента з 2015 року, на держслужбі понад 20 років
У липні 2021 року http://web.archive.org/web/20210711010618/https://www.president.gov.ua/documents/2882021-39361 призначена Керівницею Апарату Офісу Президента України.
У 2015-2019 роках - https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/59a732bb-abe1-4759-b951-9d9a3e81cad1/ заступниця керівника Головного департаменту Адміністрації (згодом - Офісу) президента України. Працювала в АП/ОП за каденційhttps://www.chesno.org/politician/325/ Петра Порошенка та https://www.chesno.org/politician/140206/ Володимира Зеленського.
З 2009 року http://web.archive.org/web/20220217000342/https://www.president.gov.ua/administration/office-management/kerivnik-aparatu-ofisu-prezidenta-******** працювала в Апараті Ради національної безпеки й оборони (РНБО), секретаріатах Міністерства закордонних справ та Кабінету міністрів. Держслужбовиця http://web.archive.org/web/20240126133826/https://www.kmu.gov.ua/npas/245962272 третього рангу. Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу.
З 2001 року http://web.archive.org/web/20220217000342/https://www.president.gov.ua/administration/office-management/kerivnik-aparatu-ofisu-prezidenta-******** працювала в МЗС на посадах в центральному апараті та в закордонній дипломатичній установі України.
Закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "міжнародні економічні відносини" (магістр).
Народилася у 1978 році.
Посади
2021-07-09 - ...
Керівниця Апарату Офісу президента України.