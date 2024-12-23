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Зеленский (19042) дипломаты (629) Офис Президента (1775)

Зеленский присвоил дипломатический ранг руководителю аппарата ОП Витушок

закон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла руководителю аппарата ОП Марии Витушок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента.

Зеленский присвоил дипломатические ранги еще двум работникам ОП. В частности, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла предоставлен руководителю службы государственного протокола и церемониала Офиса Президента Руслану Куроченко.

Заместителю руководителя Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ОП Марии Марченко присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
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Топ комментарии
+17
Це піздець
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23.12.2024 19:12
+16
Це ******** колись закінчиться - які ж них дипломати? - як з *** молоток
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23.12.2024 19:18
+10
Якщо особа закінчила Університет міжнародних відносин, то це пів біди. Але якщо закінчила ОГУЛЬНО (як наш Лідор ЗАУШНО невідомий юрфак), то це капєць у стилі дипломатичної повії у Болгарії. Бо якщо нема мізків, то є інша цікава частина тєла.
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23.12.2024 19:22
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у віртуальній країні Янелоха і не таке можливе....
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23.12.2024 19:11 Ответить
Це піздець
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23.12.2024 19:12 Ответить
Зелена недоросль, а точніше "дверь имя прилогательноє".
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23.12.2024 19:13 Ответить
What's the use of worrying?
What's the use of hurrying?
What's the use of anything?

Приспів:
ОП, хей-ОП!
ОП, хей ОП!
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23.12.2024 19:14 Ответить
Це ******** колись закінчиться - які ж них дипломати? - як з *** молоток
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23.12.2024 19:18 Ответить
якщо більше рукоятки молотка - то може замінити!
якщо менше - тоді тільки можна грати на піаніно як Боневтік!
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23.12.2024 19:47 Ответить
Якщо особа закінчила Університет міжнародних відносин, то це пів біди. Але якщо закінчила ОГУЛЬНО (як наш Лідор ЗАУШНО невідомий юрфак), то це капєць у стилі дипломатичної повії у Болгарії. Бо якщо нема мізків, то є інша цікава частина тєла.
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23.12.2024 19:22 Ответить
Ті смарагдові особи ще невідомо чи всі середню освіту мають .
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23.12.2024 19:34 Ответить
Друже, так не можна. Вони всі пройшли філіал Сорбонни у Буковелі. Заліки були в автоматичному режимі. Звідти й турборежим Верх. Ради. Правда щось цей режим зав'янув не розквітнув. А так було ТУРБОпотужно, що аж розумники (вони не голосували за зєлєнський свинарник) засумнівались.
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23.12.2024 19:55 Ответить
Клоун
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23.12.2024 19:24 Ответить
Просто yjeБАН...
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23.12.2024 19:24 Ответить
Такие новости даже обсуждать не хочется, стыдно, да и только.

Нужно ждать окончания войны, только потом можно будет спокойно и взвешено сделать анализ

всех событий и каждому воздать по делам его.
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23.12.2024 19:37 Ответить
Сексологині вже поставлені на поток.
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23.12.2024 19:39 Ответить
Усі вони випускники трускавецької академії. Дипломи здобули з рук ректора цієї академії, видатного дипломата та співавтора геніального плану перемоги, під кодовою назвою "розсміши ху*ла", єрмака.
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23.12.2024 19:42 Ответить
Не знаю хто таки но освіта мабуть у них цікава. Київська окружна та сільська самодіяльність.
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23.12.2024 19:42 Ответить
Опис політика

Керівниця Апарату Офісу президента України (з 2021 року), працює в Адміністрації/Офісі президента з 2015 року, на держслужбі понад 20 років

У липні 2021 року http://web.archive.org/web/20210711010618/https://www.president.gov.ua/documents/2882021-39361 призначена Керівницею Апарату Офісу Президента України.

У 2015-2019 роках - https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/59a732bb-abe1-4759-b951-9d9a3e81cad1/ заступниця керівника Головного департаменту Адміністрації (згодом - Офісу) президента України. Працювала в АП/ОП за каденційhttps://www.chesno.org/politician/325/ Петра Порошенка та https://www.chesno.org/politician/140206/ Володимира Зеленського.

З 2009 року http://web.archive.org/web/20220217000342/https://www.president.gov.ua/administration/office-management/kerivnik-aparatu-ofisu-prezidenta-******** працювала в Апараті Ради національної безпеки й оборони (РНБО), секретаріатах Міністерства закордонних справ та Кабінету міністрів. Держслужбовиця http://web.archive.org/web/20240126133826/https://www.kmu.gov.ua/npas/245962272 третього рангу. Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу.

З 2001 року http://web.archive.org/web/20220217000342/https://www.president.gov.ua/administration/office-management/kerivnik-aparatu-ofisu-prezidenta-******** працювала в МЗС на посадах в центральному апараті та в закордонній дипломатичній установі України.

Закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "міжнародні економічні відносини" (магістр).

Народилася у 1978 році.

Посади

2021-07-09 - ...
Керівниця Апарату Офісу президента України.
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23.12.2024 19:42 Ответить
Папрашу список її результатів оголосити ! Повний. Скільки ... освоїла, скільки прої....
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23.12.2024 19:59 Ответить
Дядя, ты дурак, я те дал сведения не из своего школьного альбома
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24.12.2024 00:49 Ответить
В цієї недорослі навіть фото нормального не має в Гуглі!!!🤔
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23.12.2024 19:46 Ответить
Віртуальний приЗєдент присвоює працівникам канцелярії невіртуальні дипломатичні ранги. Чекаємо на присвоєння звання генерала дєрьмаку і татару
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23.12.2024 20:17 Ответить
Безтолковий клоун перед святами вирішив повеселити трохи народ.
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23.12.2024 21:05 Ответить
а мєжду планамі пабєд я рангі вам папапрісваіваю...
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23.12.2024 22:31 Ответить
 
 