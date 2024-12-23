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Россияне атаковали КАБами Степногорск, ранена женщина, - ОВА

Російський винищувач скидає КАБ

23 декабря российские войска запустили 2 управляемые авиационные бомбы на Степногорск Васильковского района.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Вследствие атаки взрывной волной поврежден пятиэтажный дом, загорелся одноэтажный дом.

Травмированной женщине оказана необходимая помощь.

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Чомусь стихли голоси про наші Ф-16. Які мали бути на фронті та забезпечувати захист фронту від КАБів. Невже так погано ?
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23.12.2024 19:24 Ответить
А ви як вважаєте? Що толку з тих 4-6 одиниць?
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23.12.2024 19:29 Ответить
Чому це , вони добре допомагають при ракетних атаках по Україні.
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23.12.2024 19:31 Ответить
Я не думаю, що літаки зі швидкістю 1.5-2 махи мають ганятись за Шахедами з 200 км на год. Проте 4-6, то погоджуюсь, що це крапля.
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23.12.2024 19:35 Ответить
 
 