Россияне атаковали КАБами Степногорск, ранена женщина, - ОВА
23 декабря российские войска запустили 2 управляемые авиационные бомбы на Степногорск Васильковского района.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Вследствие атаки взрывной волной поврежден пятиэтажный дом, загорелся одноэтажный дом.
Травмированной женщине оказана необходимая помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
gr1959
показать весь комментарий23.12.2024 19:24 Ответить Мне нравится 1
Dmitriy Ivananets
показать весь комментарий23.12.2024 19:29 Ответить Мне нравится 1
polini orop
показать весь комментарий23.12.2024 19:31 Ответить Мне нравится 1
gr1959
показать весь комментарий23.12.2024 19:35 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...